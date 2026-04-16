Bella Santiago, declarații după ce soțul ei a fost operat în Viena. Cum se simte Nicu Grigore: „Trebuie să facă recuperare”

Bella Santiago a vorbit despre starea de sănătate a soțului ei, Nicu Grigore, după ce a trecut printr-o operație în Viena.

Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore (2)
Nicu Grigore a acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2026 și de a face parte din echipa Războinicilor. Din păcate, el a părăsit competiția de la Antena 1 după ce a suferit o accidentare gravă la picior. În urma aceste situații, a fost nevoit să treacă printr-o operație. 

Bella Santiago, declarații înainte de operația soțului ei

Bella Santiago a dorit să transmită un mesaj cu puțin timp înainte ca soțul ei, Nicu Grigore, să se opereze. Cei doi au mers împreună în Viena pentru această intervenție, iar artista a fost tot timpul alături de partenerul ei. Cântăreața a dorit să pună capăt zvonurilor conform cărora Nicu Grigore s-ar preface. Bella Santiago a punctat că accidentarea suferită de soțul ei la Survivor cât se poate de reală și de gravă. 

„Astăzi, soțul meu este pregătit pentru o operație la genunchi, după accidentul suferit la Survivor, în urma căruia și-a rupt ligamentele. Am ajuns la Viena la recomandarea unor prieteni, la un medic cu multă experiență, care a lucrat cu numeroși fotbaliști și sportivi de performanță.
Pentru toți cei care au judecat și au spus că s-a prefăcut sau că a făcut teatru: ar fi fost bine să fie așa… dar, din păcate, durerea este cât se poate de reală. Nu este deloc ușor prin ce trece.
Vreau doar să spun că tot ceea ce se întâmplă la Survivor este real, nu este o glumă. Înainte să comentați sau să faceți glume, gândiți-vă că în spatele imaginilor sunt oameni, cu suferințe adevărate.
Sănătatea nu este un subiect de batjocură.”

Cum se simte Nicu Grigore după operație

După intervenția de la Viena, Bella Santiago a vorbit despre starea de sănătate a soțului ei. 

„E ok, s-a terminat operația. El e foarte optimist și e ok. Au reparat ligamentul care era rupt și acum e bine. Trebuie să facă recuperare 3 luni de fizioterapie și apoi în continuare încă trei luni”, a spus Bella Santiago pentru emisiunea „Știrile Antena Stars.”

Bella Santiago și Nicu Grigore, detalii despre începutul relației lor

Bella Santiago, care e de origine filipineză, și Nicu Grigore, fost sportiv de performanță și terapeut, s-au cunoscut în luna septembrie a anului 2017, după ce acesta a ascultat-o pe artistă cântând și a dorit să încerce să îi cucerească inima. Un an mai târziu, Nicu a cerut-o în căsătorie pe cântăreață și s-au căsătorit civil, chiar înainte ca aceasta să câștige marele premiu la X Factor. În 2023, s-au bucurat de o nuntă de vis. Bella Santiago are o fată, pe nume Kescielle, dintr-o relație anterioară. Cântăreața a declarat în trecut că nu mai ține legătura cu tatăl biologic al fiicei sale, și, de asemenea, că nu își dorește să se mai întoarcă vreodată în Filipine.

Publicul i-a admirat pe Bella Santiago și Nicu Grigore după ce au participat împreună la Power Couple.

În cadrul unui interviu, Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, au vorbit despre relația lor. Pe lângă povestea lor de dragoste, cei doi formează o echipă și din punct de vedere profesional. Nicu Grigore este chiar managerul artistei și a spus cum privește acest lucru. 

„În cazul nostru merge. Poate unii nu se înțeleg sau nu le convine acest lucru, dar pentru noi e perfect. Eu știu ce îi lipsește, ce îi trebuie, dacă vrea ceva nu îi e rușine să îmi ceară mie. E mult mai confortabilă cu mine”, a spus Nicu Grigore pentru playtech.ro

Nicu Grigore a spus și cum a început relația dintre el și Bella Santiago.

„Nu chiar, nu! M-am dus și am stat de vorbă, ne-am împrietenit. A durat ceva până am cucerit-o, nu a fost dragoste la prima vedere.”

Bella Santiago a adăugat faptul că a dorit să vadă dacă într-adevăr merită să se implice într-o relație cu actualul ei soț. 

„A durat, clar! Am stat cuminte, nu m-a luat din prima! M-am lăsat foarte greu. Am vrut să văd dacă merită. A meritat!”

Heather Locklear și Lorenzo Lamas formează un cuplu. Primele ipostaze romantice în public
Dorian Popa a aflat unde va începe munca în folosul comunității după ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare: "Mă duc să îmi fac orele"
Meghan Markle, de la palatul regal la reality show în Australia. Reacția dură a fanilor: "Unde e butonul de dislike când ai nevoie de el!"
Alex Militaru, imagini alături de noua lui iubită. Ce a dezvăluit fostul soț al lui Carmen Grebenișan: "Dragostea învinge întotdeauna"
Mario Fresh, declarații rare despre fosta iubită, Alexia Eram. Ce a mărturisit artistul la un an și jumătate de la despărțire: "Te doare, nu? Te doare..."
Gina Chirilă, mesaj dur pe internet după ce a fost criticată aspru pentru o fotografie recentă: "Nu sună la fel de interesant ca 'mi-am vândut sufletul'"
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Val de turiști străini în România din cauza războiului din Iran. Cei mai mulți – din Germania și Austria
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Noi detalii despre procesul pe care Lidia Buble l-a intentat fostului partener, Răzvan Simion. Ce pretenții financiare are cântăreața
Jennifer Lopez și Brett Goldstein, cel mai nou cuplu de la Hollywood? Ce au declarat surse apropiate celor doi actori
Cum se menține în formă Monica Anghel. Artista a slăbit 40 de kilograme: "Știu ce să mănânc"
