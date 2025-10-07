Demi Moore revine la coafura care a consacrat-o după filmul Striptease. Cum arată acum actrița

Demi Moore a afișat look-ul iconic din perioada filmului Striptease.

Demi Moore i-a uimit pe cei 6,4 milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram, cu o nouă postare în care și-a etalat o schimbare de look surprinzătoare.

Demi Moore, din nou cu breton

Actrița în vârstă de 62 de ani, văzută recent la New York, a readus în prim-plan coafura pe care a purtat-o în filmul Striptease (1996), adăugând un breton la părul ei lung și brunet, devenit deja semnătură personală.

În fotografia actuală, Demi pozează într-un tricou alb și blugi, completând ținuta cu un colier turcoaz, în timp ce își arată noul breton.

„Breton – atunci și acum. Mulțumesc, @gucci, că mi-ați permis să readuc bretonul pentru prima dată de la zilele Striptease!”, a scris vedeta, câștigătoare a Globului de Aur, în descrierea imaginii.

Actrița a inclus și o a doua fotografie: un cadru din filmul Striptease pentru comparație.

Revista Vogue Beauty a numit revenirea lui Demi la breton unul dintre „cele mai bune momente” ale Lunii Modei. Pe contul lor de Instagram, editorii au publicat o imagine cu actrița purtând „bretonul Gucci”, scriind: „Pe măsură ce Luna Modei se încheie, retrăim cele mai memorabile momente.”

Postarea lui Demi a strâns rapid zeci de mii de aprecieri, iar fanii au umplut secțiunea de comentarii cu laude. „PĂSTREAZĂ BRETONUL, OMG!”, a scris un admirator, în timp ce fiica ei, Tallulah Willis (31 de ani), a comentat: „ATÂT de bine, prea bine!! Te iubim.” Actrița Keke Palmer a adăugat la rândul ei un mesaj scurt: „Fata mea.”

Unii internauți au remarcat și asemănarea izbitoare dintre Demi și fiica sa de 34 de ani, Scout Willis.

Demi Moore a devenit, la vremea respectivă, cea mai bine plătită actriță de la Hollywood, primind 12,5 milioane de dolari pentru rolul principal din Striptease. În comedia neagră, ea o interpreta pe o fostă agentă FBI care, rămasă fără loc de muncă, ajunge să danseze într-un club de striptease din Miami, numit Eager Beaver. Deși filmul a fost ironizat de critici, s-a dovedit profitabil, în parte datorită scenelor îndrăznețe cu actrița.

Actrița revine în sezonul doi din Landman

Demi Moore va putea fi văzută în sezonul al doilea al serialului Landman, unde o interpretează pe Cami Miller, o femeie de afaceri din industria petrolului.

Un teaser lansat în septembrie arată că actrița va avea un rol mai important decât în primul sezon. Fanii serialului — creat de Taylor Sheridan, autorul celebrului Yellowstone — s-au arătat dezamăgiți anul trecut că Moore a avut prea puțin timp pe ecran. După moartea soțului ei din serial, Monty Miller (interpretat de Jon Hamm), în finalul primului sezon, personajul Cami trece în prim-plan și devine parteneră de conducere la compania M*Tex Oil, alături de Tommy Norris (Billy Bob Thornton).

„Iubim Landman!”, a scris un fan pe contul de Instagram al platformei Paramount+. „Ce nu înțelegem este de ce Demi Moore a avut creditul principal în primul sezon, deși a apărut foarte puțin.” Alt comentator a adăugat: „Ne bucurăm că rolul lui Demi pare să fie mult mai important în acest sezon.”

Ce regrete are Victor Ponta legat de divorțul de Daciana Sârbu și de ce se consideră vinovat pentru despărțirea lor: „Copiii pot să mă judece, dar…'

