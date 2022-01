Delia a povestit despre reacția ei devenită virală la gluma misogină despre violența domestică de la iUmor

Delia a povestit, într-un interviu acordat publicației Hotnews, despre reacția ei instinctivă la o serie de glume sexiste privind violența împotriva femeilor, în cadrul emisiunii iUmor. Reacția Deliei a apărut după ce un concurent a glumit pe seama episoadelor de violență la care au fost supuse diverse figuri publice din România, cântăreața explicându-i tăios concurentului că glumele sale nu sunt amuzante și că nu mai este cazul să râdem de astfel de incidente, făcându-le astfel să pară parte din normalitate.

Delia a povestit că nu a fost, la nivel personal, traumatizată de episoade de violență, dar că este familiară cu presiunea cu care vine aceasta.

„Nu pot să spun că am fost un copil traumatizat din pricina violenței domestice, dar am cunoscut treaba asta, știu ce înseamnă. Nu-mi dau seama dacă m-a traumatizat real vorbind, habar n-am, nu îmi place să stau să sap adânc, nu m-ar ajuta cu nimic. Însă nu sunt străină de situație și cred că toți cei care suntem cam din aceeași generație cunoaștem atmosfera (să ai profesori severi, tensiunea), tocmai de-asta simt să fim departe de poveștile astea dintr-o perioadă demult apusă”.

Mai mult, Delia a povestit că nu este pentru prima dată când reacționează la astfel de afirmații, ci că doar întâmplarea a făcut ca reacția sa din finala iUmor să aibă parte de mai multă atenție decât alte episoade similare. „Nu m-am ferit niciodată să am opinii despre lucruri care mi s-au părut exagerate, care nu mi s-au părut la locul lor sau unfair. Am vorbit de fiecare dată când mi s-a părut ceva în neregulă, dar nu s-a viralizat de fiecare dată treaba asta. (…) Ăsta mi-e comportamentul, ăsta mi-e felul: când ceva nu este în regulă, grăiesc, nu mă abțin, nu mă feresc. Nu știu exact de ce acest video a fost viral și altele nu. Dar de fiecare dată am o reacție și spun ce cred, și nu doar despre violență, ci și despre rasism sau multe alte topicuri.”

Întrebată dacă resimte, ca artistă cu o mare vizibilitate, o responsabilitate de a acționa în fața unor astfel de situații, Delia a povestit că fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin vizibil, are astfel de responsabilități.

„Cred că fiecare avem o responsabilitate în astfel de cazuri, dar unii aleg să nu se implice absolut deloc, pentru că se tem de un val de reacții negative, de hate, de bullying online. Mie nu îmi pasă și mi se pare că lucrurile care nu sunt în regulă trebuie rezolvate, cumva educând ușor-ușor oamenii, până când înțeleg și intră în starea de normalitate. Am o responsabilitate câtă vreme mă mișcă un lucru: de exemplu, merg pe stradă și intervin să salvez pe cineva care este agresat. E responsabilitatea mea să încerc să salvez, să fac tot ce ține de mine. Ar trebui să fie o stare de normalitate să încerci să schimbi ceva, să intervii. Nu e genul ăla de responsabilitate pe care îl ai când mergi la școală sau la job, e mult mai mult de atât.”

Printre declarațiile din interviu, Delia a povestit și despre presiunea pe care o resimte ea însăși la atacurile sexiste ale unora dintre urmăritori, care îi cer socoteală pentru felul în care alege să se îmbrace sau îi reproșează că nu este îndeajuns de femeie dacă alege să poarte haine largi.

„Nu e nimic în neregulă să te îmbraci cu rochițe, cum nu e nimic în neregulă să te îmbraci cu haine largi, câtă vreme faci ce vrei și ce îți place. Lucrul ăsta vine dintr-un misoginism și sexism. Societatea pune presiune pe tine, o societate care crede că femeile trebuie să se îmbrace așa. Astfel, oamenii cred că e ceva în neregulă cu tine dacă te îmbraci diferit, în pantaloni și bluze oversized: ești golancă, orice altceva, dar nu feminină și nu femeie.”

Foto: arhiva ELLE

