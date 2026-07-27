Nicole Kidman, o nouă relație după divorțul de Keith Urban? Actrița a fost surprinsă în compania unui om de afaceri

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Nicole Kidman se bucură de o vacanță în Italia, unde a fost fotografiată în compania omului de afaceri Michael Reinstein. Actrița și Reinstein au petrecut timp la piscina hotelului Belmond Splendido din Portofino, unde au fost văzuți savurând Aperol Spritz.

În fotografiile obținute de publicația Page Six, cei doi apar zâmbind și conversând, iar la un moment dat omul de afaceri îi ridică în joacă pălăria albă care îi acoperea fața. Într-o altă imagine, fondatorul companiei de private equity Regent se apropie de Nicole Kidman în timp ce amândoi se relaxează pe șezlonguri.

Pentru această apariție, actrița a ales o bluză albă transparentă, pantaloni scurți albi și o pălărie. Michael Reinstein a optat pentru o ținută la fel de lejeră, formată dintr-un tricou bleumarin și o pereche de pantaloni scurți în aceeași nuanță.

Nu este prima dată când cei doi sunt văzuți împreună în Portofino. Potrivit Page Six, weekendul trecut au fost fotografiați în timp ce discutau în fața camerei de hotel a actriței.

Michael Reinstein este originar din Los Angeles și a fondat în 2013 firma globală de private equity Regent, unde ocupă funcțiile de președinte și director de investiții.

Conform Daily Mail, Nicole Kidman a ajuns în Italia alături de fiicele sale, Sunday, în vârstă de 18 ani, și Faith, de 15 ani, pe care le are împreună cu fostul său soț, Keith Urban.

O sursă a declarat pentru publicația britanică faptul că, după divorț, actrița se concentrează pe propria fericire.

„Nu și-a imaginat niciodată că mariajul ei nu va funcționa și a făcut tot ce a putut pentru a-și păstra familia unită”, a spus sursa. „Fiicele ei sunt cele mai bune prietene ale sale, iar acum pare foarte împăcată cu viața pe care o are”.

Aceeași sursă a mai declarat că Nicole Kidman este „o persoană foarte ușor de înțeles și extrem de amabilă” și că își protejează cu mare atenție viața privată.

Detalii despre divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban

În ianuarie, Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul, punând capăt unei căsnicii care a durat aproape două decenii. Documente depuse recent la tribunal arată că foștii soți au fost de acord să renunțe la orice drept privind pensia alimentară pentru copii și sprijinul financiar între soți.

Conform înțelegerii, fiicele lor, Sunday Rose și Faith Margaret, vor locui cu actrița timp de 306 zile pe an. Keith Urban va petrece timp cu ele „în fiecare al doilea weekend”.

Nicole Kidman și Keith Urban au mai stabilit ca toate bunurile, inclusiv investițiile, conturile bancare, mobilierul, electrocasnicele, vehiculele și obiectele personale, să fie împărțite de comun acord, fiecare păstrând ceea ce se află în prezent în posesia sa.

Totodată, fiecare parte va suporta propriile cheltuieli și onorarii legale. Rămâne neclar dacă cei doi au avut un contract prenupțial.

Relația artistului cu fiicele sale a ajuns, de asemenea, în atenția publicului în luna aprilie, după ce Sunday a încetat temporar să își mai urmărească tatăl pe Instagram. La doar câteva ore distanță, adolescenta a revenit asupra deciziei și l-a urmărit din nou.

Tot în aprilie, Daily Mail relata că Sunday și Faith ar fi ales să fie de partea mamei lor în contextul separării părinților. O sursă apropiată familiei a declarat publicației: „Fetele sunt complet de partea lui Nicole și, în acest moment, Keith este personajul negativ. În mintea lor, el este cauza tuturor problemelor, iar pentru el situația este devastatoare”.

Aceeași sursă a susținut că muzicianul ar fi fost profund afectat de situație.

„Își iubește enorm fiicele, dar ele sunt foarte supărate pe el și îl învinuiesc. Nici măcar nu cred că Nicole le influențează percepția. Fetele au ajuns singure la această concluzie”, a adăugat aceasta.

În luna martie, Nicole Kidman a oferit primele declarații despre divorțul de Keith Urban. Într-un interviu acordat publicației Variety, actrița a abordat atât proiectele sale profesionale, cât și schimbările din viața personală din ultimul an.

Interviul a inclus detalii despre continuarea filmului Practical Magic, despre noul serial Scarpetta, dar și despre perioada dificilă prin care a trecut după separarea de Keith Urban.

Întrebată de Variety dacă „se descurcă bine” după despărțire, Nicole Kidman a răspuns:

„Da, pentru că voi merge mereu către ceea ce este bun”.

Actrița a subliniat că, în această perioadă, familia rămâne prioritatea ei.

„Pentru mine, recunoștința se leagă de familia mea, de a o păstra așa cum este și de a merge mai departe. Asta e tot”, a declarat ea pentru Variety. „Despre restul nu vorbesc, din respect. Rămân într-un punct în care spun: „Suntem o familie” și asta vom continua să fim. Fetele mele frumoase, dragile mele, care dintr-odată sunt femei”.

Foto: Getty Images

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