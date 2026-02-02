Tipuri de manipulare pe care le aplici în relație cu copilul tău și nu trebuie să mai procedezi așa

Partenerul tău nu este de acord cu anumite comportamente pe care le ai în raport cu copilul vostru? De ce are dreptate și ele sunt forme de manipulare.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Tipuri de manipulare pe care le aplici în relație cu copilul tău și nu trebuie să mai procedezi așa

În mod evident te gândești la binele copilului tău și vrei tot ceea ce este mai bun pentru el. Inclusiv ca să crească și să se transforme într-un adult echilibrat, realizat, capabil să ia decizii bune pentru sine. Ceea ce știi tu despre parenting sau pui în practică drept strategii de parenting are în spate ce ai observat în familia ta, ce ai trăit tu în copilărie, raportezi la obiectivele pe care tu le ai în minte și la valorile după care te ghidezi în viață. Dar și intenții minunate ajung să fie împachetate deficitar, în presiune, umilință, manipulare, iar asta îți va afecta nu doar relația ta cu copilul, ci și cu partenerul de viață, iar ceea ce aveai creionat ca rezultat final pentru copilul tău de multe ori ajunge să fie exact opusul.

Comparațiile

Vrei să aibă multă ambiție, perseverență, să ia note foarte bune, să învețe să nu se mulțumească cu puțin și mereu să țintească excelența. Dacă va avea note bune va merge la un liceu de top, apoi la o facultate foarte bună, va avea un serviciu important și va fi bine plătit, va avea o viață fără griji financiare. Privești cum totul se leagă, vin în lanț. Și pentru a-ți motiva copilul îi prezinți povești despre prieteni, colegi care sunt performanți și îi spui că trebuie să fie ca ei, el sau ea de ce nu a putut la fel, ori cum e posibil să fie depășit de cei care sunt cotați mai slabi. Doar că această comparație e una care sapă în stima de sine a copilului, în încrederea în forțele proprii.

Retragerea afecțiunii

Dacă nu te porți frumos, nu iei note bune, atunci eu nu mai vorbesc cu tine. Și pot trece zile până când îi adresezi un cuvânt, ori discutați strictul necesar, eventual și acelea aspecte legate de școală. Ce va învăța copilul tău de aici este că pentru a primi iubire trebuie să performeze, că fără rezultate excelente nu merită iubire, nu este valoros. Perspectivă care îi va dinamita la maturitate relațiile de cuplu, dar și maniera în care se va raporta la obiectivele pe care și le va propune.

Condiționările

Doar dacă va lua nota x va primi bicicleta, rolele, păpușa pe care și-o dorește enorm. Dacă participă la olimpiadă va putea pleca suplimentar cu bunicii în vacanță. Sau celebra pentru tine fac totul, îți ofer tot ceea ce îți dorești deci atunci trebuie să faci așa cum zic eu, fără să iei în considerare adecvat vârstei și opinia copilului. Este un raport de putere inegal, iar ceea ce trebuie să primească copilul din start ca îngrijire devine un subiect de negociere, un avantaj al părintelui.

Dacă nu faci, atunci bunica pățește…

Copilului i se atribuie sănătatea precară sau chiar potențialul deces al unui membru al familiei important pentru el. Nu o mai supăra pe bunica, știi că are probleme cu inima și dacă moare. Ești un copil atât de rău, încât până la urmă o să mă bagi în pământ. Și așa sunt stresată și supărată de la serviciu, nu mă mai supăra și tu că până la urmă chiar mă îmbolnăvesc. Nu vezi că deja am probleme de sănătate, vrei să mă îmbolnăvești și tu?

Oare nu sunt fix aceleași fraze pe care le-ai auzit și tu în copilărie? Cum te-ai simțit când mama îți vorbea așa? În timp îi vei antrena copilului tău complianța din frică, ai vrea ca de teamă să fie compliant peste ani și cu colegii de serviciu, șeful sau partenerul de viață? Căci o dată învățat acest mecanism, cu siguranță el va fi pus în practică ulterior ca modalitate de a face față în situații dificile.

