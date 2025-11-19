Ada Galeș, mesaj puternic pentru persoanele diagnosticate cu cancer. Actrița a învins boala după patru intervenții chirurgicale complicate

Actrița Ada Galeș a decis să își transforme propria luptă cu boala într-un mesaj de sprijin pentru toți cei care trec printr-un diagnostic greu de dus. În vârstă de doar 34 de ani, artista a reușit să depășească cancerul, după un an marcat de operații succesive și temeri profunde.

Ada Galeș, mesaj pentru oamenii cu cancer

Considerată una dintre vocile importante ale noii generații de actori de teatru din România, Ada Galeș a avut parte în 2025 de cea mai dificilă perioadă din viața ei. Descoperirea unei forme agresive de cancer a schimbat totul, obligând-o să își concentreze energia nu pe scenă, ci pe propria supraviețuire.

Cu toate acestea, actrița a rămas un exemplu de reziliență. A înfruntat diagnosticul cu luciditate și a trecut prin mai multe intervenții complexe, reușind, în final, să învingă boala. Astăzi, Ada Galeș vorbește deschis despre experiența ei, cu dorința clară de a oferi curaj celor aflați în situații similare.

Într-o apariție recentă la emisiunea Medicool, de la Antena 1, artista a adresat un mesaj direct tuturor pacienților diagnosticați cu cancer, subliniind importanța tratamentului și a sprijinului specialiștilor:

„Trebuie să meargă la doctor, există soluții, suntem în 2025, trecem mult mai mulți prin asta decât ne putem imagina. E o boală care de multe ori poate fi depășită alături de medici și familie”, a spus actrița.

Drumul spre vindecare nu a fost însă deloc simplu. În decursul unui an, Ada Galeș a trecut prin patru operații, fiecare fiind o încercare în sine. Prima intervenție a avut loc în aprilie, iar rezultatul biopsiei, primit abia la finalul lui mai, după analize efectuate în Germania, a confirmat caracterul malign al tumorii. Actrița a rememorat parcursul dificil:

„Prima operație pe care am făcut-o a fost în aprilie și rezultatul biopsiei l-am primit la sfârșit de mai. A venit rezultatul din Germania și am aflat că e malign. Am urmat trei intervenții pe care le-am făcut la Cluj, pentru că biopsiile s-au întors de fiecare dată cu margini pozitive. Ultima intervenție, cumva, reconstrucția și lamboul, a fost foarte dureroasă, (…). Au încercat să îmi păstreze funcționalitatea vocală și să nu fie foarte invaziv. Nu mi-au schimbat nici măcar un semiton din voce. E extraordinar ce au reușit să facă. Nu voiau să intre foarte adânc și biopsiile se tot întorceau cu margini pozitive.„

Tumora era localizată pe cerul gurii, ceea ce a complicat și mai mult intervențiile chirurgicale, medicii fiind nevoiți să găsească soluții care să îi protejeze vocea, principalul său instrument de lucru.

Cu toate acestea, actrița a declarat recent că în prezent se simte foarte bine, trecând peste pericol. Ba mai mult, acum merge doar la controalele periodice.

„Sunt foarte bine, am depășit pericolul. A fost extraordinar ce a făcut echipa medicală. Acum merg doar la controale periodice: o dată la două luni la controlul clinic și o dată la șase ani la RMN. Mă simt bine și chiar vorbeam mai devreme cu prietenele mele cât de important e să fii bine la cap și cum te poți antrena toată viața ca să faci față momentelor grele”, spune Ada pentru Cancan, amintind că a suferit patru operații în vară, dintre care trei au fost efectuate la Cluj, alături de echipa profesorului Horațiu Rotar.

foto: Arhiva ELLE

