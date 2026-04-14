Cum se înțelege, de fapt, Pavel Stratan cu Edward Sanda, soțul fiicei lui, Cleopatra: „Pentru un tată contează enorm să…”

Cleopatra Stratan și partenerul ei, Edward Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a adus împreună.

Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă, la câteva zile de când Edward Sanda și Cleopatra Stratan s-au căsătorit civil.

Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Cu toate acestea, ei nu au ascuns faptul că au întâmpinat și greutăți și situații tensionate în relația lor de cuplu, dar pe care le gestionează eficient.

Într-un interviu acordat recent, Pavel Stratan a vorbit despre relația pe care o are cu Edward Sanda, soțul fiicei lui, Cleopatra.

„Am avut încredere în Edi de la început și se adorau unul pe altul, iar pentru un tată contează enorm să își vadă fiica fericită alături de bărbatul potrivit!”, a povestit artistul pentru VIVA!.

Cleopatra Stratan a ținut să sublinieze că este foarte fericită că tatăl ei a fost de acord cu relația cu cel care îi este acum soț.

„Era normal ca la un moment dat să îmi împart viața cu un partener, însă, din fericire, tata a fost foarte încântat pentru că îl cunoștea bine pe Edward și tot ce și-a dorit a fost să ne vadă fericiți împreună”, a declarat Cleopatra pentru sursa citată.

Pavel Stratan a precizat că apreciază foarte mult faptul că fiica lui și Edward Sanda formează o echipă atât pe plan personal, cât și profesional.

„I-am și spus Cleopatrei că un bărbat mai potrivit pentru ea nici nu vedeam! Edward este un bărbat care o iubește enorm pe Cleopatra și este un copil bun și muncitor! Nu m-am îndoit nicio secundă că ea nu ar fi fericită lângă el. Fac lucruri atât de frumoase împreună, sunt o echipă în carierele lor și sunt foarte mândru că mai am un băiat în familie!”, a mărturisit cântărețul.

De ce Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu ar mai participa împreună la un reality-show, după experiența America Express

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au numărat printre cuplurile remarcate la ELLE Style Awards 2025, unde au atras atenția atât prin eleganță, cât și prin sinceritatea cu care au vorbit despre planurile lor și despre experiența intensă trăită la America Express. Cei doi artiști, care au participat în 2023 la reality show, au confirmat pentru ELLE România că nu intenționează să mai accepte provocări de acest gen în viitor.

Cuplul a povestit deschis că participarea la America Express, deși valoroasă ca experiență, a fost mult prea solicitantă pentru a-și dori să o repete. În cadrul competiției, Cleopatra și Edward au rezistat trei săptămâni, însă au fost prima echipă eliminată după ce au ajuns pe ultimul loc în Cursa pentru ultima șansă. Potrivit informațiilor apărute în presă, cei doi ar fi fost remunerați cu aproximativ 1.500 de euro de persoană pentru fiecare săptămână, totalizând 9.000 de euro împreună până în momentul eliminării.

Având în vedere intensitatea experienței, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au declarat pentru ELLE România că nu își mai doresc să revină într-un reality show:

Cleopatra Stratan: „Nu! Ne-a ajuns, am văzut. Sunt foarte mișto, dar nu sunt pentru toată lumea. Nu sunt pentru noi.”

Edward Sanda: „Ne-am convins că mai bine rămânem la ce știm să facem și lăsăm pe alții care fac mai bine, se descurcă mai bine în genul ăsta de reality show-uri care sunt foarte frumoase. Lumea ne vrea să facem muzică, la concerte, să asculte muzica noastră pe YouTube. Trebuie să le facem pe plac, n-avem ce să facem.”