Citește și:
Partenerul este o persoană rece? Ce efecte negative produce lipsa tandreții în cuplu

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Filme de neratat în luna februarie 2026 în cinematografe
Lifestyle
Filme de neratat în luna februarie 2026 în cinematografe
Moduri prin care poți să evoluezi și să câștigi admirația partenerului de cuplu
Lifestyle
Moduri prin care poți să evoluezi și să câștigi admirația partenerului de cuplu
Cum te comporți tu atunci când ești neglijată în cuplu și nu conștientizezi asta
Lifestyle
Cum te comporți tu atunci când ești neglijată în cuplu și nu conștientizezi asta
Partenerul este o persoană rece? Ce efecte negative produce lipsa tandreții în cuplu
Lifestyle
Partenerul este o persoană rece? Ce efecte negative produce lipsa tandreții în cuplu
Filme și seriale de neratat în luna februarie 2026 pe SkyShowtime
Lifestyle
Filme și seriale de neratat în luna februarie 2026 pe SkyShowtime
Cine sunt cei 4 călăreți ai apocalipsei în cuplu și cum să gestionați diferit conflictele
Lifestyle
Cine sunt cei 4 călăreți ai apocalipsei în cuplu și cum să gestionați diferit conflictele
Libertatea
Vedete pe covorul roșu la Premiile Grammy 2026. Rochii spectaculoase și alegeri controversate
Vedete pe covorul roșu la Premiile Grammy 2026. Rochii spectaculoase și alegeri controversate
Andreea Bălan, amendată de Antena 1 din cauza lui Cătălin Măruță. Ce au pus-o producătorii să facă cu Mihai Petre
Andreea Bălan, amendată de Antena 1 din cauza lui Cătălin Măruță. Ce au pus-o producătorii să facă cu Mihai Petre
Ce e situs inversus, afecțiunea genetică rară de care suferea Catherine O’Hara. În urmă cu 20 de ani o descoperise
Ce e situs inversus, afecțiunea genetică rară de care suferea Catherine O’Hara. În urmă cu 20 de ani o descoperise
Cum arată Luminița Anghel după ce a slăbit 30 de kilograme. Dieta care o ajută să își recapete silueta. „Am deschis frigiderul, am intrat în el şi am rămas acolo”
Cum arată Luminița Anghel după ce a slăbit 30 de kilograme. Dieta care o ajută să își recapete silueta. „Am deschis frigiderul, am intrat în el şi am rămas acolo”
Ego.ro
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Avem imaginile! Milionarul, pe care toți românii îl știu, se iubește cu un tinerel! Da, a fost și cu femei, dar acum iubește un bărbat! Foto
Avem imaginile! Milionarul, pe care toți românii îl știu, se iubește cu un tinerel! Da, a fost și cu femei, dar acum iubește un bărbat! Foto
"M-am apucat de…" Adevărul despre silueta impecabilă afișată de Andra, în noul sezon „Românii au talent”, sezonul 16. Cum a slăbit, de fapt, artista! Gata cu hainele largi! Detalii exclusive
"M-am apucat de…" Adevărul despre silueta impecabilă afișată de Andra, în noul sezon „Românii au talent”, sezonul 16. Cum a slăbit, de fapt, artista! Gata cu hainele largi! Detalii exclusive
catine.ro
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Mai multe din lifestyle
EXCLUSIV: De vorbă cu Yerin Ha și Luke Thompson, protagoniști în sezonul 4 din Bridgerton
EXCLUSIV: De vorbă cu Yerin Ha și Luke Thompson, protagoniști în sezonul 4 din Bridgerton
Lifestyle

Sezonul 4 din Bridgerton ne aduce încă o iubire ca-n povești, de această dată inspirată vag din basmul Cenușăresei. Am vorbit cu Luke Thompson și Yerin Ha, care interpretează eroii idilei, despre dragoste și actorie.

+ Mai multe
Cine face parte din juriul Eurovision 2026 și tot ce mai trebuie să știi despre selecția națională
Cine face parte din juriul Eurovision 2026 și tot ce mai trebuie să știi despre selecția națională
Lifestyle

Juriul Eurovision pentru selecția națională 2026 a fost deja desemnat. Află cine sunt cei șapte jurați vor alege reprezentantul României și tot ce mai trebuie să știi despre această etapă a concursului.

+ Mai multe
Alina Șerban, premiată internațional, într-un rol puternic: filmul "Gipsy Queen" ajunge pe marile ecrane din România
Alina Șerban, premiată internațional, într-un rol puternic: filmul "Gipsy Queen" ajunge pe marile ecrane din România
Lifestyle

Filmul Gipsy Queen, cu actrița Alina Șerban în rolul principal, ajunge pe marile ecrane din România începând cu pe 27 februarie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC