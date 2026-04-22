La ce costuri a dus accidentarea lui Nicu Grigore de la Survivor. Soțul Bellei Santiago s-a operat în Austria: „Era important să mă refac”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Nicu Grigore, soțul artistei Bella Santiago, a vorbit pe larg despre perioada dificilă prin care a trecut după accidentarea suferită în timpul competiției Survivor România, dar și despre operația efectuată la Viena și pașii pe care îi urmează în recuperare.

Cine a achitat operația lui Nicu Grigore

Grigore a explicat că incidentul s-a produs pe 3 februarie, un moment neașteptat care l-a obligat să părăsească show-ul. Potrivit acestuia, totul s-a întâmplat foarte repede, iar impactul a fost puternic.

„Genunchiul s-a umflat imediat și am simțit durere, dar cea mai mare durere a fost chiar în momentul impactului. După aceea, am încercat să rămân calm și am așteptat să se dezumfle, pentru a putea discuta cu medicii și a înțelege exact ce s-a întâmplat.”, a spus el pentru Click.

După accidentare, sportivul a fost evaluat de echipa medicală din Republica Dominicană, unde i s-a efectuat un RMN. Rezultatele au indicat o ruptură de ligamente. Ulterior, pe 12 februarie, a revenit în țară cu diagnosticul deja confirmat, iar investigațiile ulterioare din Viena au întărit concluziile inițiale. Decizia de a se opera în Viena a venit în urma unei recomandări primite de la un prieten, care îi sugerase un chirurg specializat.

„Am avut un prieten care cunoștea un chirurg foarte bun din Viena și, pentru mine, era important să mă refac 100%. Nu spun că nu avem medici buni în România, dar am vrut să merg pe încredere și pe o recomandare sigură. Costurile operației și ale recuperării sunt acoperite de asigurarea emisiunii, care are acoperire internațională și ar fi ajuns undeva între 10.000 și 15.000 de euro. Eu am suportat doar cazarea la hotel și transportul, aproximativ o mie și ceva de euro.”, a mai spus Nicu.

Nicu Grigore a acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2026 și de a face parte din echipa Războinicilor. Din păcate, el a părăsit competiția de la Antena 1 după ce a suferit o accidentare gravă la picior. În urma aceste situații, a fost nevoit să treacă printr-o operație.

Bella Santiago, declarații înainte de operația soțului ei

Bella Santiago a dorit să transmită un mesaj cu puțin timp înainte ca soțul ei, Nicu Grigore, să se opereze. Cei doi au mers împreună în Viena pentru această intervenție, iar artista a fost tot timpul alături de partenerul ei. Cântăreața a dorit să pună capăt zvonurilor conform cărora Nicu Grigore s-ar preface. Bella Santiago a punctat că accidentarea suferită de soțul ei la Survivor cât se poate de reală și de gravă.

„Astăzi, soțul meu este pregătit pentru o operație la genunchi, după accidentul suferit la Survivor, în urma căruia și-a rupt ligamentele. Am ajuns la Viena la recomandarea unor prieteni, la un medic cu multă experiență, care a lucrat cu numeroși fotbaliști și sportivi de performanță.

Pentru toți cei care au judecat și au spus că s-a prefăcut sau că a făcut teatru: ar fi fost bine să fie așa… dar, din păcate, durerea este cât se poate de reală. Nu este deloc ușor prin ce trece.

Vreau doar să spun că tot ceea ce se întâmplă la Survivor este real, nu este o glumă. Înainte să comentați sau să faceți glume, gândiți-vă că în spatele imaginilor sunt oameni, cu suferințe adevărate.

Sănătatea nu este un subiect de batjocură.”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro