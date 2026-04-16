Bella Santiago, declarații după ce soțul ei a fost operat în Viena. Cum se simte Nicu Grigore: „Trebuie să facă recuperare”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Nicu Grigore a acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2026 și de a face parte din echipa Războinicilor. Din păcate, el a părăsit competiția de la Antena 1 după ce a suferit o accidentare gravă la picior. În urma aceste situații, a fost nevoit să treacă printr-o operație.

Bella Santiago, declarații înainte de operația soțului ei

Bella Santiago a dorit să transmită un mesaj cu puțin timp înainte ca soțul ei, Nicu Grigore, să se opereze. Cei doi au mers împreună în Viena pentru această intervenție, iar artista a fost tot timpul alături de partenerul ei. Cântăreața a dorit să pună capăt zvonurilor conform cărora Nicu Grigore s-ar preface. Bella Santiago a punctat că accidentarea suferită de soțul ei la Survivor cât se poate de reală și de gravă.

„Astăzi, soțul meu este pregătit pentru o operație la genunchi, după accidentul suferit la Survivor, în urma căruia și-a rupt ligamentele. Am ajuns la Viena la recomandarea unor prieteni, la un medic cu multă experiență, care a lucrat cu numeroși fotbaliști și sportivi de performanță.

Pentru toți cei care au judecat și au spus că s-a prefăcut sau că a făcut teatru: ar fi fost bine să fie așa… dar, din păcate, durerea este cât se poate de reală. Nu este deloc ușor prin ce trece.

Vreau doar să spun că tot ceea ce se întâmplă la Survivor este real, nu este o glumă. Înainte să comentați sau să faceți glume, gândiți-vă că în spatele imaginilor sunt oameni, cu suferințe adevărate.

Sănătatea nu este un subiect de batjocură.”

Cum se simte Nicu Grigore după operație

După intervenția de la Viena, Bella Santiago a vorbit despre starea de sănătate a soțului ei.

„E ok, s-a terminat operația. El e foarte optimist și e ok. Au reparat ligamentul care era rupt și acum e bine. Trebuie să facă recuperare 3 luni de fizioterapie și apoi în continuare încă trei luni”, a spus Bella Santiago pentru emisiunea „Știrile Antena Stars.”

Bella Santiago și Nicu Grigore, detalii despre începutul relației lor

Bella Santiago, care e de origine filipineză, și Nicu Grigore, fost sportiv de performanță și terapeut, s-au cunoscut în luna septembrie a anului 2017, după ce acesta a ascultat-o pe artistă cântând și a dorit să încerce să îi cucerească inima. Un an mai târziu, Nicu a cerut-o în căsătorie pe cântăreață și s-au căsătorit civil, chiar înainte ca aceasta să câștige marele premiu la X Factor. În 2023, s-au bucurat de o nuntă de vis. Bella Santiago are o fată, pe nume Kescielle, dintr-o relație anterioară. Cântăreața a declarat în trecut că nu mai ține legătura cu tatăl biologic al fiicei sale, și, de asemenea, că nu își dorește să se mai întoarcă vreodată în Filipine.

Publicul i-a admirat pe Bella Santiago și Nicu Grigore după ce au participat împreună la Power Couple.

În cadrul unui interviu, Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, au vorbit despre relația lor. Pe lângă povestea lor de dragoste, cei doi formează o echipă și din punct de vedere profesional. Nicu Grigore este chiar managerul artistei și a spus cum privește acest lucru.

„În cazul nostru merge. Poate unii nu se înțeleg sau nu le convine acest lucru, dar pentru noi e perfect. Eu știu ce îi lipsește, ce îi trebuie, dacă vrea ceva nu îi e rușine să îmi ceară mie. E mult mai confortabilă cu mine”, a spus Nicu Grigore pentru playtech.ro.

Nicu Grigore a spus și cum a început relația dintre el și Bella Santiago.

„Nu chiar, nu! M-am dus și am stat de vorbă, ne-am împrietenit. A durat ceva până am cucerit-o, nu a fost dragoste la prima vedere.”

Bella Santiago a adăugat faptul că a dorit să vadă dacă într-adevăr merită să se implice într-o relație cu actualul ei soț.

„A durat, clar! Am stat cuminte, nu m-a luat din prima! M-am lăsat foarte greu. Am vrut să văd dacă merită. A meritat!”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro