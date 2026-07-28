Te-ai despărțit recent? De ce prietenii sunt o resursă importantă și nu trebuie să te izolezi

După ce te-ai despărțit adesea simți o nevoie puternică de retragere, dar e o diferență între timp pentru emoțiile tale și comportamentul care te rănește suplimentar.

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  de  Cristescu Catalina
Te-ai despărțit recent? De ce prietenii sunt o resursă importantă și nu trebuie să te izolezi

Te-ai despărțit recent și simți că nu ai energie să socializezi, nu vrei să răspunzi la mesaje sau preferi să petreci zile întregi singură. Este o reacție firească, mai ales în primele etape ale procesului de vindecare emoțională. Totuși, dacă izolarea se prelungește, ea poate transforma o suferință temporară într-o stare de singurătate și tristețe mult mai dificil de depășit. Prietenii nu au rolul de a-ți anula durerea ca prin magie și nici de a te convinge că totul va fi bine peste noapte. Ei pot reprezenta una dintre cele mai importante resurse emoționale în perioada de după despărțire și iată de ce.

Sentimentul că nu ești singură

Da, după încheierea relației ai impresia că ți-ai pierdut nu doar partenerul, ci și locul de siguranță, normalitatea în care se încadra viața ta, maniera în care ea se desfășura. Interacțiunea cu prietenii îți amintește că relațiile importante din viața ta nu s-au terminat odată cu despărțirea și că există oameni care țin la tine. Că tu ai avut o viață a ta înainte de a fi cu partenerul și vei avea una și acum după ce el nu mai este alături de tine.

Oprirea gândurilor intruzive

Petreci ore întregi analizând fiecare conversație, fiecare conflict și fiecare decizie luată în relație? Discuțiile cu prietenii, chiar și despre subiecte complet diferite, ba chiar asta e indicat, întrerup acest proces de ruminație și îi oferă creierului pauza de care are nevoie. Practic ai parte în același timp atât de conectare emoțională cât și de distragere.

Validare și perspectivă

Un prieten apropiat îți poate valida faptul că treci printr-o perioadă dificilă, asta fără să îți alimenteze sau să îți întărească acele convingeri negative despre tine, despre bărbați sau despre viitor. Uneori, cei din jur observă tipare și aspecte pe care tu nu le mai poți vedea atunci când ești copleșită de emoții, iar partea ta rațională este restricționată pe moment tocmai de această încărcătură emoțională foarte mare.

Îți reamintești cine ești…

… și îți reconstruiești identitatea, căci în multe relații identitatea ta personală ajunge să fie strâns legată de rolul de iubită sau de rolul de soție. Iar după despărțire poate apărea întrebarea: dar cine sunt eu acum? Prietenii îți reamintesc de interesele tale, de calitățile pe care le ai, de pasiunile care te încărcau pozitiv și pe care le aveai înainte de a intra în relație. Ei te pot ajută să vezi mai clar ce lecții importante ai dobândit și cum ele te-au maturizat, au contribuit la evoluția ta.

Te motivează să revii la activități sănătoase

Când suferi este tentant să renunți la rutină, la hobby-uri sau la ieșirile din casă. Prietenii pot deveni un sprijin palpabil invitându-te la o plimbare, la un film sau la o cafea. Chiar dacă inițial nu ai chef, astfel de activități contribuie la reglarea emoțională și la revenirea treptată la viața de zi cu zi.

Îți reduc riscul de a căuta alinare…

… în locuri nepotrivite. Sentimentul de singurătate te poate împinge să reiei relația care îți făcea rău, să accepți compromisuri pe care altădată nu le-ai fi făcut, să cauți validare în relații superficiale care te rănesc suplimentar. O rețea de sprijin solidă reduce această vulnerabilitate și îți oferă sentimentul că aparții, chiar și în lipsa unui partener.

Atenție la capcane

A te baza pe prieteni nu înseamnă să transformi fiecare întâlnire într-o analiză nesfârșită a fostei relații. Sprijinul social este cel mai valoros atunci când există un echilibru în care vorbești despre ceea ce simți, dar îți permiți și să râzi, să descoperi lucruri noi și să creezi experiențe care nu au legătură cu despărțirea. De asemenea, nu trebuie să fii înconjurată de zeci de persoane. Uneori, doi sau trei prieteni de încredere sunt suficienți pentru a-ți aminti că nu trebuie să treci singură prin această etapă dificilă.

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Foto: PR

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