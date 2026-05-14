Nicole Kidman promovează operele lui Constantin Brâncuși. Cum a apărut actrița alături de celebra sculptură „Danaida” (VIDEO)

Nicole Kidman promovează una dintre cele mai importante lucrări semnate de Constantin Brâncuși într-un nou proiect realizat de celebra casă de licitații Christie’s. Actrița apare într-un scurt videoclip filmat la sediul Christies din Rockefeller Center, New York, dedicat sculpturii „Danaida” („Danaïde”), una dintre cele mai valoroase opere ale artistului român.

Nicole Kidman, fascinată de opera lui Brâncuși

Videoclipul, realizat pe melodia „Golden Years” a lui David Bowie, o surprinde pe Nicole Kidman în timp ce explorează galeriile Christies și se apropie de celebra sculptură creată de Brâncuși în 1913. Pe măsură ce privește lucrarea, lumea din jur pare să se oprească, iar actrița este transpusă într-o stare aproape visătoare, dominată de emoție, fascinație și admirație pentru artă.

Proiectul a fost realizat pentru promovarea expoziției „MASTERPIECES: The Private Collection of S.I. Newhouse”, deschisă publicului între 9 și 18 mai, în cadrul evenimentului Christie’s 20th and 21st Century Art Week.

Una dintre cele mai mari opere ale lui Brâncuși

„Danaida” este considerată una dintre lucrările esențiale din cariera lui Constantin Brâncuși și una dintre sculpturile care au schimbat definitiv istoria artei moderne. Opera o reprezintă pe artista maghiară Margit Pogany, una dintre muzele sculptorului român, și este inspirată din mitologia greacă și reinterpretările literare ale poveștii Danaidelor.

În videoclip, Nicole Kidman este surprinsă plimbându-se în jurul sculpturii, vizibil captivată de formele sale circulare și de aspectul aproape atemporal al lucrării. Casa Christie’s descrie experiența ca pe o demonstrație a felului în care arta poate transforma emoțional privitorul.

„Priviți sculpturile mele până când reușiți să le vedeți cu adevărat”, spunea Constantin Brâncuși despre operele sale, un citat readus acum în atenție odată cu promovarea sculpturii.

Cât valorează sculptura

Interesul uriaș din jurul lucrării vine și în contextul în care „Danaida” ar putea deveni cea mai scumpă sculptură vândută vreodată de Brâncuși. Lucrarea, realizată din bronz cu patină maro și foiță de aur, este estimată de Christie’s la aproximativ 100 de milioane de dolari, sumă care ar reprezenta un nou record pentru artistul român.

Sculptura provine din colecția magnatului media Samuel Irving Newhouse Jr., cunoscut drept unul dintre cei mai importanți colecționari de artă modernă din Statele Unite. Acesta a cumpărat lucrarea în 2002, tot prin Christie’s, pentru 18,2 milioane de dolari, sumă record la acel moment pentru o operă semnată de Brâncuși.

În prezent, cea mai scumpă lucrare a sculptorului român vândută la licitație este La jeune fille sophistiquée, cunoscută și ca „Portretul lui Nancy Cunard”, adjudecată în 2018 pentru 71,2 milioane de dolari. Potrivit Christie’s, licitația dedicată colecției Newhouse va include între 35 și 40 de lucrări semnate de artiști importanți precum Jackson Pollock, Pablo Picasso și Jasper Johns, întreaga colecție fiind estimată la aproximativ 450 de milioane de dolari.

Prin apariția lui Nicole Kidman în campania Christie’s, „Danaida” devine nu doar una dintre cele mai valoroase opere de artă aflate momentan pe piață, ci și una dintre cele mai vizibile creații ale lui Constantin Brâncuși promovate la nivel internațional în ultimii ani.

foto: Profimedia

