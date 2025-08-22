Cele mai slabe 10 filme de acțiune realizate vreodată

Filmele de acțiune, chiar dacă sunt adesea criticate, pot fi adevărate capodopere cinematografice — exemple precum Die Hard, John Wick sau Mad Max: Fury Road demonstrează asta prin scene memorabile, personaje puternice și acțiune bine coregrafiată. Totuși, multe producții eșuează pentru că se bazează doar pe explozii spectaculoase și focuri de armă, ignorând scenariul și profunzimea personajelor. Printre cele mai proaste filme de acțiune se numără Abduction, Hitman: Agent 47 sau Alone in the Dark.

1. Hitman: Agent 47

Filmul Hitman din 2007, bazat pe jocul video popular, a fost criticat pentru scenariu slab, actori mediocri și scene de acțiune slabe, deși a avut un succes financiar modest. Rebootul din 2015, Hitman: Agent 47, trebuia să remedieze aceste probleme, dar a eșuat complet, primind note și mai proaste. Cu un scenariu slab, interpretări monotone, acțiune neinspirată și plasare de produs excesivă, filmul este plictisitor și lipsit de orice farmec sau mesaj autentic.

2. The Prince

Bruce Willis are în palmares filme memorabile precum The Sixth Sense sau Die Hard, dar a bifat și eșecuri notabile. Printre cele mai slabe se numără The Prince, un film direct pe streaming cu un scenariu lipsit de inspirație, acțiuni plictisitoare și interpretări neconvingătoare, inclusiv a lui Willis și John Cusack. Filmul urmărește un fost asasin care iese din retragere pentru a-și salva fiica răpită, dar, sincer, merită evitat complet.

3. Bangkok Dangerous

Nicolas Cage, odată actor respectat, a ajuns în anii recenți o sursă de meme-uri legate de filme de slabă calitate. Unul dintre cele mai nereușite titluri din cariera sa este Bangkok Dangerous (2008), un remake american al unui film thailandez din 1999. Filmul spune povestea lui Joe (Cage), un asasin letal care leagă o prietenie cu o țintă și ajunge vânat de un client. Din păcate, scenariul și execuția sunt ambele slabe, iar pelicula e plictisitoare și lipsită de inspirație, nereușind chiar să devină un cult „așa de prost încât să fie bun”. E doar… anost. Și asta e cea mai mare problemă.

4. Abduction

Taylor Lautner avea toate șansele să devină o mare vedetă de acțiune după „Twilight„, dar primul său film ca star principal, „Abduction” (2011), a fost un dezastru care i-a făcut mai mult rău decât bine. În film, Lautner joacă rolul lui Nathan Harper, un licean care descoperă că a fost răpit în copilărie. Premisa putea fi bună, însă execuția a fost extrem de slabă. Criticii au fost duri, considerând filmul „fără suflet și incompetent”, iar Lautner nu a avut nici pregătirea, nici sprijinul necesar pentru a salva această producție ratată.

5. Mortal Kombat: Annihilation

Da, Mortal Kombat: Annihilation este unul dintre acele sequel-uri care a reușit să fie și mai slab decât originalul — ceea ce nu e puțin lucru, având în vedere că Mortal Kombat (1995) era deja destul de slab. Continuarea aruncă totul în dezordine: cinematografia e anostî, actorii joacă foarte artificial, povestea e aproape inexistentă, iar efectele speciale arată ca și cum ar fi făcute într-un proiect de student cu buget redus. Criticii nu au greșit când l-au numit superficial și fără sens, dar sincer, filmul a rămas totuși un fel de „clasic cult” — poate mai mult pentru cât de amuzant de prost este. Este un exemplu clar de ce filmele bazate pe jocuri video au o reputație atât de proastă!

6. Left Behind

Filmul Left Behind din 2014, cu Nicolas Cage în rol principal, este un reboot al seriei bazate pe romanele cu același nume, care tratează profețiile biblice despre sfârșitul lumii. Deși premisa pare interesantă — un pilot încearcă să supraviețuiască și să-și găsească familia după o răpire biblică care ia sufletele credincioșilor — filmul e foarte slab realizat. Scenariul slab, concentrarea exagerată pe acțiune în detrimentul mesajului teologic și deciziile proaste de producție îl transformă într-un dezastru care nu reușește să impresioneze în niciun gen în care vrea să se încadreze. Este considerat unul dintre cele mai slabe filme din cariera lui Nicolas Cage.

7. Speed 2: Cruise Control

„Speed 2: Cruise Control” este continuarea nefericită a filmului de acțiune Speed din anii ’90. Deși primul film, cu Keanu Reeves, a fost un succes plin de suspans, sequelul din 1997 evită toate elementele bune. Povestea îl are ca antagonist pe John Geiger (Willem Dafoe), un terorist care preia controlul asupra unei nave de croazieră, amenințând să o facă să se lovească de un petrolier.

Jason Patric și Sandra Bullock încearcă să oprească dezastrul. Revelația că Geiger s-a răzbunat pentru că a fost concediat din cauza intoxicației cu cupru este considerată forțată și ridicolă. Finalul în care nava e deturnată spre un oraș de pe insula Saint Martin nu îmbunătățește situația. Filmul a avut un buget uriaș pentru cascade, dar a eșuat lamentabil la box office și a fost criticat dur, primind multe nominalizări la premiile Razzie.

8. Robocop 3

Franciza Robocop începe cu un film original care este o satiră tăioasă și plină de stil a culturii americane din anii ’80, urmărind un cyborg aproape indestructibil care luptă împotriva crimei. Sequelul a fost un pas în jos, având mai puțin succes și note mai mici din partea criticilor.

Apoi, „Robocop 3” (1993), regizat de Fred Dekker, a fost un dezastru atât comercial, cât și critic. Filmul îl prezintă pe eroul nostru care încearcă să-și răzbune partenerul și să salveze Detroit de la o mega-corporație malefică, dar rezultatul este un amestec de mesaje forțate, acțiune ridicolă și senzația că franciza și-a pierdut sensul. Criticii au fost nemiloși, iar filmul este considerat o continuare absurdă care ar trebui „arestată”.

9. Samurai Cop

Samurai Cop este un film din 1991 despre un polițist antrenat ca samurai, care încearcă să distrugă o rețea de traficanți japonezi. Actoria și scenele de luptă sunt foarte slabe, iar producția pare făcută pe fugă. Deși este un film prost, a devenit un cult clasic pentru că e amuzant de prost făcut.

10. Ultraviolet

Ultraviolet o are pe Milla Jovovich în rolul lui Violet, o luptătoare excepțională infectată cu o formă de vampirism într-un viitor distopic. În acest univers, cei infectați sunt vânați și condamnați la moarte, iar Violet conduce o revoluție împotriva guvernului tiranic care vrea să îi extermine pe cei ca ea. Deși premisele ar putea suna promițător, filmul suferă din cauza unui scenariu slab, a regiei lipsite de inspirație și a unor efecte care nu impresionează. „Ultraviolet” este considerat unul dintre cele mai slabe filme din cariera lui Jovovich, nereușind să se ridice nici măcar la nivelul unui film de acțiune decent.

