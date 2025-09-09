Nicolas Cage, apariție rară în public alături de soția sa, în vârstă de 29 de ani, și fiica lor. Cum au fost surprinși de paparazzi

Nicolas Cage a fost surprins într-o ieșire rară alături de soția sa, Riko Shibata, și fiica lor de trei ani, August Francesca Coppola, weekendul trecut.

Nicolas Cage, apariție rară de familie

Actorul premiat cu Oscar, în vârstă de 62 de ani, a adoptat un look relaxat și cool, purtând o jachetă de catifea pe drumul spre un restaurant din Malibu, California. Riko a ales o ținută casual, cu jeanși și tricou negru, în timp ce micuța August a atras atenția cu încălțările colorate și sticla de apă ținută strâns în mână.

Această apariție are loc într-un moment delicat pentru familie, după ce presa a relatat din nou despre fiul cel mare al lui Cage, Weston, în vârstă de 34 de ani, implicat într-un caz de agresiune împotriva mamei sale, Christina Fulton.

În aprilie, un judecător din Los Angeles a decis ca Weston să urmeze un program de doi ani de tratament psihiatric, în locul unei pedepse cu închisoarea, după ce a fost acuzat de două fapte de agresiune.

„Domnul Cage suferă de o tulburare psihică eligibilă. Sunt convins că aceasta a fost un factor major în comiterea faptelor”, a spus judecătorul Enrique Monguia, menționând că Weston trecea printr-o criză la momentul incidentului.

Fiul actorului și-a agresat mama

Avocatul său a cerut programul de tratament, explicând că Weston primise îngrijiri medicale intensive după episodul violent din aprilie 2024. De atunci, acesta ar fi rămas lucid, și, potrivit apărătorului său, „nu s-a simțit atât de bine de ani de zile”.

Christina Fulton, în schimb, a descris în detaliu momentele dramatice în care a fost atacată, afirmând că a suferit răni grave și că viața i-a fost pusă în pericol. Ea a cerut ca fiul ei să fie ajutat, insistând că „nimic nu a pregătit-o pentru seara în care Weston aproape i-a luat viața”.

În cadrul mărturiei, Fulton a spus că a ajuns la apartamentul fiului său după ce a aflat că acesta ar fi încercat să dea foc locuinței. Potrivit relatării sale, Weston ar fi devenit violent, ar fi trântit-o la pământ și ar fi încercat să o sufoce. Ea a declarat că doar intervenția unui prieten a împiedicat o tragedie.

Deși Fulton a spus că își iubește fiul, a remarcat lipsa de remușcare și de asumare din partea acestuia. Totuși, ea a susținut măsura instanței de a-i oferi un program de recuperare psihiatrică, subliniind că acesta are nevoie de ajutor.

Instanța a impus și alte condiții, printre care interdicția de a hărțui presupusele victime și de a deține arme, pe o perioadă de doi ani. O nouă audiere de progres este programată în iulie 2025.

Între timp, Fulton a avut și un proces împotriva lui Nicolas Cage, acuzându-l că ar fi contribuit indirect la comportamentul fiului lor prin sprijin financiar și lipsa de intervenție medicală. Procesul a fost însă respins la începutul acestui an. Avocatul lui Cage a catalogat acuzațiile drept „absurde și frivole”, subliniind că actorul nu are nicio responsabilitate pentru faptele lui Weston, un adult de 34 de ani.

