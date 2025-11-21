Alexandra Stan, semnal de alarmă privind violența domestică și relațiile abuzive. Mesajul transmis de artistă supraviețuitoarelor: „Să știe că nu sunt singure”

Alexandra Stan a luat parte la o campanie pentru prevenirea cazurilor de femicid și violență domestică.

În anul 2013, Alexandra Stan a fost victimă a violenței verbale și fizice. Impresarul ei, Marcel Prodan, a agresat-o. În 2016, Marcel Prodan a fost condamnat definitiv la șapte luni de închisoare cu suspendare și a fost obligat să îi plătească artistei daune morale în valoare de 25.000 de euro. De-a lungul timpului, cântăreața a vorbit deschis despre acest incident violent și a lansat și o campanie împotriva violenței domestice.

Alexandra Stan, semnal de alarmă privind violența domestică

Alexandra Stan s-a alăturat campaniei „Să nu ucizi”, demarată de Știrile Kanal D, prin care se dorește creșterea gradului de conștientizare cu privire la numărul alarmant și îngrijorător de cazuri de femicid și de violență domestică. În 2025, mai bine de 50 de femicide s-au întâmplat în România. Femicidul înseamnă moartea unei femei din ură față de genul ei și este cea mai extremă formă a violenței de gen.

În medie, în acest an o femeie a fost ucisă în fiecare săptămână. Anual, în România zeci de femei sunt omorâte doar pentru că sunt femei, după cum transmite organizația feministă Centrul FILIA.

Alexandra Stan a vorbit despre propria experiență ca victimă a violenței domestice în cadrul unui clip pentru campania „Să nu ucizi.”

„Și eu am fost victima violenței domestice acum 12 ani, aproape. Și vă zic sincer, și asta este o informație în premieră, faptul că m-am regăsit într-o relație abuzivă, nu chiar ca cea din 2013, dar aproape, după 12 ani. Eu credeam că nu o să se mai poată niciodată chestia asta, mai ales că am făcut terapie și am crezut că nu o să mai ajung niciodată într-o relație în care să permit să fiu abuzată emoțional și aproape și fizic”, a povestit Alexandra Stan, în cadrul campaniei „Să nu ucizi.”

Alexandra Stan le încurajează pe persoanele care trec prin incidente de violență domestică să ceară ajutorul. 

„Este foarte greu să dăm sfaturi în aceste situații, dar aș vrea să știe că nu sunt singure. Să înțeleagă că sunt foarte multe ONG-uri și foarte mulți oameni care trec prin aceeași situație. (…) Sunt și persoane publice care trec prin asta, dar nu vor să vorbească despre asta. În România statisticile, din păcate, sunt foarte proaste. Vă sfătuiesc să cereți informații. Și, cel mai important, în cazul în care vă aflați într-o situație de violență domestică, sunați la 112, la poliție, ori sunați la numărul gratuit al Agenției Naționale Pentru Egalitate de Șanse, care este 0800 500 333.”

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a pus la dispoziția victimelor violenței domestice o linie telefonică gratuită, cu un număr unic de contact, 0800.500.333, pentru a semnala situații de violență domestică, trafic de persoane, discriminare pe criteriul de sex sau dicriminare multiplă, reglementat de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. Acest serviciu este asigurat 24/24 ore, 7/7 zile. Numărul este apelabil gratuit din orice rețea cu acoperire națională.

Foto: Facebook Alexandra Stan

