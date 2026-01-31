Pieter Mulier părăsește Alaïa după cinci ani la conducerea creativă

După cinci ani în care a contribuit decisiv la redefinirea Casei Alaïa, Pieter Mulier anunță că va părăsi poziția de director de creație, urmând să își prezinte ultima colecție în luna martie, la Paris.

Pieter Mulier părăsește Alaïa după cinci ani la conducerea creativă

Casa Alaïa a confirmat oficial, pe 30 ianuarie, plecarea lui Pieter Mulier, punând capăt unui capitol început în 2021 și considerat esențial pentru relansarea și consolidarea brandului în peisajul modei contemporane. Designer-ul belgian își va prezenta ultima colecție pentru Alaïa în martie, în cadrul sezonului de toamnă–iarnă 2026.

„Îi mulțumim sincer lui Pieter pentru viziunea și angajamentul său, care au scris un capitol important în evoluția continuă a Maison-ului”, a declarat Myriam Serrano, CEO Alaïa. „În acești cinci ani, Pieter și echipa sa au onorat moștenirea Casei și i-au consolidat relevanța, încrederea și recunoașterea la nivel global.”

Numirea lui Mulier a fost, de la început, una cu miză majoră. El a fost primul director de creație al Casei după moartea fondatorului Azzedine Alaïa, în 2017, într-un moment în care viitorul brand-ului părea incert. În perioada de tranziție, creația fusese asigurată de studioul intern, iar întrebarea esențială era cine ar putea prelua un limbaj estetic atât de specific, fără a-l dilua.

Răspunsul lui Mulier a fost unul de continuitate atent calibrată. Abordarea sa a evitat gesturile spectaculoase sau rupturile radicale, concentrându-se pe volum, construcție, relația dintre corp și material și o rigoare aproape arhitecturală a siluetei. Mulier nu a încercat să îl „înlocuiască” pe Azzedine Alaïa, ci să-i continue logica, actualizând-o subtil pentru o generație nouă.

Înainte de Alaïa, parcursul lui Pieter Mulier a fost strâns legat de Raf Simons. Deși format inițial în arhitectură la Institut Saint-Luc din Bruxelles, Mulier a intrat în modă ca intern în atelierul lui Simons, în 2002, devenind rapid una dintre cele mai importante figuri din echipa sa. A lucrat alături de acesta la Raf Simons, Jil Sander, Dior și Calvin Klein, fiind adesea descris drept „mâna dreaptă” a designerului belgian.

Această experiență se reflectă în munca sa la Alaïa: o estetică precisă, controlată, cu idei conceptuale clare, distilate până la esență. Sub conducerea lui Mulier, Alaïa a devenit din nou un reper dorit, atât în ready-to-wear, cât și în zona de accesorii, genți precum Le Teckel devenind rapid piese virale, dar coerente cu ADN-ul Casei.

Dincolo de estetică, mandatul lui Mulier a fost unul transformator și din punct de vedere comercial. Rețeaua de magazine Alaïa s-a extins semnificativ, ajungând la aproximativ 20 de locații la nivel global, iar brandul și-a recâștigat vizibilitatea și relevanța într-un peisaj extrem de competitiv.

Plecare lui Mulier nu a venit, însă, complet neașteptată. Zvonuri au circulat încă din decembrie, alimentate de informațiile potrivit cărora designer-ul ar fi luat în calcul preluarea conducerii creative la Versace, după plecarea lui Dario Vitale. Contextul este cu atât mai interesant cu cât Versace a fost recent achiziționată de Prada Group, unde Raf Simons este în prezent co-director de creație.

Deocamdată, Alaïa nu a anunțat un succesor, menționând că studioul intern va asigura continuitatea creativă până la stabilirea unei noi structuri. Cert este că plecarea lui Pieter Mulier marchează finalul unei etape definitorii pentru Casă, una în care Alaïa și-a regăsit vocea, fără a-și pierde identitatea.

Rămâne de văzut unde va duce următorul capitol al designer-ului, dar influența sa asupra Casei Alaïa va rămâne una durabilă: discretă, riguroasă și profund respectuoasă față de ideea de formă, corp și timp în modă.

Citește și: Mouna Ayoub, regina couture, a vândut la licitație o parte din arhiva personală Dior

Foto: Profimedia

