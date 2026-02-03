Jocuri psihologice pe care le faci și afectează tocmai pilonii de rezistență ai unui cuplu

Crezi că așa îi menții partenerului tău interesul, dar acestea sunt doar jocuri psihologice care în final afectează puternic relația.

  Actualizat 03.02.2026, 11:25
Jocuri psihologice pe care le faci și afectează tocmai pilonii de rezistență ai unui cuplu

Fie că ați avut momente tensionate ori o ceartă cât se poate de serioasă, iar aceste jocuri psihologice consideri că îi arată partenerului unde a greșit și cum anume să se poarte cu tine, fie că le faci cumva preventiv ca el să nu se relaxeze și mereu să considere că te poate pierde, rezultatul lor până la urmă nu este unul bun. Deoarece vin în conflict cu anumite valori personale, valori de cuplu, dar și cu nevoi emoționale de bază.

Triangularea

Introduci în scenă un coleg sau un amic vechi despre care știi foarte bine că nu caută doar prietenie. Sau chiar dacă intră la capitolul amiciție prezinți tu lucrurile în așa manieră încât să pară că îți fac avansuri persoanele respective. Poate fi una, pot fi mai multe, ce vrei să transmiți este că ești dezirabilă, căutată, iar partenerul ar trebui să aibă grijă, dacă te fură altcineva.

Dar într-o relație nu ești furată sau răpită, a înșela sau a te despărți este o alegere personală care nu are legătură cu altcineva pe care să dai vina sau pe umerii căruia să pui responsabilitatea. Ce transmiți de fapt? Că nu există siguranță în relație, că ești instabilă, că ești dispusă să renunți relativ ușor la partenerul tău. Se poate speria și să devină compliant, cel puțin o vreme, ori poate concluziona că nu asta în dorește, să stea mereu cu teamă că partenera sa ar putea evada către alte persoane.

Comparațiile

Adică a-i prezenta diverse aspecte, caracteristici ale altor persoane, bărbați desigur, care vorbesc mai frumos, arată mai bine, câștigă mai bine, se îmbracă mai bine, orice element mai bine decât cel de acasă. Avem o comparație inechitabilă, căci nu știi cum e de fapt omul respectiv, tu raportându-te la o poleială, plus o critică. Nu atragi atenția empatic și asertiv asupra unui lucru și cum ți-ar plăcea să fie el diferit, ci de-a dreptul ataci. Cum ar putea fi motivat un om, cum ar putea să ajungă la el corect un mesaj când este pus la zid, invalidat, umilit?

Tăcerea

Ești supărată pe el și nu îi vorbești cu zilele, sau abia schimbi două cuvinte de complezență. Crezi că așa va avea un comportament reformat, va știi să facă diferit data viitoare. Doar că pedeapsa aceasta nu este o strategie eficientă de rezolvare de probleme și se transformă într-o veritabilă luptă pentru putere. În care tu îl domini și îl pedepsești prin retragerea afecțiunii, retragerea emoțională din relație. Un fel de cine e mai puternic și cine cedează. Dar competiția și lupta pentru putere sunt letale într-un cuplu.

Nu-ți spune el ce să faci

Nu vrei să te transformi într-o persoană dependentă emoțional sau financiar. Ca atare jocul psihologic aici este unul de hiper independență în care nu ești deschisă colaborării sau negocierii, unei discuții oneste pe elemente concrete, pur și simplu îți impui voința ca el să înțeleagă că nu este de glumă cu tine, ai standarde, repere foarte importante. Ce lipsește? Noțiunea de echipă și reguli ale voastre, nu doar ale tale.

Tipuri de manipulare pe care le aplici în relație cu copilul tău și nu trebuie să mai procedezi așa

