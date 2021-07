Prieteni pe ecrane, conflicte majore în viața reală: Cum s-au înțeles, de fapt, acești actori în spatele camerelor de filmat

Poveștile de la Hollywood, în special cele din spatele camerelor de filmat, ne surprind cu fiecare ocazie. Iar asta pentru că aflăm că dincolo de imaginea perfectă, în care actorii se înțeleg de minune, se ascund, de fapt, mari conflicte și dispute.

Nina Dobrev și Paul Wesley

Nina Dobrev și-a șocat fanii atunci când a dezvăluit că ea și Paul Wesley, colegul ei din The Vampire Diaries, s-au disprețuit inițial și nu au putut sta unul lângă celălalt la începutul serialului. „L-am respectat pe Paul Wesley, nu l-am plăcut”, spunea Nina Dobrev în 2019 pentru Directionally Challenged. Actrița a adăugat că au reușit să aibă o relație apropiată după ceva vreme. „Ieșim destul de des. Suntem buni prieteni. Și o ador pe soția lui. Este amuzant cum se schimbă lucrurile pentru că niciodată nu am crezut că el va fi unul dintre cei mai buni prieteni.” Timp de trei sezoane și jumătate au format un cuplu, însă în sezonul patru s-au despărțit.

Vin Diesel și Dwayne Johnson

În ciuda tuturor aparențelor, Vin Diesel și Dwayne Johnson nu s-au înțeles absolut deloc. Totul a pornit de la anumite remarci jignitoare pe care Johnson le-a făcut în august 2016 pe contul lui de Instagram, cu privire la colegii săi de platou, iar fanii au dedus că acestea erau îndreptate în special către Diesel. Vin Diesel, în schimb, l-a considerat întotdeauna apropiat pe Johson.

Actrițele din Desperate Housewives

Conflictul dintre actrițele din Desperate Housewives a început din cauza lui Teri Hatcher, care a jucat-o pe Susan, deoarece se considera superioară în comparație cu celelalte actrițe din serial. Nicollette Sheridan, care a interpretat-o pe Edie, a numit-o pe Hatcher „cea mai rea femeie din lume”, disputa fiind și mai intensă în momentul în care protagonistele au apărut pe coperta revistei Vanity Fair în mai 2005. Un alt conflict a mai fost cel dintre Nicollette Sheridan și Marc Cherry, creatorul serialului, ajungându-se și la tribunal.

Kim Cattrall și Sarah Jessica Parker

În 2017, conflictul dintre Kim Cattrall și Sarah Jessica Parker a luat amploare. La vremea respectivă, Cattrall, care a jucat-o pe Samantha Jones, a fost acuzată de faptul că din cauza ei nu s-a făcut Sex and the City 3, ea refuzând să mai joace. Compania Warner Bros nu a fost de acord cu anumite condiții impuse de Kim Cattrall, actrița cerând companiei să îi producă și celalalte filme în care este implicată, iar compania a refuzat, drept urmare Sex and the City 3 a fost anulat, în ciuda faptului că exista deja un scenariu.

Leighton Meester și Blake Lively

Chiar dacă în Gossip Girl Serena și Blair, personajele jucate de Blake Lively, respectiv Leighton Meester, au avut o relație apropiată, nu același lucru s-a întâmplat și în viața reală. Atunci când au apărut primele zvonuri privind o dispută între cele două, reprezentatul actriței Blake Lively a transmis într-un comunicat din august 2010 faptul că „Blake și Leighton nu au fost niciodată cele mai bune prietene și nici nu au pretins că au fost. Blake merge la muncă, își face treaba și merge acasă.” În 2017, scenaristul Joshua Safran a spus pentru Vanity Fair faptul că „Blake și Leighton nu au fost prietene. Erau apropiate, dar nu prietene precum Serena și Blair.”

Jennie Garth și Shannen Doherty

În prezent, Jennie Garth și Shannen Doherty sunt prietene, dar lucrurile nu au stat așa mereu. În 2014, Garth a mărtusirit pentru E! News faptul că cele două nu s-au înțeles. Conform unor zvonuri, Garth ar fi dat-o afară pe Doherty din serialul Beverly Hills, 90210, în timp ce Kelly, personajul jucat de Garth, a rămas timp de zece sezoane.

Rose McGowan și Alyssa Milano

Rose McGowan a interpretat-o pe Paige în serialul Charmed și deși ea și Phoebe (Alyssa Milano) erau cât de poate de apropiate, relația lor din viața reală era cu totul alta. McGowan a scris în 2020 mai multe mesaje pe Twitter, iar în unul dintre ele spunea că Milano avea un „comportament îngrozitor în fiecare zi” și a susținut că a făcut ca mediul de lucru să fie toxic.

Alex Pettyfer și Channing Tatum

Alex Pettyfer și Channing Tatum au jucat în filmul Magic Mike. În decembrie 2015, Pettyfer spunea că „Channing Tatum nu mă place.” Discuțiile aprinse dintre ei au început atunci când Alex Pettyfer a închiriat un apartament de la un prieten de al lui Channing și a plecat de acolo fără să plătească chiria pe patru luni.

Isaiah Washington și Patrick Dempsey

Isaiah Washington și Patrick Dempsey i-au interpretat pe Preston Burke și Derek Shepherd în serialul Grey’s Anatomy. În octombrie 2006, Access Hollywood dezvăluia că cei doi au fost implicați într-o altercație în timpul filmărilor. Însă, Washington a fost acuzat de TR Knight, care l-a jucat pe George O’Malley, de faptul că a folosit mai multe comentarii jignitoare și homofobe la adresa lui.

Ariana Grande și Jennette McCurdy

Ariana Grande și Jennette McCurdy au debutat în Victorious și iCarly și au jucat împreună și în Sam & Cat. McCurdy a publicat în iunie 2014 un eseu despre prieteniile toxice și cum ar trebui să renunți la ele, iar fanii au crezut că se referă la Ariana Grande. În ciuda neînțelegerilor care au existat între ele, au reușit să le depășească.

