Te compari continuu cu actuala parteneră a fostului iubit? De ce e important să încetezi

Fostul partener are o nouă relație? Tentația de a te compara cu actuala lui parteneră poate fi foarte puternică, dar și consecințele semnificative.

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  de  Cristescu Catalina
Te compari continuu cu actuala parteneră a fostului iubit? De ce e important să încetezi

Despărțirile nu se încheie întotdeauna în momentul în care relația ia sfârșit din punct de vedere fizic, oficial. Uneori, chiar și după luni de zile mintea rămâne blocată într-o analiză și ruminare a trecutului, dar și într-o comparație dureroasă cu cea care acum are statutul de parteneră a omului cu care cândva îți împărțeai viața. Este ea mai frumoasă decât tine? Are mai mult succes? Ce îi oferă ea și tu nu ai reușit? Deși ai normaliza acest comportament după o pierdere emoțională, el îți poate prelungi suferința și îți poate afecta profund stima de sine.

Cauți explicații pentru despărțire…

… doar că în locul nepotrivit și poate la intervalul de timp nepotrivit. Da, este normal să încerci să înțelegi ce s-a întâmplat, dar asta se întoarce împotriva ta atunci când începi să crezi că răspunsul se află la persoana cu care fostul tău partener este în prezent. Chiar dacă acest prezent e chiar la 6 luni, 1 an sau 2 ani de la momentul despărțirii voastre. Și așa ajungi să-i analizezi obsesiv fotografiile, stilul vestimentar, realizările profesionale, încercând să descoperi ce are ea și îți lipsește ție. Comparându-te constant nu obții claritate, ci doar îți amplifici confuzia și durerea.

Îți sabotezi stima de sine

Comparațiile sunt rareori obiective. De cele mai multe ori pui reflectorul doar pe calitățile celeilalte persoane și, desigur, doar pe defectele tale. Și începi să-ți construiești o imagine idealizată a actualei partenere și o imagine foarte critică despre tine. Fiecare fotografie, fiecare informație nouă, fiecare presupunere devin dovezi că tu nu ai fost suficient de bună. O perspectivă care poate genera sentimente de inferioritate, nesiguranță, rușine, chiar și atunci când nu există motive reale pentru ele.

Rămâi conectată emoțional la fostul partener

Deși atenția ta pare îndreptată spre noua lui parteneră, în realitate legătura emoțională cu fostul tău iubit continuă. Fiecare comparație reprezintă o formă de monitorizare (in)directă a vieții lui. Investești energie în relația care s-a încheiat, în loc să o investești în propria ta vindecare. Evident, procesul sănătos de detașare devine mult mai dificil, dacă nu chiar blocat.

Nu e o competiție pe care trebuie să o câștigi

Una dintre cele mai dureroase credințe de după o despărțire este aceea că noua parteneră se constituie într-un verdict definitiv și irevocabil asupra valorii tale. Ca și cum alegerea fostului partener demonstrează că ea e superioară și tu ai pierdut. Dar relațiile nu funcționează ca un clasament. Faptul că doi oameni aleg să fie împreună nu înseamnă că ceilalți sunt mai puțin valoroși. O relație se termină pentru că dinamica dintre doi oameni nu mai funcționează, nu pentru că unul dintre ei este înlocuit imediat sau la ceva timp de o versiune mai bună.

Pierzi contactul cu tine

Atunci când ești preocupată de ceea ce face sau ce reprezintă o altă femeie, atenția nu mai este la propriul tău proces de creștere. În loc să observi cât ai evoluat, ce ai învățat din relația trecută sau ce îți dorești diferit în viitor și acționezi conform obiectivelor, rămâi blocată într-o competiție care nu îți aduce niciun beneficiu. Întrebarea nu este dacă ești mai bună sau nu decât altcineva, ci de ce ai nevoie pentru a fi bine tu cu tine.

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Foto: PR

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