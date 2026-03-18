Nicole Kidman ar avea o nouă relație și este vorba despre un actor celebru. Cine este noul ei partener și ce părere are fostul ei soț, Keith Urban: „Urăște faptul că…"

Nicole Kidman a trecut peste divorțul de Keith Urban și pare a avea o nouă relație.

Cine ar fi noul iubit al lui Nicole Kidman

Se pare că Nicole Kidman devine tot mai apropiată de colegul ei din Scarpetta, Simon Baker, lucru care, potrivit relatărilor, l-a afectat profund pe fostul ei soț, Keith Urban.

Cei doi, care interpretează un cuplu căsătorit în noul serial Scarpetta, au fost văzuți ținându-se de mână și zâmbind larg împreună la începutul acestei luni, la premiera show-ului din New York.

La eveniment, Nicole, în vârstă de 58 de ani, a recunoscut că chimia dintre ei „pur și simplu vibrează”, în timp ce Simon, 56 de ani, a adăugat în glumă: „Nu pup și povestesc apoi”.

Nicole Kidman și Simon Baker în serialul Scarpetta

Ce părere are Keith Urban de relația fostei sale soții

Fostul soț al lui Nicole, Keith, 58 de ani, se spune că este devastat de presupusa ei relație, având în vedere cât de repede pare să treacă peste despărțirea lor de anul trecut.

„Să-i vadă pe Nicole și Simon ținându-se de mână a fost echivalentul de a-și vedea cel mai bun prieten cu soția lui și l-a afectat serios”, a declarat o sursă pentru revista Woman’s Day. „Știa că era firesc pentru ea să se sprijine pe Simon – el a fost acolo și pentru Naomi Watts după despărțirea ei de Liev [Schreiber].”

Sursa a adăugat că Keith speră cu tărie că Nicole și Simon doar se distrează pentru promovarea serialului, deoarece o relație reală între ei l-ar devasta.

„Keith speră că doar exagerează pentru titlurile din presă. Dar chiar și așa, pentru el pare o trădare, pentru că atât Nicole, cât și Simon știu cât de mult l-ar răni chiar și sugestia unei relații între ei”, a spus sursa. „Deja bănuia că se apropie în timpul filmărilor. Asta a devenit cel mai mare coșmar al lui.”

Nicole și Simon au zâmbit radiant în timp ce au participat la premiera plină de vedete a serialului Scarpetta din New York, pe 3 martie, rămânând unul lângă celălalt pe tot parcursul serii.

Actrița din Babygirl este apropiată de Simon de zeci de ani și este, de asemenea, bună prietenă cu fosta soție a lui Simon, Rebecca Rigg, de care acesta s-a despărțit în 2020.

„Urăște faptul că dau interviuri despre cât de apropiați sunt. Este în stare de șoc total că ea ar afișa o nouă relație atât de curând după divorțul lor. Nu asta au stabilit pentru binele fetelor”, a mai spus sursa „Nu subestima cât de mult îl va afecta să o vadă ținând de mână un alt bărbat pe covorul roșu. El știe mai bine decât oricine cât de mult se baza Nicole pe el în astfel de momente – acum se bazează pe Simon și îi este greu să accepte asta.”

În ianuarie, s-a relatat că prietenii de top ai lui Nicole o încurajau să meargă mai departe după divorț, reintrând în lumea întâlnirilor. Recent, s-a aflat că Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul lor și împărțirea bunurilor.

Potrivit Woman’s Day, prietena apropiată a lui Nicole, Naomi Watts, i-ar fi sugerat câștigătoarei Oscar să iasă la întâlniri cu starul australian Simon.

„Simon a fost mereu un bun prieten al lui Nicole – ea și Naomi sunt amândouă nașe pentru copiii lui – dar a fost întotdeauna o prietenie strict platonică”, a declarat o sursă pentru revistă.

Totuși, insiderul susține că Nicole Kidman este „prea speriată” să facă ceva ce ar putea strica prietenia cu actorul din Mentalistul, pe care îl cunoaște de zeci de ani. Revista mai susține că Nicole vrea să-și protejeze și prietenia cu fosta soție a lui Simon, Rebecca.

Potrivit relatării, Naomi ar fi fost cea care i-a sugerat lui Nicole ca Simon să joace rolul iubitului ei în serialul polițist, bazat pe seria de cărți scrise de Patricia Cornwell.

Nicole Kidman, primele declarații despre divorțul de Keith Urban

Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Keith Urban, după ce a depus actele de divorț în septembrie 2025.

Într-un interviu oferit publicației Variety, actrița în vârstă de 58 de ani a abordat atât proiectele sale profesionale, cât și schimbările din viața personală din ultimul an. Interviul a inclus detalii despre continuarea filmului Practical Magic, despre noul serial Scarpetta, dar și despre perioada dificilă prin care a trecut după separarea de Keith Urban.

Întrebată de Variety dacă „se descurcă bine” după despărțire, Nicole Kidman a răspuns:

„Da, pentru că voi merge mereu către ceea ce este bun”.

Actrița a subliniat că, în această perioadă, familia rămâne prioritatea ei.

„Pentru mine, recunoștința se leagă de familia mea, de a o păstra așa cum este și de a merge mai departe. Asta e tot”, a declarat ea pentru Variety. „Despre restul nu vorbesc, din respect. Rămân într-un punct în care spun: «Suntem o familie» și asta vom continua să fim. Fetele mele frumoase, dragile mele, care dintr-odată sunt femei”.

Nicole Kidman și Keith Urban s-au cunoscut în 2005 și s-au căsătorit un an mai târziu. Au împreună două fiice: Sunday Rose Kidman Urban, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret Kidman Urban, în vârstă de 15 ani.

Potrivit Variety, discuția despre divorț a apărut chiar de la începutul interviului, când actrița a fost întrebată dacă fiecare an poate fi considerat „anul lui Nicole Kidman”. Răspunsul ei a sugerat că 2025 a fost o perioadă mai retrasă.

„Ei bine, nu anul trecut. Am fost discretă. Am avut alte lucruri în viața mea. M-am retras în carapacea mea”, a spus ea pentru Variety.

Întrebată de publicație dacă este pregătită să revină în prim-plan, actrița a adăugat:

„Acum sunt într-un moment în care spun: „2026. Hai să începem.” Am filmul Practical Magic cu Sandra Bullock”.

