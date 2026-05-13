Prima semifinală Eurovision 2026: marcată de proteste și calificarea Republicii Moldova

  Actualizat 13.05.2026, 10:24, de Braslasu Iulia
Prima semifinală a competiției Eurovision Song Contest 2026 a avut loc pe 12 mai la Viena și au concurat Croația, Finlanda, Georgia, Grecia, Portugalia, Republica Moldova, Suedia, Belgia, Estonia, Israel, Lituania, Muntenegru, Polonia, San Marino și Serbia. Iată care sunt țările care s-au calificat și de ce au existat proteste la adresa concursului muzical. 

Țările calificate după prima semifinală Eurovision 2026

Ediția Eurovision Song Contest 2026, care se desfășoară la Viena, marchează 70 de ani de la prima competiție muzicală europeană. După prima semifinală e ediției aniversare, 10 țări s-au calificat pentru marea finală Eurovision 2026, care are loc pe 16 mai. Show-ul a fost deschis de către Satoshi, artistul care reprezintă Republica Moldova. El a interpretat pe scenă piesa „Viva, Moldova!”

Foto: Profimedia
După încheierea prestațiilor de pe scenă, publicul a votat prin SMS, apel telefonic sau online. La finalul serii, organizatorii Eurovision 2026 au dezvăluit publicului țările calificate pentru marea finală din 16 mai.

  • Satoshi (Republica Moldova) – „Viva Moldova”
  • Felicia (Suedia) – „My System”
  • Lelek (Croația) – „Andromeda”
  • Akylas (Grecia) – „Ferto”
  • Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”
  • Noam Bettan (Israel) – „Michelle”
  • Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”
  • Alicja (Polonia) – „Pray”
  • Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”
  • Essyla (Belgia) – „Dancing on the Ice”
Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, va urca pe scenă în semifinala a doua a concursului, programată pe 14 mai. Artista va interpreta piesa „Choke Me” alături de membrii trupei sale, Bogdan-Alexandru Stoican, Luca-Alexandru Șofron, Thomas Cîrcotă și Matei-Mihail Cohal.

De ce există controverse și proteste la Eurovision 2026

Mai multe țări au cerut organizatorilor Eurovision să excludă participarea Israelului din concursul muzical, ca urmare a genocidului, a foametei continue și a procesului sistematic de epurare etnică pe care le comite în Gaza. Spania, Olanda, Islanda și Irlanda au anunțat că vor boicota concursul și nu îl vor difuza. De asemenea, anul trecut au transmis că se retrag din competiția muzicală în semn de protest. Slovenia se înscrie în lista țărilor care boicotează Eurovision 2026 și va transmite la programul național de televiziune o serie tematică intitulată „Vocile Palestinei.”

Mai bine de 1000 de muzicieni și de lucrători culturali au semnat o scrisoare deschisă prin care cer artiștilor, fanilor și radiodifuzorilor să boicoteze cea de-a 70-a ediție a competiției muzicale Eurovision. 

În anul 2022, Rusiei i-a fost interzisă participarea în concurs, după ce a invadat Ucraina. În cazul Israelului, care e statul răspunzător de genocidul din Gaza, nu a existat o măsură similară. 

În săptămâna în care au loc semifinalele Eurovision s-au impus măsuri sporite de securitate fiind planificate proteste față de atrocitățile și crimele israelienilor asupra palestinienilor. 

De asemenea, mai trebuie menționat și faptul că la prima semifinală Eurovision 2026, în timpul momentului susținut de concurentul israelian, Noam Bettan, mai multe persoane prezente au scandat „Opriți genocidul.”

Despre Eurovision

Eurovision Song Contest 2026 se desfășoară la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finală pe 16 mai. Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

În cea de-a două semifinală a Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia. 

Regatul Unit, Franța, Germania și Italia se califică automat, fiind printre cei mai mari finanțatori ai concursului. Austria, care a câștigat anul trecut, se califică în finală în calitate de țară gazdă.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

