Paris Hilton vorbește cu curaj despre experiențele traumatizante proprii, în speranța că va schimba legea

Paris Hilton a ales să împărtășească experiențele traumatizante prin care a trecut în urma dezvăluirii publice a unei înregistrări a unui act sexual, pentru a proteja victimele fake-urilor AI.

Paris Hilton își ia din ce în ce mai în serios rolul de activistă, alegând să împărtășească public experiențele traumatizante cauzate de dezvăluirea publică, în urmă cu mulți ani, a unei înregistrări video care o înfățișa în timpul unui act sexual. Vedeta a apărut pe Capitol Hill pe 22 ianuarie, în sprijinul unei noi legi, cunoscută sub numele DEFIANCE Act (acronim care vine de la Disrupt Explicit Forget Images and Non-Consensual Edits Act – Legea: Întrerupeți imaginile explicite falsificate și editările non-consensuale, în traducere), inițiată de Alexandria Ocasio-Cortez și alți membri ai Congresului american, care ar permite victimelor deep fake-urilor realizate cu ajutorul inteligenței artificiale să poată acționa legal împotriva celor care realizează sau distribuie astfel de conținut.

Într-un discurs curajos, Paris Hilton a împărtășit experiențele traumatizante pe care i le-a cauzat publicarea unei casete, în 2004, care conținea o înregistrare a unui act sexual la care a luat parte. Vedeta în vârstă de 44 de ani nu se află la prima inițiativă de acest fel, ea vorbind și în trecut, inclusiv în fața Congresului, despre abuzurile suferite în școala cu regim de internat la care a învățat, în cadrul unei campanii care a avut, în cele din urmă, succes, rezultând în adoptarea unei legi care să protejeze tinerii instituționalizați.

„Întorcându-mă pe Capitol Hill simt ceva nou – putere. Când aveam doar 19 ani, o înregistrare video privată, intimă, a fost făcută publică fără consimțământul meu. Oamenii au spus că este un scandal. De fapt nu era. A fost un abuz. La vremea respectivă nu existau legi care să mă protejeze. Nu existau nici măcar cuvinte pentru ceea ce mi s-a făcut. Internetul era la început, și așa era și cruzimea care a venit odată cu el”, a spus Hilton.

Declarația sa puternică a continuat. „Am fost numită în toate felurile. Au râs de mine și am devenit o glumă. Mi-au vândut durerea pentru a obține click-uri și apoi mi-au spus să tac, să merg mai departe, chiar să fiu recunoscătoare pentru atenția primită”, a continuat Hilton să-și descrie experiențele traumatizante.

„Acești oameni nu m-au privit ca pe o tânără care a fost exploatată. Nu au văzut panica pe care am simțit-o, umilirea sau rușinea. Nimeni nu m-a întrebat ce am pierdut – am pierdut controlul asupra corpului meu, asupra reputației mele. Simțul siguranței și respectul de sine mi-au fost furate.”

Hilton a continuat prin a vorbi inclusiv despre partenerul său de la acea vreme, Rick Salomon, cu care a declarat că s-a luptat pentru a obține înregistrarea, dar a subliniat că alege să își împărtășească experiențele traumatizante din cauza faptului că avansul inteligenței artificiale a făcut ca realizarea de conținut explicit sexual fără consimțământ să fie mai ușoară ca oricând.

„Am crezut că am lăsat în urmă ce e mai rău, dar nu era așa. Ce mi s-a întâmplat mie se întâmplă acum milioanelor de fete și femei într-un mod nou și mai înspăimântător. Înainte, cineva trebuia să îți trădeze încrederea și să fure ceva real. Acum e nevoie doar de un computer și de imaginația unui străin. Pornografia deep fake a devenit o epidemie”, a mai spus vedeta, făcând aluzie de miile de postări care utilizează Grok sau alte variante AI pentru a „dezbrăca” femei care și-au postat imagini cu ele pe conturile lor de pe rețelele sociale.

Legea pe care o sprijină Paris Hilton, DEFIANCE Act, le-ar permite victimelor acestui tip de abuz să poată intenta procese celor care generează cu ajutorul AI și apoi distribuie astfel de imagini. Vedeta a spus inclusiv că există peste o sută de mii de imagini false generate cu ajutorul inteligenței artificiale care o înfățișează chiar pe ea.

„Nici una dintre ele nu este reală, nici una dintre ele nu a fost realizată cu consimțământ. Și de fiecare dată când apare una nouă, sentimentul acela oribil revine, frica aceea că undeva cineva se uită la acea imagine și crede că e reală. Nu există suficienți bani sau avocați care să oprească asta sau care să mă protejeze. E cea mai nouă formă de victimizare, care se întâmplă la scară mare fiicelor, surorilor, prietenelor și vecinelor voastre”.

Hilton a mai declarat, de asemenea, că faptul că își împărtășește experiențele traumatizante nu o vulnerabilizează suplimentar, ci îi dă putere. Vedeta a fost susțintă la evenimentul în cadrul căruia a ținut discursul de soțul său, Carter Reum, cu care are doi copii. Mai mult, Paris Hilton a vorbit și despre o statistică îngrijorătoare, faptul că una din 8 fete este victima falsurilor pornografice.

„Prea multor femei le este teamă să existe online, uneori să existe pur și simplu, și știu cum se simte asta, pentru că am trăit această senzație. Acum am o fiică care are doar doi ani și jumătate, și aș merge până în pânzele albe ca să o protejez. Dar încă nu o pot proteja de asta. Din acest motiv sunt aici. Aici nu este vorba doar despre tehnologie, este vorba despre putere. Despre a folosi imaginea cuiva pentru a-l umili, a-l reduce la tăcere, pentru a-i lua demnitatea. Victimele merită mai mult decât scuze. Merităm dreptate.”

Hilton și-a încheiat discursul spunând că vorbește în numele tuturor celor care nu pot să vorbească și recunoscându-și privilegiul de a putea să-și facă vocea auzită.

„Am avut posibilitatea de a-mi spune și eu povestea, dar mulți nu o au. Și ce am învățat este că, atunci când imaginea ta este violată, acest lucru nu dispare. Trăiește cu tine, la fel ca puterea. Faptul că am spus adevărul m-a ajutat să mă vindec, așa că astăzi sunt mândră să fiu aici, fără rușine. (…) Sunt Paris Hilton, o femeie, o soție, o mamă, o supraviețuitoare și ce mi s-a făcut a fost greșit. Și voi continua să spun adevărul ca să protejez fiecare femeie, fiecare fată, fiecare supraviețuitoare, acum și în viitor.”

Foto: arhiva ELLE

