Vrei să faci mereu cea mai bună alegere? Cum asta te sabotează în plan romantic

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În zilele noastre avem acces la nenumărate informații despre relații, compatibilitate și dezvoltare personală, ca atare multe persoane ajung să creadă că există undeva în lume partenerul perfect sau relația ideală pe care trebuie doar să o identifice. Și astfel apare tendința de a căuta constant cea mai bună alegere posibilă. Deși la prima vedere pare o abordare rațională, responsabilă, matură, în realitate ea poate deveni un obstacol major în construirea unei relații sănătoase.

Confunzi o decizie bună…

… cu o decizie perfectă. În relații nu există certitudini absolute. Oricât de mult vă potriviți, nu vei putea ști niciodată cu exactitate cum va evolua relația voastră peste 5 sau 10 ani. Iar când cauți permanent să faci cea mai bună alegere, încerci de fapt să elimini orice risc emoțional înainte de a te implica. Analizezi excesiv fiecare detaliu, fiecare comportament și fiecare diferență dintre tine și potențialul partener. În loc să te întrebi dacă relația este suficient de bună și sănătoasă, te întrebi constant dacă nu cumva există o altă variantă mai potrivită de partener.

Trăiești mai mult în scenarii

Atunci când ești preocupată să faci alegerea perfectă, începi să petreci foarte mult timp în… mintea ta. Îți imaginezi cum ar fi cu alte persoane, compari relația actuală cu relații ideale pe care le-ai văzut în jurul tău sau pe rețelele sociale și cauți semnale care să îți confirme că ai luat decizia corectă. Problema este că relația reală ajunge să fie evaluată prin comparație cu fantezii și ipoteze, nu cu experiența concretă pe care o trăiești alături de partener.

Teama de a greși devine mai puternică…

… decât dorința de a iubi sau nevoia de conectare emoțională. În spatele nevoii de a face cea mai bună alegere se ascunde adesea frica de suferință. Poate ai trecut prin dezamăgiri, ai investit în trecut într-o relație care nu a funcționat. Drept urmare, încerci acum să te protejezi analizând excesiv și amânând deciziile importante. Desigur, această strategie nu elimină riscul de a suferi, ci te împiedică să te implici autentic și să construiești apropierea emoțională de care ai nevoie.

Partenerul evaluat permanent

Atunci când cauți mereu dovezi că ai făcut alegerea corectă, partenerul poate avea impresia că susține constant un examen. Orice greșeală, diferență de opinie sau perioadă mai dificilă poate fi interpretată ca un semn că relația nu este cea potrivită. În timp celălalt poate deveni anxios, defensiv, asta deoarece îi transmiți în diverse modalități că nu este niciodată suficient de bun. Relațiile sănătoase au nevoie de acceptare și flexibilitate, nu de evaluări continue.

Mai puțin mulțumită de ceea ce ai

Cercetările despre procesul decizional arată că persoanele care caută permanent varianta optimă tind să simtă mai mult regret și mai puțină satisfacție după ce au luat o decizie. Iar același fenomen apare și în relațiile romantice. Chiar și atunci când ești alături de un partener bun pentru tine, poți continua să te întrebi dacă nu cumva ai fi fost mai fericită cu altcineva. O credință care te împiedică să observi și să apreciezi lucrurile bune care există deja în relație. De multe ori, persoanele care caută obsesiv cea mai bună alegere uită că o relație fericită nu apare gata construită. Ea se dezvoltă în timp, prin implicare, adaptare și investiție reciprocă.

Foto: PR

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