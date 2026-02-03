Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, are un nou partener după despărțirea de artist. Ce a dezvăluit despre actualul iubit

După separarea de Lino Golden, Delia Salchievici a început un nou capitol sentimental.

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, are un nou partener

Divorțul dintre Lino Golden și Delia Salchievici s-a produs anul trecut și a luat prin surprindere publicul, mai ales că mulți considerau că formau un cuplu stabil. Pe durata procedurilor, ambii au preferat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și nu au făcut declarații.

Ulterior, Delia Salchievici a ales să vorbească despre motivele despărțirii, explicând că nu a fost vorba despre infidelitate. Potrivit acesteia, ruptura a venit din realizarea că nu mai erau compatibili și că sentimentele se estompaseră treptat, motiv pentru care au decis, de comun acord, să meargă pe drumuri separate.

Delia Salchievici a avut ulterior o scurtă relație cu medicul estetician Auday Al-Ahmad, timp în care a fost copleșită de valuri de mesaje negative din partea fanilor artistului, care o acuză că și-ar fi trădat partenerul. După terminarea acestei relații, Delia a preferat să petreacă timp singură și a participat la emisiunea Desafio de la PRO TV.

Acum însă, Delia Salchievici se declară din nou fericită și a publicat și o imagine cu noul partener de cuplu. Delia și iubitul ei au plecat într-o primă vacanță la munte, în weekendul care tocmai a trecut. Totodată, ea a publicat o fotografie alături de partenerul ei, însă i-a acoperit fața pentru a nu-i dezvălui încă identitatea.

Mai mult, noul său partener are grijă să o răsfețe cu cadouri, recent, aceasta a primit un buchet uriaș de trandafiri și a imortalizat momentul pe rețelele de socializare.

Lino Golden s-a logodit cu noua parteneră

Artistul trăiește de câteva luni o poveste de dragoste cu Diana, iar relația lor a evoluat rapid. Aflat într-o vacanță la New York, cântărețul a decis că este momentul să facă pasul cel mare și i-a pregătit partenerei sale o cerere în căsătorie cu adevărat memorabilă.

Deși povestea lor este relativ recentă, apropierea dintre cei doi a fost suficient de puternică încât Lino să nu mai amâne.

Totul s-a întâmplat într-un cadru impresionant, iar imaginile apărute pe rețelele de socializare sugerează că momentul a avut loc chiar în Times Square. Pe un ecran uriaș a rulat mesajul: „Diana, vrei să te căsătorești cu mine?”. Emoționată, tânăra a răspuns fără ezitare un mare „DA”.

Delia Salchievici, mesaj neașteptat după ce artistul și-a cerut în căsătorie noua iubită

La câteva zile distanță de la momentul în care Lino Golden și-a cerut în căsătorie noua iubită, Delia, fosta soție a artistului, a transmis un mesaj prin care lasă loc de interpretări.

„Suficient de umilă să știu că pot fi înlocuită.

Suficient de încrezută să știu că ar fi un pas înapoi”, a fost mesajul transmis de Delia pe TikTok.

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a vorbit într-un interviu despre motivele care au dus la despărțirea de artist.

„Eram susținătorul lui numărul 1, îl împingeam de la spate întotdeauna să lucreze cât mai mult. Frustrările legate de carieră au fost cele care au creat probleme între noi. De la un nivel foarte mare a decăzut și i-a fost greu să accepte acest lucru. Sentimente cred că o să rămână întotdeauna. Eu l-am iubit foarte mult pe Radu, doar că au scăzut enorm în intensitate în urma dezamăgirilor pe care le-am simțit pe parcursul relației”, a declarat fosta soție a lui Lino Golden, la Xtra Night Show.

Tânăra a precizat că faptul că artistul a decis să se izoleze din cauza problemelor din cariera a condus la o ruptură în relația lor.

„Cea mai mare durere a mea a fost că nu am simțit neapărat prietenie, parteneriat între noi. El se izola foarte mult. Cu toate că încercam să îl ajut și să îi fiu alături, nu îmi permiteam și acolo cred că s-a format o ruptură între noi”, a mai declarat Delia.

Citește și:

Cum s-a schimbat viața fiicei lui CRBL de când s-a mutat la Chișinău alături de mama ei. Dezvăluirea făcută de fosta soție a artistului: „Sunt niște plusuri…'

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro