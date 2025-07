Delia, fosta soție a lui Lino Golden, primele declarații după ce artistul a dat de înțeles că a fost infidelă: "Jocul lui..."

Lino Golden și partenera lui, Delia Salchievici, s-au căsătorit civil în luna aprilie a anului 2024, însă după doar un an de căsătorie au decis să se despartă.

Lino Golden a vorbit despre noua relație a fostei sale soții pe rețelele de socializare, unde a făcut acuzații directe de infidelitate la adresa acesteia.

Artistul a declarat că Delia ar fi avut „pe cineva de rezervă”, insinuând că aceasta ar fi fost pregătită să iasă din relație cu mult înainte de despărțirea oficială.

„Nu am vorbit până acum pentru că am crezut că lucrurile intime rămân intime. Dar o femeie nu pleacă de lângă soţul ei… dacă nu are deja un back-up. Da, treceam printr-o perioadă grea. Dar iubirea adevărată nu dispare când ți-e greu. Atunci se arată. Am iubit-o cu tot sufletul. Dacă n-ar fi fost așa, nu mi-aş fi dorit să fac un copil cu ea. Asta o știu doar cei apropiaţi. Nu vreau scandal. Vreau linişte. Și îi doresc să fie fericită. Atât am avut de spus”, a scris Lino Golden pe rețelele de socializare.