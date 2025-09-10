Emma Heming, declarații oneste despre mutarea lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență, într-o altă casă: „Nu e un subiect de dezbatere”

Emma Heming, soția lui Bruce Willis, a explicat motivele pentru care actorul, diagnosticat cu demență frontotemporală, a fost mutat din casa familiei într-o locuință separată, cu îngrijire permanentă. Într-o apariție la Good Morning America (ABC News), ea a subliniat că prioritatea rămâne echilibrul întregii familii, inclusiv al fiicelor Mabel, în vârstă de 13 ani, și Evelyn, de 11 ani.

„[A fost] cea mai sigură și mai bună decizie — nu doar pentru Bruce, ci și pentru cele două fetițe ale noastre”, a declarat Heming în dialog cu Michael Strahan. „Și, știți, chiar nu e un subiect de dezbatere.”

Mutarea, a explicat ea în același interviu, garantează supraveghere continuă pentru Bruce Willis și un mediu stabil pentru cele două fete.

„Acum știu că Bruce are cea mai bună îngrijire 100% din timp. Nevoile lui sunt îndeplinite 100% din timp, la fel ca și ale celor două fete ale noastre. Așa că nu voi supune asta la vot.”

Potrivit Daily Mail, în timp ce promova volumul The Unexpected Journey, Heming a vorbit și despre presiunea uriașă pusă pe umerii îngrijitorilor și despre modul în care aceștia sunt adesea judecați pe nedrept.

„Îngrijitorii sunt atât de judecați și asta arată că oamenii uneori au doar o opinie, fără să aibă cu adevărat experiența necesară.” Ea a adăugat: „Voi spune că demența se manifestă diferit în fiecare familie. Dacă ai văzut un caz de demență, ai văzut doar un caz de demență. Trebuie să faci ceea ce este corect pentru familia ta și ceea ce va păstra în siguranță atât persoana iubită, cât și copiii tăi.”

Tot într-un interviu citat de Daily Mail, Heming a povestit un moment de cotitură, după ce un neurolog i-a spus că îngrijitorii mor adesea înaintea celor pe care îi îngrijesc.

„Nu sunt un eșec pentru că am nevoie de ajutor. E în regulă să ridic mâna și să cer. Nu îmi dădusem seama de asta”, a mărturisit ea. „Aveam nevoie de permisiunea cuiva să-mi spună că e în regulă să cer ajutor. Asta sper că face această carte pentru îngrijitori: le dă permisiunea să aibă grijă de ei înșiși. Pentru că dacă nu o fac, cum vor putea să fie acolo și să continue să aibă grijă de persoana pe care o iubesc?”.

În specialul Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey difuzat de ABC, Heming a confirmat că actorul a fost mutat într-o locuință cu un singur nivel, mai adaptată nevoilor sale.

„Bruce și-ar dori asta pentru fiicele noastre. Ar vrea ca ele să fie într-o casă mai adaptată nevoilor lor, nu ale lui”, a spus ea. Heming a adăugat că familia păstrează ritualuri simple, dar esențiale: „Când mergem acolo, fie stăm afară, fie ne uităm la un film… totul ține de a fi prezenți și de a ne conecta cu Bruce. Este o casă plină de dragoste, de căldură, de grijă și de râsete. Și a fost minunat să vedem asta, să vedem câți dintre prietenii lui Bruce continuă să fie alături de el, aducând viață și bucurie.”

În discuția cu Diane Sawyer (ABC), Emma Heming a fost întrebată ce ar vrea să-l întrebe astăzi pe soțul ei, dacă ar putea.

„Cum se simte, dacă e bine, dacă se simte în regulă. Dacă există ceva ce am putea face ca să îl sprijinim mai bine. Mi-aș dori enorm să știu asta. Dacă e speriat. Dacă e vreodată îngrijorat. Mi-aș dori doar să pot avea o conversație cu el.”

Procesul de diagnostic nu a fost lipsit de șoc emoțional. People notează că un RMN a confirmat demența frontotemporală, iar Heming își amintește începutul: a fost „atât de panicată” încât nu a putut nici măcar să pronunțe denumirea afecțiunii.

„Îmi amintesc că am auzit diagnosticul și apoi nu am mai auzit nimic altceva. A fost ca și cum aș fi căzut în gol.” Cât despre felul în care actorul a perceput vestea, ea spune: „Nu cred că Bruce a făcut legătura.”

Foto: Instagram

