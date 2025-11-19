Ada Galeș, mesaj puternic pentru persoanele diagnosticate cu cancer. Actrița a învins boala după patru intervenții chirurgicale complicate

Ada Galeș a transmis un mesaj puternic pentru persoanele diagnosticate cu cancer, după ce a trecut prin patru intervenții chirurgicale.
Actrița Ada Galeș a decis să își transforme propria luptă cu boala într-un mesaj de sprijin pentru toți cei care trec printr-un diagnostic greu de dus. În vârstă de doar 34 de ani, artista a reușit să depășească cancerul, după un an marcat de operații succesive și temeri profunde.
Considerată una dintre vocile importante ale noii generații de actori de teatru din România, Ada Galeș a avut parte în 2025 de cea mai dificilă perioadă din viața ei. Descoperirea unei forme agresive de cancer a schimbat totul, obligând-o să își concentreze energia nu pe scenă, ci pe propria supraviețuire.
Cu toate acestea, actrița a rămas un exemplu de reziliență. A înfruntat diagnosticul cu luciditate și a trecut prin mai multe intervenții complexe, reușind, în final, să învingă boala. Astăzi, Ada Galeș vorbește deschis despre experiența ei, cu dorința clară de a oferi curaj celor aflați în situații similare.
Într-o apariție recentă la emisiunea Medicool, de la Antena 1, artista a adresat un mesaj direct tuturor pacienților diagnosticați cu cancer, subliniind importanța tratamentului și a sprijinului specialiștilor:
„Trebuie să meargă la doctor, există soluții, suntem în 2025, trecem mult mai mulți prin asta decât ne putem imagina. E o boală care de multe ori poate fi depășită alături de medici și familie”, a spus actrița.
Drumul spre vindecare nu a fost însă deloc simplu. În decursul unui an, Ada Galeș a trecut prin patru operații, fiecare fiind o încercare în sine. Prima intervenție a avut loc în aprilie, iar rezultatul biopsiei, primit abia la finalul lui mai, după analize efectuate în Germania, a confirmat caracterul malign al tumorii. Actrița a rememorat parcursul dificil:
„Prima operație pe care am făcut-o a fost în aprilie și rezultatul biopsiei l-am primit la sfârșit de mai. A venit rezultatul din Germania și am aflat că e malign. Am urmat trei intervenții pe care le-am făcut la Cluj, pentru că biopsiile s-au întors de fiecare dată cu margini pozitive. Ultima intervenție, cumva, reconstrucția și lamboul, a fost foarte dureroasă, (…). Au încercat să îmi păstreze funcționalitatea vocală și să nu fie foarte invaziv. Nu mi-au schimbat nici măcar un semiton din voce. E extraordinar ce au reușit să facă. Nu voiau să intre foarte adânc și biopsiile se tot întorceau cu margini pozitive.„
Tumora era localizată pe cerul gurii, ceea ce a complicat și mai mult intervențiile chirurgicale, medicii fiind nevoiți să găsească soluții care să îi protejeze vocea, principalul său instrument de lucru.
Cu toate acestea, actrița a declarat recent că în prezent se simte foarte bine, trecând peste pericol. Ba mai mult, acum merge doar la controalele periodice.
„Sunt foarte bine, am depășit pericolul. A fost extraordinar ce a făcut echipa medicală. Acum merg doar la controale periodice: o dată la două luni la controlul clinic și o dată la șase ani la RMN. Mă simt bine și chiar vorbeam mai devreme cu prietenele mele cât de important e să fii bine la cap și cum te poți antrena toată viața ca să faci față momentelor grele”, spune Ada pentru Cancan, amintind că a suferit patru operații în vară, dintre care trei au fost efectuate la Cluj, alături de echipa profesorului Horațiu Rotar.
foto: Arhiva ELLE