10 seriale care ar fi trebuit să se sfârșească mult mai repede

Publicul a ajuns la concluzia că următoarele seriale ar fi funcționat perfect dacă ar fi avut o structură limitată, în loc ca acțiunea să se lungească inutil de-a lungul mai multor sezoane.

1. Suits

După ce Meghan Markle a părăsit Suits pentru a începe o viață alături de Prințul Harry, soarta serialului în care a jucat-o pe Rachel Zane, o asistentă juridică care devine avocată, a fost afectată în mod negativ. Publicul a reacționat în fața acestei schimbări și nu a mai urmărit cu același entuziasm după cel de-al șaptelea sezon.

2. Big Little Lies

Acest serial, care este adaptarea romanul bestseller Big Little Lies de Liane Moriarty, le are în rolurile principale pe Reese Witherspoon, Nicole Kidman și Shailene Woodley, distribuția fiind completată de Laura Dern, Zoë Kravitz, Alexander Skarsgård și Adam Scott. Ultimele două sezoane au distrus încet-încet farmecul serialului, care ar fi trebuit să fie conceput ca o miniserie formată din câteva episoade.

3. Pretty Little Liars

Oricât de captivant și misterios ar fi fost Pretty Little Liars, cele șapte sezoane au fost mult prea multe pentru a descoperi cine le amenință pe Spencer, Hanna, Aria și Emily după ce prietena lor populară, Alison, dispare. Cu toate că misterul se adâncea cu fiecare sezon, parcă și confuzia devenea tot mai pronunțată.

4. One Tree Hill

În serialul One Tree Hill, relațiile nu tocmai comode de familie nu au fost suficient de consistente încât să susțină cele nouă sezoane pe care le-a avut producția. De la terminarea facultății, serialul își îndreaptă privirea către provocările vieții de adult, sărind peste etape esențiale din maturizarea protagoniștilor.

5. Once Upon a Time

Once Upon a Time a rulat între 2011 și 2018 și a avut în total șapte sezoane. Trecutul sumbru al unei tinere este analizat pe măsură ce întâlnește povești pe care cu greu le crede. După dispariția personajelor principale, a scăzut semnificativ și interesul publicului de a mai urmări episoadele acestuia.

6. Castle

Povestea din Castle, serialul creat de Andrew W. Marlowe, a durat vreme de opt sezoane și s-a concentrat pe Richard Castle, un autor de romane polițiste, care face echipă cu Kate Beckett, o detectivă de la poliția din New York. Împreună își propun să investigheze și să prindă criminali în serie și polițiști corupți. Serialul a început să scârțâie în ochii privitorilor odată cu relația care devine din ce în ce mai serioasă între protagoniști. Farmecul lor profesional a fost învăluit de provocările din relația personală.

7. How I Met Your Mother

Cele nouă sezoane ale serialului How I Met Your Mother au rulat între 2005 și 2014. Fanii au fost nemulțumimți de ritmul lent în care a decurs acțiunea, dar și de comportamentele protagoniștilor, Ted Mosby și Barney Stinson. Dacă povestea ar fi fost concentrată și ajustată în mai puține sezoane, ar fi primit mult mai multe laude.

8. Dexter

Rolul din Dexter este cel care i-a definit întreaga carieră actorului Michael C. Hall. Producția l-a adus în prim-plan pe Dexter Morgan, un examinator criminalist care lucrează în paralel ca un criminal în serie justițiar, fiind pe urmele altor criminali mult mai răi decât el. Serialul a avut opt sezoane, ultimul apărând în 2013. Ultimele sezoane au stricat atmosfera creată de tendințele sale morbide odată cu umanizarea personajului său. Din fericire, fanii au avut parte în franciză și de alte seriale, precum Dexter: New Blood, Dexter: Original Sin și Dexter: Resurrection.

9. Weeds

În Weeds, o mamă pe nume Nancy, jucată de Mary-Louise Parker, cultivă și vinde marijuana pentru a menține stilul de viață al familiei după ce soțul ei moare. Dacă primele două sezoane s-au axat mai mult pe atmosfera din suburbie și pe ideea de comunitate, în restul atenția s-a îndreptat către cartelurile de droguri, iar interesul privitorilor a scăzut.

10. 24

Structura serialului 24, creat de Robert Cochran și Joel Surnow, este cea care a trezit interesul în rândul publicului. Fiecare episod săptămânal era în timp real, iar fiecare sezon în parte cuprindea acțiunea dintr-o singură zi. Cei care l-au privit au susținut că nu au fost necesare opt sezoane cu agentul antiterorist Jack Bauer și că serialul a fost lungit fără prea mult sens.

