Nicolas Cage, apariție rară în public alături de soția sa, în vârstă de 29 de ani, și fiica lor. Cum au fost surprinși de paparazzi

Nicolas Cage a fost surprins în public alături de soția lui, în vârsta de 29 de ani, și fiica lor, August.
Nicolas Cage a fost surprins într-o ieșire rară alături de soția sa, Riko Shibata, și fiica lor de trei ani, August Francesca Coppola, weekendul trecut.
Actorul premiat cu Oscar, în vârstă de 62 de ani, a adoptat un look relaxat și cool, purtând o jachetă de catifea pe drumul spre un restaurant din Malibu, California. Riko a ales o ținută casual, cu jeanși și tricou negru, în timp ce micuța August a atras atenția cu încălțările colorate și sticla de apă ținută strâns în mână.
Această apariție are loc într-un moment delicat pentru familie, după ce presa a relatat din nou despre fiul cel mare al lui Cage, Weston, în vârstă de 34 de ani, implicat într-un caz de agresiune împotriva mamei sale, Christina Fulton.
În aprilie, un judecător din Los Angeles a decis ca Weston să urmeze un program de doi ani de tratament psihiatric, în locul unei pedepse cu închisoarea, după ce a fost acuzat de două fapte de agresiune.
„Domnul Cage suferă de o tulburare psihică eligibilă. Sunt convins că aceasta a fost un factor major în comiterea faptelor”, a spus judecătorul Enrique Monguia, menționând că Weston trecea printr-o criză la momentul incidentului.
Avocatul său a cerut programul de tratament, explicând că Weston primise îngrijiri medicale intensive după episodul violent din aprilie 2024. De atunci, acesta ar fi rămas lucid, și, potrivit apărătorului său, „nu s-a simțit atât de bine de ani de zile”.
Christina Fulton, în schimb, a descris în detaliu momentele dramatice în care a fost atacată, afirmând că a suferit răni grave și că viața i-a fost pusă în pericol. Ea a cerut ca fiul ei să fie ajutat, insistând că „nimic nu a pregătit-o pentru seara în care Weston aproape i-a luat viața”.
În cadrul mărturiei, Fulton a spus că a ajuns la apartamentul fiului său după ce a aflat că acesta ar fi încercat să dea foc locuinței. Potrivit relatării sale, Weston ar fi devenit violent, ar fi trântit-o la pământ și ar fi încercat să o sufoce. Ea a declarat că doar intervenția unui prieten a împiedicat o tragedie.
Deși Fulton a spus că își iubește fiul, a remarcat lipsa de remușcare și de asumare din partea acestuia. Totuși, ea a susținut măsura instanței de a-i oferi un program de recuperare psihiatrică, subliniind că acesta are nevoie de ajutor.
Instanța a impus și alte condiții, printre care interdicția de a hărțui presupusele victime și de a deține arme, pe o perioadă de doi ani. O nouă audiere de progres este programată în iulie 2025.
Între timp, Fulton a avut și un proces împotriva lui Nicolas Cage, acuzându-l că ar fi contribuit indirect la comportamentul fiului lor prin sprijin financiar și lipsa de intervenție medicală. Procesul a fost însă respins la începutul acestui an. Avocatul lui Cage a catalogat acuzațiile drept „absurde și frivole”, subliniind că actorul nu are nicio responsabilitate pentru faptele lui Weston, un adult de 34 de ani.
