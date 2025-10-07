Demi Moore revine la coafura care a consacrat-o după filmul Striptease. Cum arată acum actrița

Demi Moore i-a uimit pe cei 6,4 milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram, cu o nouă postare în care și-a etalat o schimbare de look surprinzătoare.

Demi Moore, din nou cu breton

Actrița în vârstă de 62 de ani, văzută recent la New York, a readus în prim-plan coafura pe care a purtat-o în filmul Striptease (1996), adăugând un breton la părul ei lung și brunet, devenit deja semnătură personală.

În fotografia actuală, Demi pozează într-un tricou alb și blugi, completând ținuta cu un colier turcoaz, în timp ce își arată noul breton.

„Breton – atunci și acum. Mulțumesc, @gucci, că mi-ați permis să readuc bretonul pentru prima dată de la zilele Striptease!”, a scris vedeta, câștigătoare a Globului de Aur, în descrierea imaginii.

Actrița a inclus și o a doua fotografie: un cadru din filmul Striptease pentru comparație.

Revista Vogue Beauty a numit revenirea lui Demi la breton unul dintre „cele mai bune momente” ale Lunii Modei. Pe contul lor de Instagram, editorii au publicat o imagine cu actrița purtând „bretonul Gucci”, scriind: „Pe măsură ce Luna Modei se încheie, retrăim cele mai memorabile momente.”

Postarea lui Demi a strâns rapid zeci de mii de aprecieri, iar fanii au umplut secțiunea de comentarii cu laude. „PĂSTREAZĂ BRETONUL, OMG!”, a scris un admirator, în timp ce fiica ei, Tallulah Willis (31 de ani), a comentat: „ATÂT de bine, prea bine!! Te iubim.” Actrița Keke Palmer a adăugat la rândul ei un mesaj scurt: „Fata mea.”

Unii internauți au remarcat și asemănarea izbitoare dintre Demi și fiica sa de 34 de ani, Scout Willis.

Demi Moore a devenit, la vremea respectivă, cea mai bine plătită actriță de la Hollywood, primind 12,5 milioane de dolari pentru rolul principal din Striptease. În comedia neagră, ea o interpreta pe o fostă agentă FBI care, rămasă fără loc de muncă, ajunge să danseze într-un club de striptease din Miami, numit Eager Beaver. Deși filmul a fost ironizat de critici, s-a dovedit profitabil, în parte datorită scenelor îndrăznețe cu actrița.

Actrița revine în sezonul doi din Landman

Demi Moore va putea fi văzută în sezonul al doilea al serialului Landman, unde o interpretează pe Cami Miller, o femeie de afaceri din industria petrolului.

Un teaser lansat în septembrie arată că actrița va avea un rol mai important decât în primul sezon. Fanii serialului — creat de Taylor Sheridan, autorul celebrului Yellowstone — s-au arătat dezamăgiți anul trecut că Moore a avut prea puțin timp pe ecran. După moartea soțului ei din serial, Monty Miller (interpretat de Jon Hamm), în finalul primului sezon, personajul Cami trece în prim-plan și devine parteneră de conducere la compania M*Tex Oil, alături de Tommy Norris (Billy Bob Thornton).

„Iubim Landman!”, a scris un fan pe contul de Instagram al platformei Paramount+. „Ce nu înțelegem este de ce Demi Moore a avut creditul principal în primul sezon, deși a apărut foarte puțin.” Alt comentator a adăugat: „Ne bucurăm că rolul lui Demi pare să fie mult mai important în acest sezon.”

