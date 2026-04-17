Lily Collins în universul Zalando

ELLE: Felicitări pentru numirea în rolul de prim Ambasador Global Zalando! Ce te încântă cel mai mult la acest nou capitol?

Lily Collins: Sunt entuziasmată să colaborez cu o platformă care celebrează individualitatea și, în același timp, face stilul deosebit accesibil. Faptul că am devenit primul Ambasador Global Zalando se simte ca o extensie firească a modului în care abordez procesul de a mă îmbrăca – intenționat, creativ și deschis inspirației.

ELLE: Ești cunoscută pentru abordarea ta expresivă și jucăușă a stilului vestimentar, atât pe ecran, cât și în afara lui. Există anumite momente sau stări care te inspiră cel mai mult să experimentezi cu stilul tău?

L.C.: Întotdeauna am simțit că moda este o altă formă de a spune o poveste. Poate fi expresivă și magică sau subtilă și discretă. Este o modalitate excelentă de a-ți exprima personalitatea, iar eu am avut mereu o abordare jucăușă față de ceea ce port. Mă inspiră starea mea de spirit, orașul în care mă aflu, programul zilei sau evenimentul la care merg, ori personajul pe care îl interpretez. Unele dintre momentele mele preferate din modă au fost atunci când m-am simțit creativă și puțin spontană. Îmi place să mă simt eu însămi, dar să port și piese neașteptate și distractive.

ELLE: „Ce să port? este adesea prima întrebare pe care ne-o punem în fiecare zi. Este aceasta și o parte importantă a pregătirii tale pentru noi roluri sau audiții – cum te ajută alegerea ținutei să intri în starea potrivită?

L.C.: Atunci când mă pregătesc pentru un rol nou sau merg la o audiție, ținutele mă ajută să pătrund mai adânc în universul personajului. Îmbrăcămintea poartă intenție și un scop clar pentru personaj și pentru proiect în ansamblu. Oferă atât de multe detalii despre acesta și îmi permite să mă cufund și mai mult în mintea lui, astfel încât să pot păși în rol într-un mod instinctiv.

ELLE: Interpretarea personajului Emily Cooper te-a purtat prin Europa și te-a introdus în culturi vestimentare distincte – de la eleganța pariziană la glamour-ul italian. Există un look din serial care a rămas memorabil sau distractiv pentru tine?

L.C.: Au fost atât de multe look-uri de neuitat de-a lungul sezoanelor, dar unul dintre preferatele mele a fost catsuit-ul alb-negru în dungi, alături de pălăria purtată de Emily la balul mascat din sezonul 4, creat de Harris Reed. Harris este un prieten de-ai mei, așa că a fost un vis să colaborez cu el pentru acel look.

ELLE: Cu toții ne confruntăm cu acel moment de panică în fața dulapului când ne gândim: „Nu am cu ce să mă îmbrac. Cum gestionezi această dilemă și care este sfatul tău pentru cineva care încearcă să își regăsească stilul?

L.C.: Sfatul meu pentru oricine încearcă să își regăsească stilul este să înceapă cu pași mici și să se ghideze după preferințele și personalitatea proprie. Am învățat că procesul de a te îmbrăca devine mai ușor atunci când nu mai încerci să forțezi ceva să funcționeze pentru tine. Să privești ziua care urmează și să alegi piese către care gravitezi în mod natural te va ajuta să te simți încrezătoare în orice situație. Stilul ar trebui să fie o expresie naturală a propriei persoane.

ELLE: Te-ai stabilit recent în Copenhaga, un oraș cunoscut pentru abordarea sa relaxată și funcțională asupra stilului. Ți-a influențat viața în țările nordice garderoba sau perspectiva asupra modei?

L.C.: Timpul petrecut în Copenhaga mi-a influențat cu siguranță modul în care mă îmbrac. Există o lejeritate în felul în care oamenii abordează stilul acolo, pe care am ajuns să o iubesc și să o apreciez. Totul pare intenționat și funcțional, dar fără a fi exagerat. Există o încredere discretă în modul de a se îmbrăca, iar eu am integrat cu adevărat această abordare în stilul meu general.

ELLE: Verile europene sunt emblematice, dar pot fi dificile când vine vorba de bagaje. Care este strategia ta pentru a face bagajul pentru o vară în Europa și care sunt cele trei piese esențiale de vară fără de care nu călătorești niciodată?

L.C.: Strategia mea pentru bagajul de vară în Europa se bazează în totalitate pe versatilitate. Întotdeauna aduc piese pe care le pot suprapune cu ușurință și aleg pe o paletă cromatică specifică, astfel încât să pot combina și asorta totul fără efort pe tot parcursul călătoriei. Cele mai importante trei elemente esențiale de călătorie pentru vară sunt:

1) O pereche bună de ochelari de soare;

2) O pereche confortabilă de sneakers pentru a putea explora orice oraș în care mă aflu;

3) Un blazer oversized pentru a transforma orice look de zi într-unul de seară.

ELLE: Ai filmat și ai călătorit peste tot pe continent. Există o amintire specifică care se remarcă drept experiența supremă de vară europeană?

L.C.: Mie și familiei mele ne place să mergem pe litoralul danez și să stăm într-o casă de vacanță. Este un mediu extrem de liniștitor și autentic, centrat pe conexiunea cu natura, prietenii și familia. Aceasta a fost prima vară în care am putut împărtăși această experiență cu Tove, iar acest lucru a făcut-o cu atât mai specială.

ELLE: Faptul că ai petrecut atât de mult timp în orașe precum Paris și Roma a schimbat modul în care te gândești la vestimentație în viața personală? Ce ai preluat din acele locuri din punct de vedere al stilului?

L.C.: Timpul petrecut în Paris și Roma a contribuit la modul în care îmi definesc propriul stil. Ambele orașe au un stil echilibrat între latura practică și personalitatea individuală, pe care îl port cu mine chiar și atunci când nu filmez. În Paris, stilul este atemporal, dar totodată expresiv și relaxat, iar în Roma există o căldură și o îndrăzneală aparte. Timpul petrecut în aceste două orașe mi-a amintit că procesul de a te îmbrăca nu trebuie să fie complicat pentru a fi semnificativ.

ELLE: Dacă ar trebui să alegi… Care este look-ul tău preferat din campania Zalando și de ce?

L.C.: Mi-a plăcut foarte mult rochia albă din mesh de la Malina, purtată peste fusta neagră oversized de la By Malene Birger, alături de pantofii Tabi. Forma și proporțiile au fost cu adevărat diferite pentru mine și au avut un aer interesant, dar în același timp lejer.

Traducere și adaptare de Domnica Mărgescu

