Lino Golden, primele declarații despre noua iubită, după divorțul de Delia Salchievici: „Ea nu este o persoană publică”

Lino Golden și partenera lui, Delia Salchievici, s-au căsătorit civil în luna aprilie a anului 2024, însă după doar un an de căsătorie au decis să se despartă.

Lino Golden are o nouă relație după divorțul de Delia Salchievici

În urmă cu câteva luni, Delia Salchievici a dezvăluit că are o relație după divorțul de artist și iată că și acesta și-a refăcut viața amoroasă.

Potrivit surselor mondene, de mai bine de o lună, artistul trăiește o nouă poveste de dragoste. Recent, a plecat alături de partenera sa în vacanță, în Dubai. Lino Golden a dezvăluit și câteva imagini în care se zăresc o mână de femeie sau un picior, totul pentru a confirma subtil că nu a plecat singur în vacanță.

Se pare că iubita lui Lino Golden este make-up artist, așa cum se prezintă chiar ea în descrierea de pe rețelele sociale. De altfel, are și ea fotografii din Dubai, acolo unde se află alături de cântăreț, și a apelat la aceeași strategie: postează imagini și clipuri video în care lasă să se vadă părți din corpul lui Lino Golden. Ba chiar a și redistribuit o imagine publicată de artist, scrie Spynews.ro.

Lino Golden, primele declarații despre noua iubită

Lino Golden pare mai fericit ca oricând pe plan sentimental și a vorbit pentru prima dată despre noua lui iubită.

Într-un interviu acordat recent, artistul a recunoscut că prezența feminină care i-a fost alături în vacanță este iubita lui, însă nu a dezvăluit prea multe despre identitatea acesteia.

„Da, am o nouă relație! Nu o să dau nici acum un nume, este iubita mea. Nu suntem de mult timp împreună, e ceva recent. Când e ceva public, lumea tinde să strice sau o persoană nu știe cum să gestioneze toată atenția, așa că prefer să fie privat, dar nu secret. Ea nu este o persoană publică”, a spus Lino Golden pentru Spynews.ro.

Artistul a mărturisit că a trecut peste divorț, iar relația cu noua lui parteneră a venit la momentul potrivit, existând imediat o conexiune între ei.

„E irelevant ce s-a scris, contează ce s-a întâmplat demult, pentru că altfel nu aș fi încercat ceva nou, dacă nu aș fi trecut peste. Ne-am cucerit reciproc, a fost o conexiune comună, nu a fost ceva complicat, a fost conexiune din prima. Toate la timpul lor”, a mai zis cântărețul pentru sursa citată.

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a vorbit într-un interviu despre motivele care au dus la despărțirea de artist.

„Eram susținătorul lui numărul 1, îl împingeam de la spate întotdeauna să lucreze cât mai mult. Frustrările legate de carieră au fost cele care au creat probleme între noi. De la un nivel foarte mare a decăzut și i-a fost greu să accepte acest lucru. Sentimente cred că o să rămână întotdeauna. Eu l-am iubit foarte mult pe Radu, doar că au scăzut enorm în intensitate în urma dezamăgirilor pe care le-am simțit pe parcursul relației”, a declarat fosta soție a lui Lino Golden, la Xtra Night Show.

Tânăra a precizat că faptul că artistul a decis să se izoleze din cauza problemelor din cariera a condus la o ruptură în relația lor.

„Cea mai mare durere a mea a fost că nu am simțit neapărat prietenie, parteneriat între noi. El se izola foarte mult. Cu toate că încercam să îl ajut și să îi fiu alături, nu îmi permiteam și acolo cred că s-a format o ruptură între noi”, a mai declarat Delia.

