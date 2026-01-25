11 accesorii călduroase care nu fac rabat la stil

În perioada aceasta, accesoriile devin piese-cheie în garderobă. Nu pentru că sunt statement în sensul clasic, ci pentru că aduc echilibru între funcțional și estetic. O căciulă bine aleasă, un fular purtat cu intenție sau o pereche de mănuși potrivită pot face o ținută simplă să pară gândită.

Căciulile se poartă relaxat, cu accent pe culoare și textură. O variantă clasică, într-o nuanță butter yellow, aduce lumină ținutelor de iarnă și funcționează foarte bine cu paltoane gri, maro sau bleumarin. Pentru zilele foarte reci, cagula maro din lână și cașmir este o alegere practică și modernă, mai ales în combinație cu piese minimaliste. La polul opus, boneta tricotată care se leagă sub bărbie adaugă un aer ușor ironic și fashion, perfect pentru layering urban. Iar toca din stofă de lână maro rămâne o opțiune elegantă, potrivită pentru ținute mai structurate.

Fularele sunt poate cel mai ușor mod de a aduce culoare. Fularul triunghiular roșu funcționează ca accent într-o ținută neutră, purtat simplu, peste un palton clasic. Pentru un efect mai sofisticat, burgundy-ul rămâne una dintre cele mai rafinate nuanțe ale sezonului. Fularul cu dungi, cu aer masculin, echilibrează foarte bine piese feminine sau oversized, în timp ce varianta bej din amestec de lână este soluția sigură pentru întreaga zi, ușor de purtat și de combinat.

La capitolul mănuși, accentul cade pe materiale și croi. Mănușile din blană artificială adaugă textură și funcționează bine cu paltoane simple. Cele din piele, cu dublură din tricot de lână, sunt practice și elegante, ideale pentru uz zilnic. Iar mănușile clasice din piele neagră rămân o investiție timeless, potrivită pentru orice context.

Cheia este să tratezi accesoriile ca pe niște piese de styling, nu ca pe un adaos de ultim moment. Alege-le în funcție de paleta ta cromatică, joacă-te cu contrastele și păstrează restul ținutei simplu. În sezonul rece, confortul și stilul pot merge foarte bine împreună.

Foto: Profimedia, PR

