Gestul romantic prin care Adrian Mutu și-a surprins soția: „Te-aș alege de o mie de ori”

Adrian Mutu și-a surprins soția cu un gest simplu și romantic, pe care l-a împărtășit cu fanii din mediul online.

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  de  ELLE.ro
Sandra & Adrian Mutu
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Adrian Mutu și-a surprins soția cu un gest romantic, demonstrând că momentele simple pot avea uneori o valoare mai mare decât darurile costisitoare. Sandra a reacționat imediat cu un zâmbet, iar fostul fotbalist a împărtășit imaginile cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale.

Gestul prin care Adrian Mutu a surprins-o pe Sandra

Cei doi formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea sportului românesc, iar Adrian Mutu nu ezită să își exprime public sentimentele pentru partenera sa. De această dată, el a ales o surpriză spontană, făcută în timpul unei plimbări.

În videoclipul publicat pe Instagram, Adrian și Sandra Mutu apar împreună pe o stradă. La un moment dat, fostul internațional rupe un trandafir dintr-un gard și i-l oferă soției sale. Ulterior, acesta o ia în brațe și o sărută, iar Sandra răspunde gestului cu un zâmbet larg.

Momentul nu a presupus un cadou extravagant sau o surpriză atent planificată, ci a fost o dovadă de afecțiune venită pe neașteptate. Alături de filmare, Adrian Mutu a publicat și un mesaj dedicat soției sale.

Te-aș alege azi, mâine și de o mie de ori.”, a scris Adrian Mutu pe rețelele sociale.

Cum au reacționat fanii cuplului

Imaginile au atras rapid atenția urmăritorilor, care au apreciat naturalețea momentului dintre cei doi. În secțiunea de comentarii, fanii au transmis numeroase mesaje frumoase pentru Adrian și Sandra Mutu.

„Simplu și frumos”, „Sunteți superbi!”, „Frumoși, naturali! Viața trăită simplu, doar după instinct! Bravo”, sunt câteva dintre reacțiile primite de fostul fotbalist.

Adrian Mutu și Sandra sunt căsătoriți de nouă ani și au împreună un fiu, Tiago, mezinul familiei. Fostul internațional mai are trei copii din relațiile anterioare, iar Sandra păstrează o legătură apropiată cu aceștia.

Adrian Mutu, antrenor și fost fotbalist de renume, este tatăl a patru copii: Mario, Adriana, Tiago și Maya, și recunoaște că aplică reguli stricte în educația lor. Deși și-a concentrat mult timp atenția pe carieră, Mutu spune că siguranța și dezvoltarea copiilor săi sunt priorități absolute.

Adrian Mutu, despre regulile din casă

Într-un interviu acordat recent, Adrian Mutu a vorbit despre modul în care limitează accesul copiilor la tehnologie. Fostul fotbalist a explicat că fiului său cel mic i-a luat telefonul și tableta, și că momentan nu intenționează să i le mai dea înapoi. În viitor, dispozitivele vor putea fi folosite doar după un program bine stabilit, pentru câteva ore pe zi.

„În privința limitării timpului petrecut online, Mutu a adăugat: ‘Păi, părerea mea cred că e similară cu a majorității părinților. Și nu neg faptul că acum două săptămâni i-am luat fiului meu telefonul și tableta. Și nu știu când i le mai dau. După aia o să-i dau doar în weekend, câteva ore. La început, am fost și eu ca fiecare părinte: Lasă, mă, să aibă și el telefon, lasă să aibă tabletă, lasă să nu stiu ce. De la o oră, cum fac copiii și încep să ne manipuleze, dă-le degetul mic și îți iau toată mâna, uiți, te iei cu alte lucruri și ajunge să stea permanent conectat.

Sunt niște lucruri normale pentru că trăim în alte timpuri și tehnologia face parte, vrei, nu vrei, din viața noastră și pe undeva, dacă știi cum să o folosești, te ajută, doar că aici vorbim de copii, în cazul băiatului meu cel mic, vorbim de un copil de 8 ani. Și eu cred că el nu are capacitatea și discernământul să știe ce se întâmplă atunci când tu intri și dai scroll-ul ăla… Aici intervine problema, pentru că el dacă era, cum sunt copiii mei, ceilalți mari, nu le zic nimic pentru că sunt mari, au 20 de ani, nu? Și atunci pot să decidă. Dar el? (…) El stând foarte mult pe rețele, încet, încet, încep să-l influențeze și îl țin captiv într-o lume online care nu e reală”, a mărturisit Adrian Mutu la „Interviurile DigiSport”.

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Foto: Arhiva ELLE

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