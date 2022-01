Sinead O’Connor, internată în spital la câteva zile după ce fiul ei, Shane, s-a sinucis

Sinead O’Connor este internată în spital, la câteva zile după ce fiul ei, Shane, în vârstă de 17 ani, s-a sinucis. Artista în vârstă de 55 de ani a dezvăluit pe contul personal de Twitter că a fost dusă la spital. Sinead O’Connor mărturisește că se simte pierdută fără fiul ei, Shane.

Sinead O’Connor a publicat și o altă serie de mesaje sfâșietoate pe Twitter.

„Nu are niciun sens să trăiesc fără el. Distrug orice ating. Am rămas aici pentru el. Și acum el nu mai este. Mi-am distrus familia. Copiii nu mă mai vor. Sunt o persoană nemernică. Iar voi toți credeți să sunt o persoană bună pentru că pot cânta. Nu sunt! Vina este în totalitate a mea. Moartea lui Shane este din vina mea. Doar a mea. Nu vreau să fiu într-o lume fără Shane al meu și fără ceilalți copii. Nu merit să trăiesc. Este vina mea și doar a mea! Sunt un eșec de când m-am născut. Nu e vina părinților mei sau a copiilor mei. Dumnezeu m-a făcut așa greșit. Așa că mă întorc de unde am venit și voi găsi singura persoană care m-a iubit vreodată pe Pământ.”