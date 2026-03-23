Adrian Mutu, declarații sincere despre creșterea copiilor și regulile din casa lui: „Trăim în alte timpuri”

Adrian Mutu, antrenor și fost fotbalist de renume, este tatăl a patru copii: Mario, Adriana, Tiago și Maya, și recunoaște că aplică reguli stricte în educația lor. Deși și-a concentrat mult timp atenția pe carieră, Mutu spune că siguranța și dezvoltarea copiilor săi sunt priorități absolute.

Adrian Mutu, despre regulile din casă

Într-un interviu acordat recent, Adrian Mutu a vorbit despre modul în care limitează accesul copiilor la tehnologie. Fostul fotbalist a explicat că fiului său cel mic i-a luat telefonul și tableta, și că momentan nu intenționează să i le mai dea înapoi. În viitor, dispozitivele vor putea fi folosite doar după un program bine stabilit, pentru câteva ore pe zi.

„În privința limitării timpului petrecut online, Mutu a adăugat: „Păi, părerea mea cred că e similară cu a majorității părinților. Și nu neg faptul că acum două săptămâni i-am luat fiului meu telefonul și tableta. Și nu știu când i le mai dau. După aia o să-i dau doar în weekend, câteva ore. La început, am fost și eu ca fiecare părinte: Lasă, mă, să aibă și el telefon, lasă să aibă tabletă, lasă să nu stiu ce. De la o oră, cum fac copiii și încep să ne manipuleze, dă-le degetul mic și îți iau toată mâna, uiți, te iei cu alte lucruri și ajunge să stea permanent conectat. Sunt niște lucruri normale pentru că trăim în alte timpuri și tehnologia face parte, vrei, nu vrei, din viața noastră și pe undeva, dacă știi cum să o folosești, te ajută, doar că aici vorbim de copii, în cazul băiatului meu cel mic, vorbim de un copil de 8 ani. Și eu cred că el nu are capacitatea și discernământul să știe ce se întâmplă atunci când tu intri și dai scroll-ul ăla… Aici intervine problema, pentru că el dacă era, cum sunt copiii mei, ceilalți mari, nu le zic nimic pentru că sunt mari, au 20 de ani, nu? Și atunci pot să decidă. Dar el? (…) El stând foarte mult pe rețele, încet, încet, încep să-l influențeze și îl țin captiv într-o lume online care nu e reală”, a mărturisit Adrian Mutu la „Interviurile DigiSport”.

Mutu a povestit și o întâmplare care i-a întărit convingerile privind protecția copiilor: un prieten al său a avut parte de un șoc când fiul său, „vrăjit’ de Superman, a sărit de la etajul 1, convins că poate zbura. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic grav.

„Pentru ca un copil să se dezvolte, în primul rând trebuie să aibă contact cu o altă lume, cu lumea reală. Să experimenteze niște lucruri pentru vârsta lui, pe propria piele, nu văzându-le și neștiind ce sunt. Ai văzut că mai sunt copii mici care se uită la film și el cred că Superman sau Batman sau eu știu cine sunt reali. Și atunci tu zici: Bă, nu sunt reali, vezi că acolo e unul care face la mișto, că nu se aruncă ăla de pe clădire. Nu știu dacă aveți copii, dar vezi că la un moment dat, eu am avut un prieten, fiul său s-a crezut Superman și s-a aruncat de la balcon, de la etajul 1. Doamne ferește! Bine că a căzut într-un gard, îmbrăcat în Superman. Sunt niște lucruri care trebuie luate foarte în serios. Nu sunt împotriva tehnologiei. Dar controlată pentru că, fiind tineri, nu pot să decidă”, a explicat antrenorul.

Adrian Mutu, despre începutul relației cu soția lui, Sandra

Într-un interviu acordat recent, fostul fotbalist a vorbit despre momentul în care a cerut-o de soție pe Sandra. Totul s-a întâmplat în 2015, în perioada în care juca la Pune City.

„Eu am stat 4 luni într-un hotel. Am fost cu soția mea acolo. Am pus în contract. Că nu erau de acord. Trebuia să stau singur într-un hotel. Bine că am luat-o pentru că în India am cerut-o pe Sandra de soție. Eram împreună și am plecat în India. Și atunci ne-am dat seama după câteva luni că putem conviețui. Ca să fii convins că poți conviețui cu o persoană, du-te în India și în Maldive și stai o lună. Ori la balamuc ori la prea multă liniște. Și dacă vă întoarceți împreună. Era o nebunie totală și nu aveam ce face. Nu mă duceam decât la antrenament. Pleacam cu o oră, o oră și jumătate înainte să ajungem. Cum ieșeai din curtea hotelului dădeai de o aglomerație incredibilă”, a povestit Adrian Mutu pentru FANATIK.

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere’

