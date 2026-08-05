Controlul face parte din stilul tău relațional? De ce ar putea fi o mare problemă

Controlul este despre încercarea de a schimba, gestiona sau dirija comportamentul celuilalt. Iar o relație matură nu se bazează pe asta.

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  de  Cristescu Catalina
Controlul face parte din stilul tău relațional? De ce ar putea fi o mare problemă

Îți place să ai lucrurile sub control. Să știi ce urmează, să anticipezi reacțiile partenerului și să te asiguri că relația merge în direcția pe care o consideri potrivită. La prima vedere, controlul poate părea o dovadă de implicare, responsabilitate sau grijă. Când devine o componentă centrală a stilului tău relațional, ajunge să afecteze exact ceea ce încerci să protejezi, respectiv apropierea, încrederea și autenticitatea din cuplu. Multe dintre comportamentele pe care le asociem cu iubirea, grija sau responsabilitatea pot ascunde o nevoie profundă de control. Iar aceasta nu este doar o problemă pentru relație, ci și un semnal important despre ceea ce se întâmplă în interiorul tău.

Controlul nu apare din senin

Nu îți spui că de mâine vrei să controlezi relația și fiecare mișcare a partenerului. Controlul apare adesea ca o strategie de protecție. Poate ai fost dezamăgită în trecut, poate ai crescut într-un mediu imprevizibil sau ai învățat că trebuie să fii mereu vigilentă pentru ca povestea să nu se destrame. Iar în aceste condiții controlul îți oferă iluzia siguranței. Dacă verifici suficient, dacă planifici suficient, dacă anticipezi fiecare posibilă problemă, atunci poate vei evita suferința. Doar că relațiile nu funcționează așa.

Confunzi iubirea cu controlul

Nu este vorba doar despre comportamente evidente, precum gelozia excesivă sau impunerea unor reguli stricte. Uneori, controlul se manifestă mult mai subtil. Poate îi spui partenerului cum ar trebui să gestioneze fiecare problemă. Poate te enervează când face lucrurile diferit de tine. Poate îi verifici constant starea emoțională sau ai dificultăți în a accepta că are nevoie de spațiu și autonomie. Mesajul din spate? Îmi este greu să am încredere că lucrurile se vor desfășura corect sau agreabil fără intervenția mea.

Nu te uiți la nevoile de bază…

… ale partenerului tău. Cu cât încerci mai mult să controlezi conexiunea, cu atât aceasta devine mai fragilă. Oamenii au nevoie să se simtă acceptați, nu administrați. Au nevoie să poată greși, să ia propriile decizii și să își exprime individualitatea. Atunci când unul dintre parteneri preia constant rolul de coordonator al relației, celălalt poate începe să se retragă emoțional, să evite anumite discuții sau să simtă că nu mai are suficient spațiu pentru a fi el însuși. Iar distanța care apare este adesea interpretată ca un motiv suplimentar pentru și mai mult control.

Neacceptarea vulnerabilității

Sunt contexte când renunțarea la control este asociată cu vulnerabilitatea. Înseamnă să accepți că nu poți prevedea totul, că nu poți controla viața partenerului și că nu există garanții absolute într-o relație, indiferent cât de mult te străduiești să te transformi într-un păpușar. Și tocmai această acceptare creează spațiul pentru intimitate autentică. Atunci când nu mai încerci să gestionezi fiecare aspect al relației, poți începe să observi mai clar cine este cu adevărat celălalt și cine ești tu în interiorul relației.

Definiția corectă a încrederii

Încrederea nu înseamnă să fii sigură că nimic rău nu se va întâmpla. Ci înseamnă să crezi că vei putea face față, indiferent de ceea ce se întâmplă. Adevărata provocare într-o relație nu este să înveți cum să controlezi mai bine. Este să înveți cum să rămâi prezentă, conectată și autentică atunci când nu deții controlul. Pentru că iubirea matură nu crește într-un spațiu al controlului, ci într-unul al încrederii, libertății și al alegerii reciproce, zi de zi.

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Foto: PR

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