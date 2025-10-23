Ce meserii neașteptate a avut Demi Moore înainte să devină celebră: „Nu știau că aveam doar 14 ani”

Demi Moore a dezvăluit cu ce s-a ocupat înainte să ajungă una dintre cele mai celebre actrițe din lume.

Ce meserii neașteptate a avut Demi Moore înainte să devină celebră: "Nu știau că aveam doar 14 ani"

Demi Moore are o carieră impresionantă în actorie de peste 40 de ani, cu filme de succes precum St. Elmo’s Fire, Ghost, A Few Good Men și, mai recent, The Substance.

Cu ce s-a ocupat Demi Moore înainte să ajungă celebră

Însă, înainte ca Demi Moore să înceapă să strălucească pe covorul roșu, a trebuit să accepte câteva joburi destul de modeste. Actrița nominalizată la Oscar în vârstă de 62 de ani a povestit pentru Glamour despre primele sale experiențe de muncă, după ce a fost desemnată una dintre Femeile Anului ale revistei.

La 14 ani, viitoarea actriță lucra la o agenție de colectare, sunând datornicii pentru a-i convinge să-și plătească facturile restante. Apoi, Demi Moore a lucrat ca recepționeră pentru un producător aflat sub conducerea lui Aaron Spelling, celebrul producător al serialului Beverly, 90210 și tatăl regretatei actrițe Tori Spelling.

Actrița de la Hollywood a descris aceste experiențe drept „foarte umilitoare”. Ulterior, Demi Moore a făcut și modeling, înainte de a obține marea ei șansă în telenovela General Hospital, unde a interpretat-o pe Jackie Templeton, o jurnalistă de investigație, între 1982 și 1984. Actrița a vorbit cu colega sa din The Substance, Margaret Qualley, pentru interviu, iar fotografiile au fost realizate de Thomas Whiteside.

„Primul meu job a fost la o agenție de colectare unde eram la telefon”, a povestit Demi Moore. „Așa că trebuia să sun oameni care nu și-au plătit facturile. Și pentru că aveam o voce gravă și joasă, ei nu știau că aveam doar 14 ani. Apoi, m-am mutat singură la 16 ani.”

Cum a ajuns în lumea cinematografiei

Următorul pas a fost unul mai ambițios, pentru a câștiga mai mult: „Nu am făcut lucrurile tipice, cum ar fi să lucrez într-un restaurant. Joburile mele erau orientate spre birou,” a spus vedeta din Striptease.

„Am lucrat pentru un contabil. Am fost recepționeră la 20th Century Fox pentru un producător care lucra pentru Aaron Spelling. Era ca și cum ai fi în lumea Hollywood-ului, dar totuși nu ai fi parte din ea, foarte umilitor. Să poți observa totul dintr-un punct de vedere obiectiv și să spui: Ăsta nu e locul unde voi rămâne. Aveam planuri mult mai mari.”

Demi Moore a povestit și despre inspirația ei timpurie, o tânără care avea să devină ulterior o actriță celebră:

„Am întâlnit o tânără care era doar cu câțiva ani mai mare, care locuia în același bloc cu mama ei singură, la fel ca mine. Îmi amintesc că o priveam de pe balcon și era lângă piscină. Era de naționalitate germană și era atât de confortabilă în pielea ei. Părea atât de sigură pe sine și era uimitoare. Și era ca și cum nu știam exact ce avea ea, dar îmi doream asta. Am devenit prietene. Ea vorbea bine engleza, dar nu era încrezătoare la citit, așa că mă ruga să citesc scenarii cu voce tare pentru ea. Așa că, în timp ce citeam scenariile cu voce tare, făceam multe lucruri împreună, două adolescente în West Hollywood cu mamele noastre singure. Apoi ea a plecat înapoi în Europa pentru a filma un test pentru un rol.”

Tânăra era Nastassja Kinski, acum în vârstă de 64 de ani, care avea să joace în Cat People, Tess și Maria’s Lovers.

„Și pe măsură ce pleca, am întors această reflecție asupra mea, dorința de a avea ceea ce avea ea. Nu era atât faptul că era actriță, ci confortul pe care îl avea în sine, și asta era ceea ce mă atrăgea și mă ghida către drumul meu”, a încheiat Moore.

Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: „Cuvântul acesta, împreună, are o altă valență acum…'

