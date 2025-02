Relația vedetelor cu social media și de ce au ales unele să stea cât mai departe de rețelele sociale

Social media vine cu avantaje și dezavantaje. Chiar dacă celebritățile se folosesc de rețelele sociale pentru a-și expune viața, asta nu înseamnă că sunt ocolite de critici, comentarii negative și că nu se simt deranjate. Unele vedete preferă să fie discrete și să nu se alăture rețelelor sociale. Iată cum se raportează vedetele de mai jos la social media și la presiunea de a fi prezente și acolo:

Adele



Chiar dacă ne dorim să o vedem pe Adele mult mai activă în mediul online, acest lucru nu se va întâmpla. Artista a povestit într-un interviu pentru Time din 2015 faptul că aprobă tot ceea ce apare pe rețelele ei de socializare, însă nu își gestionează ea conturile. Consideră că timpul petrecut în mediul online i-ar distrage atenția și nu ar mai putea să se concentreze asupra carierei ei. „Viața privată este esențială pentru a putea realiza un album. Cum aș putea să fac asta dacă aștept jumătate de milion de aprecieri pentru o fotografie?.”

Kristen Stewart

Kristen Stewart e de părere că rețelele de socializare consumă foarte mult timp și că oamenii pot face altceva cu acel timp. În 2020, actrița a preluat contul de Instagram al partenerei sale, Dylan Myer, pentru a vorbi despre importanța votului. „Știu că sună ridicol și e chiar evident, toată lumea știe asta, dar am putea face o mulțime de alte lucruri în timpul pe care îl petrecem pe social media. Consumă atât de mult timp”, spunea actrița acum câțiva ani.

Angelina Jolie

Angelina Jolie a povestit în trecut că ea și copiii ei nu au conturi pe Facebook și nici nu intenționează să își facă. Motivul are legătură cu știrile false care tot circulă despre viața lor de familie, iar copiilor le-ar fi dificil să aibă încredere și să știe cine spune adevărul.

Tina Fey

Tina Fey crede că rețelele sociale consumă mult timp și că nu s-ar putea organiza să fie activă și acolo. Spunea în 2015 pentru Entertainment Tonight că ea și actrița Amy Poelher nu își vor face cont pe vreo rețea de socializare pentru că programele lor sunt încărcate. „Amândouă lucrăm foarte mult. Și dacă nu lucrăm, vrem să fim alături de copiii noștri. Nu am de gând să îmi organizez masa pentru Instagram sau ceva de genul acesta.”

Sandra Bullock

După mulți ani în care în care nu a avut conturi de social media, Sandra Bullock a decis în 2018 să se alăture rețelelor sociale pentru a-și urmări prietenii faimoși. Într-un interviu pentru InStyle de atunci, actrița a spus că nu știe clar ce se întâmplă acolo și că preferă să o învețe copiii ei cum anume să se folosească de aceste platforme.

Saoirse Ronan

Saoirse Ronan povestea pentru The Wrap că a avut un cont pe Twitter în 2009 pentru că era fana actorului Stephen Fry, care la rândul său avea și el cont pe platformă. Actrița din Little Woman a decis să renunțe, considerând că este „prea mult de muncă” și „stresant.” În ciuda relației sale cu social media, a spus că înțelege motivele pentru care alți oameni se folosesc de rețelele sociale. „Înțeleg de ce folosesc muzicienii, jurnaliștii sau oamenii care se află în atenția publicului rețelele sociale. Dar actoria este un lucru diferit pentru că nu ești tu însuți atunci când lucrezi. Să intru pe Twitter și să spun: „Oh, am avut o zi cumplită” sau „Ce durere de cap am”… nu cred că oamenii trebuie să vadă asta.”

Cate Blanchett

Cate Blanchett a criticat rețelele de socializare și modul în care oamenii se raportează la aceste platforme. „Dezavantajul cu social media este că împarte oamenii foarte repede în mai multe tabere și creează rivalitate, gelozie și un sentiment că viața de acolo este mai bună decât cea din realitate”, spunea într-un interviu pentru Yahoo Beauty din 2015.

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch a evitat rețelele de socializare deoarece consideră că ar fi un „dezastru.” „M-ar consuma și mi se pare că totul este în cele din urmă foarte toxic. Aș prefera să îmi folosesc energia făcând ceea ce m-a adus în atenția fanilor, adică munca mea”, spunea actorul pentru publicația People în 2016.

Bradley Cooper

Bradley Cooper este îngrijorat de faptul că rețelele de socializare ar putea afecta modul în care îl percep fanii lor. Crede că dacă admiratorii săi ar cunoaște prea multe despre el, nu va fi atât de convingător într-un film și aceștia nu se vor mai bucura de rolul jucat de actor. „Cu siguranță îmi dau seama de avantajul rețelelor sociale. Este o modalitate excelentă de a promova idei și proiecte. Pentru mine, poate că sunt de modă veche, dacă știu atât de multe despre tine și interpretezi un personaj într-un film, atunci va trebui să uit cine ești astfel încât să pot crede personajul și, prin urmare, să mă bucur de film”, declara actorul pentru OK! TV.

Kate Moss

Kate Moss deține un cont de social media pentru agenția sa de modelling, însă ea nu are unul personal. Supermodelul spunea în 2017 pentru The Sydney Morning Herald că: „Întreaga industrie este complet diferită acum față de perioada în care am început. Totul este atât de rapid acum cu fotografia digitală și nu mai există mister. Nu am conturi personale pe social media, pur și simplu nu vreau să postez în online lucruri private.”

