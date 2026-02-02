Tipuri de manipulare pe care le aplici în relație cu copilul tău și nu trebuie să mai procedezi așa

În mod evident te gândești la binele copilului tău și vrei tot ceea ce este mai bun pentru el. Inclusiv ca să crească și să se transforme într-un adult echilibrat, realizat, capabil să ia decizii bune pentru sine. Ceea ce știi tu despre parenting sau pui în practică drept strategii de parenting are în spate ce ai observat în familia ta, ce ai trăit tu în copilărie, raportezi la obiectivele pe care tu le ai în minte și la valorile după care te ghidezi în viață. Dar și intenții minunate ajung să fie împachetate deficitar, în presiune, umilință, manipulare, iar asta îți va afecta nu doar relația ta cu copilul, ci și cu partenerul de viață, iar ceea ce aveai creionat ca rezultat final pentru copilul tău de multe ori ajunge să fie exact opusul.

Comparațiile

Vrei să aibă multă ambiție, perseverență, să ia note foarte bune, să învețe să nu se mulțumească cu puțin și mereu să țintească excelența. Dacă va avea note bune va merge la un liceu de top, apoi la o facultate foarte bună, va avea un serviciu important și va fi bine plătit, va avea o viață fără griji financiare. Privești cum totul se leagă, vin în lanț. Și pentru a-ți motiva copilul îi prezinți povești despre prieteni, colegi care sunt performanți și îi spui că trebuie să fie ca ei, el sau ea de ce nu a putut la fel, ori cum e posibil să fie depășit de cei care sunt cotați mai slabi. Doar că această comparație e una care sapă în stima de sine a copilului, în încrederea în forțele proprii.

Retragerea afecțiunii

Dacă nu te porți frumos, nu iei note bune, atunci eu nu mai vorbesc cu tine. Și pot trece zile până când îi adresezi un cuvânt, ori discutați strictul necesar, eventual și acelea aspecte legate de școală. Ce va învăța copilul tău de aici este că pentru a primi iubire trebuie să performeze, că fără rezultate excelente nu merită iubire, nu este valoros. Perspectivă care îi va dinamita la maturitate relațiile de cuplu, dar și maniera în care se va raporta la obiectivele pe care și le va propune.

Condiționările

Doar dacă va lua nota x va primi bicicleta, rolele, păpușa pe care și-o dorește enorm. Dacă participă la olimpiadă va putea pleca suplimentar cu bunicii în vacanță. Sau celebra pentru tine fac totul, îți ofer tot ceea ce îți dorești deci atunci trebuie să faci așa cum zic eu, fără să iei în considerare adecvat vârstei și opinia copilului. Este un raport de putere inegal, iar ceea ce trebuie să primească copilul din start ca îngrijire devine un subiect de negociere, un avantaj al părintelui.

Dacă nu faci, atunci bunica pățește…

Copilului i se atribuie sănătatea precară sau chiar potențialul deces al unui membru al familiei important pentru el. Nu o mai supăra pe bunica, știi că are probleme cu inima și dacă moare. Ești un copil atât de rău, încât până la urmă o să mă bagi în pământ. Și așa sunt stresată și supărată de la serviciu, nu mă mai supăra și tu că până la urmă chiar mă îmbolnăvesc. Nu vezi că deja am probleme de sănătate, vrei să mă îmbolnăvești și tu?

Oare nu sunt fix aceleași fraze pe care le-ai auzit și tu în copilărie? Cum te-ai simțit când mama îți vorbea așa? În timp îi vei antrena copilului tău complianța din frică, ai vrea ca de teamă să fie compliant peste ani și cu colegii de serviciu, șeful sau partenerul de viață? Căci o dată învățat acest mecanism, cu siguranță el va fi pus în practică ulterior ca modalitate de a face față în situații dificile.

