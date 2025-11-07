Demi Moore și-a arătat sprijinul pentru fostul ei soț, Bruce Willis, la un spectacol caritabil dedicat actorului

Fosta soție a lui Bruce Willis, Demi Moore, a fost în centrul atenției la un spectacol caritabil plin de vedete dedicat actorului iconic, aflat în mijlocul luptei devastatoare cu demența.

Demi Moore, un sprijin real pentru Bruce Willis

După o carieră de decenii la Hollywood, Bruce Willis, în vârstă de 70 de ani, și-a anunțat retragerea șocantă din actorie, după ce a fost diagnosticat în 2022 cu afazie, o tulburare cognitivă. Un an mai târziu, în februarie 2023, familia sa a confirmat că actorul suferă de demență frontotemporală (FTD), o formă de demență care provoacă un declin treptat în zonele creierului legate de personalitate și abilitățile lingvistice.

De atunci, Bruce Willis se află sub îngrijirea devotatei sale soții, Emma Heming Willis, cu care are doi copii: Mabel, de 13 ani, și Evelyn, de 11 ani. Demi Moore, care a fost căsătorită cu Willis între 1987 și 2000, a continuat să-și susțină fostul soț în această perioadă dificilă, vizitându-l frecvent și oferind noutăți fanilor referitoare la starea lui de sănătate.

Recent, Demi Moore a participat la un eveniment special organizat de Soho Sessions în New York, dedicat lui Bruce Willis și cu scopul de a strânge fonduri pentru organizația nonprofit The Association for Frontotemporal Degeneration. Potrivit flyer-ului oficial, evenimentul promitea „o seară foarte specială și un spectacol în celebrarea prietenului nostru, Bruce Willis”.

Actrița a arătat elegant într-o ținută complet neagră. Demi Moore și-a lăsat părul lung și negru pe spate și a purtat ochelari cu lentile galbene peste ochii săi căprui.

Demi Moore și Bruce Willis au menținut o relație de co-parenting și prietenie amiabilă de la divorțul lor din 2000. Fosta pereche are împreună trei fiice: Rumer, 37 de ani, Scout, 34, și Tallulah, 31 de ani.

La eveniment a fost prezentă și actuala soție a lui Willis, Emma Heming Willis, care a interacționat cu invitații în timp ce folosea cârje. Emma, care a scris anul acesta o carte despre experiența de a fi îngrijitoare, a zâmbit fotografilor purtând o ținută complet neagră asemănătoare cu cea a lui Moore.

Cum se simte actorul

Spectacolul a adunat numeroase vedete de la Hollywood în onoarea lui Willis, printre care Kevin Bacon și soția sa, Kyra Sedgwick, Whoopi Goldberg, Michael J. Fox, Norah Jones, Alexandra Richards, David Burtka, Steve Schirripa, Keith Richards, soția sa, Patti Hansen, și fiica lor, Theodora Richards.

Evenimentul a avut loc la câteva săptămâni după ce Emma Heming Willis a oferit o declarație emoționantă despre modul în care fiicele lor se descurcă cu starea de sănătate în declin a tatălui.

„Cred că se descurcă bine, toate lucrurile luate în considerare, dar e greu”, a spus Emma pentru Vogue Australia în octombrie. „Îi doare, îi este dor de tatăl lor. Pierd momente importante, ceea ce e greu pentru ele, dar copiii sunt rezilienți, deși obișnuiam să urăsc să aud asta, pentru că oamenii nu înțelegeau prin ce trecem.” A adăugat: „Nu știu dacă copiii mei își vor reveni complet, dar învață și eu la fel.”

Luna trecută, surse apropiate familiei au dezvăluit că Emma Heming Willis se luptă nu doar să gestioneze rapid deteriorarea stării de sănătate a lui Bruce Willis, ci și să administreze averea sa considerabilă.

„Să ai grijă de Bruce nu înseamnă doar să-i menții moralul și să te asiguri că poate trece fizic prin zi. Înseamnă și să ai grijă de averea imensă pe care a acumulat-o ca star de top”, a declarat sursa.

Emma Heming Willis însăși a spus că mutarea soțului ei într-o locuință separată a fost cea mai bună decizie pentru familia lor.

„Mutarea lui Bruce într-o casă unde este sprijinit 24/7 de îngrijitori mi-a permis să redevin doar soția lui. A fost una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit să le iau. Dar, printre tristețe și disconfort, a fost decizia corectă, pentru el, pentru fetele noastre, pentru mine. În final, am putut să redevin soția lui. Și asta e un adevărat dar.”

