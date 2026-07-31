SUMMER WELL împlinește 15 ani. Festivalul care a transformat muzica într-un univers cultural revine în august

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În al doilea weekend din august (7-9 august), Domeniul Știrbey Vodă din Buftea devine din nou punctul de întâlnire al celor care caută mai mult decât un line-up. La 15 ani de la prima ediție, Summer Well continuă să definească un mod diferit de a experimenta cultura contemporană, reunind muzică, artă, design, arhitectură temporară, gastronomie și comunități creative într-un festival care și-a construit propriul univers.

Anul acesta, peste 20 de artiști, trei scene și o serie de experiențe curatoriate transformă fiecare colț al domeniului într-un spațiu cu identitate proprie. Nu este doar despre cine urcă pe scenă, ci despre atmosfera dintre concerte, descoperirile întâmplătoare și energia colectivă care face ca fiecare ediție să fie diferită.

Trei scene. Trei universuri. Un singur soundtrack al verii.

Orange Main Stage aduce numele care definesc ediția aniversară. De la intensitatea inconfundabilă a lui Nick Cave & The Bad Seeds la energia explozivă a Palaye Royale, sensibilitatea lui Charlotte Cardin și vibe-ul cinematic al lui Two Feet, scena principală propune un line-up construit pentru momente care rămân cu tine mult după ultimul encore. Lor li se alătură și nume precum DE’WAYNE, Noga Erez sau Jalen Ngonda, trei dintre cele mai interesante voci ale muzicii contemporane, acoperind o paletă largă de genuri muzicale.

Sunset Stage by ING x VISA este spațiul dedicat celor care urmăresc scena muzicală înainte ca aceasta să ajungă în mainstream. Indie, electronic, alternative și proiecte experimentale coexistă într-un line-up care pune reflectorul pe noua generație de artiști și pe direcțiile în care se îndreaptă muzica internațională. Pe această scenă va urca și 2hollis, fenomenul alternativ al noii generații, dar și proiecte muzicale precum ZEP, Chalk sau duo-ul napolitan Nu Genea.

Electro Punk Club revine pentru al doilea an și continuă să fie una dintre cele mai spectaculoase experiențe ale festivalului. Creat împreună cu colectivul Space Objekt, spațiul funcționează ca un club imersiv inspirat de estetica underground a Los Angeles-ului anilor ’70. Fațade neon, instalații vizuale, electronică, punk și o energie care transformă fiecare noapte într-un performance colectiv, cu referințe la locuri legendare precum Madam Wong’s și Hong Kong Cafe. Aici îi veți găsi pe britanicii The Molotovs, punkistele coreene Sailor Honeymoon, precum și reprezentanți ai scenei alternative locale, Getchoo și Armand Popa.

După concerte începe o altă poveste

La Summer Well, experiența nu se oprește când se sting luminile scenei principale.

Pe parcursul festivalului, activările de brand se transformă în spații culturale și sociale, iar petrecerile curatoriate special pentru ediția aniversară extind experiența până târziu în noapte — precum seria de afterparty-uri găzduite de glo™.

Muzică, instalații vizuale, performance-uri și intervenții artistice creează în fiecare seară un nou context de întâlnire și explorare, într-un playground urban în care granițele dintre club, galerie și festival devin tot mai greu de definit.

15 ani de Summer Well

Într-un peisaj în care festivalurile se schimbă constant, Summer Well și-a păstrat identitatea: un eveniment construit în jurul curiozității, al comunităților creative și al experiențelor care merg dincolo de muzică.

Ediția aniversară marchează 15 ani în care festivalul a devenit unul dintre cele mai importante repere ale verii, un loc unde cultura pop, estetica contemporană și muzica se întâlnesc firesc.

În luna august, Domeniul Știrbey Vodă devine din nou locul în care soundtrack-ul verii se ascultă, dar mai ales se trăiește.

Programul complet și detaliile logistice sunt disponibile pe site-ul oficial www.summerwell.ro și pe pagina de Instagram a festivalului @summerwellfest.

Summer Well 2026 este un festival Orange, susținut de o serie de parteneri care dau formă și vibe universului festivalului: glo™, ING, Peroni Nastro Azzurro, Ursus, Bacardi, Martini, Hendricks Gin, Jack Daniels, Mega Image, Pepsi, Fashion Days, alpro, Transalpina, vitamin aqua, Lays, e-on, FABIZ, Bucharest Business School, biciclop, syoss, Persil, Sensodyne, InterContinental Athénée Palace, alka, Secom.

Abonamentele pot fi achiziționate de pe summerwell.ro, la prețul de 513 lei + taxe. De asemenea, sunt disponibile și bilete de o zi la prețul de 351 lei + taxe pentru vineri și sâmbătă, iar pentru duminică costul biletului este de 426 lei + taxe.

Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este o întreagă experiență ce va avea loc în perioada 7-9 august 2026, într-o locație unică, ce ne este casă încă de la prima ediție – Domeniul Știrbey din Buftea. În 2026, Summer Well va sărbători 15 ani de la înființare. Pe lângă cele 3 scene, festivalul va avea zone de party, instalații de artă, zone de mâncare și băutură, de relaxare și alte activități.

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