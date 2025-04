10 actori care au ascuns detalii importante despre ei pentru a primi un rol

În această listă sunt câțiva actori care nu au vrut deloc să rateze oportunitatea de a interpreta un rol la care visau, așa că au ajuns să mintă în legătură cu diverse aspecte, pentru a fi convinși că au șanse mult mai mari pentru a obține acel proiect. Citește mai departe și află dacă se regăsesc și starurile pe care le urmărești deja:

1. Anne Hathaway

Anne Hathaway nu avea deloc experiență în ceea ce privește echitația înainte de rolul din filmul Brokeback Mountain regizat de Ang Lee. Actrița a spus că știe să călărească pentru a obține rolul, dar imediat după a luat câteva lecții.

2. Paul Mescal

Paul Mescal a simțit că nu poate pierde rolul Connell din Normal People, serialul care i-a adus o popularitate fantastică în rândul publicului. Așa că, fiind și influențat de agentul său, actorul a mințit spunând că știe să conducă.

3. Chloë Grace Moretz

Chloë Grace Moretz a interpretat-o pe Isabelle în filmul Hugo regizat de Martin Scorsese. Era printre primele ei proiecte importante din carieră și pentru a fi sigură că obține rolul, a mințit că este de origine britanică. Însă, regizorul Martin Scorsese și-a dat seama că nu este adevărat acest lucru în timpul unei conversații cu ea, când a observat care e, de fapt, adevăratul ei accent.

4. Sadie Sink

Pentru rolul Max Mayfield din serialul Stranger Things, Sadie Sink a mințit în legătură cu faptul că știe să se dea pe skateboard și că poate face asta foarte bine. În realitate, nu avea deloc experiență cu asta.

5. Daniel Craig

Daniel Craig a avut rolul principal în filmul Cowboys & Aliens regizat de Jon Favreau. Actorul și-a dorit foarte mult să joace personajul principal din peliculă și a mințit, spunând că e foarte bun la călărie. Înainte de filmări, s-a antrenat destul de mult, așa că acest detaliu aproape că a trecut neobservat.

6. Rachel McAdams

Rachel McAdams a jucat în filmul To the Wonder alături de Ben Affleck și Javier Bardem. Actrița avea o frică față de cai, iar ea nu i-a spus acest lucru regizorului peliculei, Terrence Malick.

7. Jason Momoa

Jason Momoa a jucat timp de două sezoane rolul unui salvamar care s-a alăturat echipei de salvamari de la Baywatch Hawaii în serialul Baywatch. Este serialul care l-a făcut cunoscut pe actor, dar, pentru a fi sigur că obține rolul, având 19 ani la vremea respectivă, el a mințit în legătură cu activitatea sa profesională, susținând că înainte a fost model în Hawaii.

8. Gillian Anderson

Gillian Anderson a interpretat-o pe agenta FBI Dana Scully în The X-Files. Actrița a obținut rolul atunci când avea 24 de ani și, cu toate că era prea tânără, ea a mințit și a spus că are, de fapt, 27 de ani. Chris Carter, creatorul seriei, a crezut-o atunci și a distribuit-o în proiect.

9. Phoebe Dynevor

Înainte de a accepta rolul din serialul Bridgerton, Phoebe Dynevor a susținut că se pricepe foarte bine la călărie. În realitate, nu era așa, însă, pe platourile de filmare nu s-a întâmplat niciun incident pentru că actrița a exersat înainte de scenele în care călărea.

10. Robert Pattinson

Robert Pattinson l-a jucat pe tânărul vrăjitor Cedric Diggory în filmul Harry Potter and the Goblet of Fire regizat de Mike Newell. Când a mers la audiție și a avut o întâlnire cu regizorul, actorul nu a spus adevărul în privința studiilor sale. El a precizat atunci că a studiat actoria la Academia Regală de Artă Dramatică (RADA) și la Universitatea Oxford.

