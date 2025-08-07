Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum”

Lino Golden și partenera lui, Delia Salchievici, au divorțat în luna aprilie a acestui an.

  Andreea Ilie
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație: "A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum"

Lino Golden și partenera lui, Delia Salchievici, s-au căsătorit civil în luna aprilie a anului 2024, însă după doar un an de căsătorie au decis să se despartă.

Delia Salchievici, dezvăluiri despre noul ei partener

Delia Salchievici a fost reținută în legătură cu relația pe care o are acum cu medicul estetician Auday Al-Ahmad. Cei doi au fost surprinși împreună în mai multe ocazii și, după câteva săptămâni de speculații, tânăra a decis să își asume relația și să vorbească despre noua poveste de dragoste pe care o trăiește.

Delia a confirmat că are o relație cu Auday Al-Ahmad. Ea a mărturisit că, atunci când a divorțat de Lino Golden, și-a dorit să rămână singură mai mult timp și nu a căutat o relație, însă a simțit o conexiune prea puternică între ea și Auday Al-Ahmad, astfel că a decis să îi dea o șansă.

„Am primit fel și fel de păreri, însă nu mă voi lăsa condusă de ele niciodată. Într-adevăr, nu aveam în plan să formez ceva alături de altcineva, îmi doream să stau singură mult mai mult timp, dar așa s-a întâmplat. A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum. Dacă a fost un sentiment nou, am spus să dau o șansă”, a declarat Delia, la Summer Star, citată de Spynews.ro.

Delia și noul ei partener

Lino Golden, prima reacție după ce Delia a dezvăluit că are o nouă relație

Lino Golden a vorbit despre noua relație a fostei sale soții pe rețelele de socializare, unde a făcut acuzații directe de infidelitate la adresa acesteia.

Artistul a declarat că Delia ar fi avut „pe cineva de rezervă”, insinuând că aceasta ar fi fost pregătită să iasă din relație cu mult înainte de despărțirea oficială.

„Nu am vorbit până acum pentru că am crezut că lucrurile intime rămân intime. Dar o femeie nu pleacă de lângă soţul ei… dacă nu are deja un back-up. Da, treceam printr-o perioadă grea. Dar iubirea adevărată nu dispare când ți-e greu. Atunci se arată. Am iubit-o cu tot sufletul. Dacă n-ar fi fost așa, nu mi-aş fi dorit să fac un copil cu ea. Asta o știu doar cei apropiaţi. Nu vreau scandal. Vreau linişte. Și îi doresc să fie fericită. Atât am avut de spus”, a scris Lino Golden pe rețelele de socializare.

Cum răspunde Delia la declarațiile făcute de fostul ei de soț

După ce Lino Golden a lăsat de înțeles că relația lui cu Delia s-a destrămat pentru că fosta lui soție ar fi fost infidelă, aceasta a reacționat.

Delia Salchievici a ales să nu răspundă acuzațiilor, susținând că nu vrea să alimenteze discuțiile. Mai mult decât atât, aceasta a declarat că nu dorește să intre în jocul fostului ei soț.

„Aș prefera să nu comentez despre asta, nu vreau să intru în jocul lui”, a spus Delia Salchievici pentru Spynews.ro.

Lino Golden și soția lui, Delia, au divorțat după doar un an de căsătorie

Lino Golden și Delia, care au participat la „Power Couple România – La bine și la greu', s-au logodit în toamna anului 2023, după un an de relație. Evenimentul a avut loc la aniversarea de 26 de ani a artistului, iar Delia a izbucnit în lacrimi când i s-a pus inelul pe deget.

În aprilie 2024, Lino Golden și Delia Salchievici s-au căsătorit civil în prezența prietenilor și familiilor lor, mărturisind atunci că sunt foarte fericiți împreună.

Foto: Arhiva ELLE

