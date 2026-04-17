10 seriale care ar fi trebuit să se sfârșească mult mai repede

Poveștile acestor seriale nu au fost suficient de generoase pentru a fi continuate pe parcursul mai mult sezoane.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Publicul a ajuns la concluzia că următoarele seriale ar fi funcționat perfect dacă ar fi avut o structură limitată, în loc ca acțiunea să se lungească inutil de-a lungul mai multor sezoane. 

1. Suits

După ce Meghan Markle a părăsit Suits pentru a începe o viață alături de Prințul Harry, soarta serialului în care a jucat-o pe Rachel Zane, o asistentă juridică care devine avocată, a fost afectată în mod negativ. Publicul a reacționat în fața acestei schimbări și nu a mai urmărit cu același entuziasm după cel de-al șaptelea sezon. 

2. Big Little Lies

Acest serial, care este adaptarea romanul bestseller Big Little Lies de Liane Moriarty, le are în rolurile principale pe Reese Witherspoon, Nicole Kidman și Shailene Woodley, distribuția fiind completată de Laura Dern, Zoë Kravitz, Alexander Skarsgård și Adam Scott. Ultimele două sezoane au distrus încet-încet farmecul serialului, care ar fi trebuit să fie conceput ca o miniserie formată din câteva episoade. 

3. Pretty Little Liars

Oricât de captivant și misterios ar fi fost Pretty Little Liars, cele șapte sezoane au fost mult prea multe pentru a descoperi cine le amenință pe Spencer, Hanna, Aria și Emily după ce prietena lor populară, Alison, dispare. Cu toate că misterul se adâncea cu fiecare sezon, parcă și confuzia devenea tot mai pronunțată. 

4. One Tree Hill

În serialul One Tree Hill, relațiile nu tocmai comode de familie nu au fost suficient de consistente încât să susțină cele nouă sezoane pe care le-a avut producția. De la terminarea facultății, serialul își îndreaptă privirea către provocările vieții de adult, sărind peste etape esențiale din maturizarea protagoniștilor. 

5. Once Upon a Time

Once Upon a Time a rulat între 2011 și 2018 și a avut în total șapte sezoane. Trecutul sumbru al unei tinere este analizat pe măsură ce întâlnește povești pe care cu greu le crede. După dispariția personajelor principale, a scăzut semnificativ și interesul publicului de a mai urmări episoadele acestuia. 

6. Castle

Povestea din Castle, serialul creat de Andrew W. Marlowe, a durat vreme de opt sezoane și s-a concentrat pe Richard Castle, un autor de romane polițiste, care face echipă cu Kate Beckett, o detectivă de la poliția din New York. Împreună își propun să investigheze și să prindă criminali în serie și polițiști corupți. Serialul a început să scârțâie în ochii privitorilor odată cu relația care devine din ce în ce mai serioasă între protagoniști. Farmecul lor profesional a fost învăluit de provocările din relația personală. 

7. How I Met Your Mother

Cele nouă sezoane ale serialului How I Met Your Mother au rulat între 2005 și 2014. Fanii au fost nemulțumimți de ritmul lent în care a decurs acțiunea, dar și de comportamentele protagoniștilor, Ted Mosby și Barney Stinson. Dacă povestea ar fi fost concentrată și ajustată în mai puține sezoane, ar fi primit mult mai multe laude. 

8. Dexter

Rolul din Dexter este cel care i-a definit întreaga carieră actorului Michael C. Hall. Producția l-a adus în prim-plan pe Dexter Morgan, un examinator criminalist care lucrează în paralel ca un criminal în serie justițiar, fiind pe urmele altor criminali mult mai răi decât el. Serialul a avut opt sezoane, ultimul apărând în 2013. Ultimele sezoane au stricat atmosfera creată de tendințele sale morbide odată cu umanizarea personajului său. Din fericire, fanii au avut parte în franciză și de alte seriale, precum Dexter: New Blood, Dexter: Original Sin și Dexter: Resurrection.

9. Weeds

În Weeds, o mamă pe nume Nancy, jucată de Mary-Louise Parker, cultivă și vinde marijuana pentru a menține stilul de viață al familiei după ce soțul ei moare. Dacă primele două sezoane s-au axat mai mult pe atmosfera din suburbie și pe ideea de comunitate, în restul atenția s-a îndreptat către cartelurile de droguri, iar interesul privitorilor a scăzut. 

10. 24

Structura serialului 24, creat de Robert Cochran și Joel Surnow, este cea care a trezit interesul în rândul publicului. Fiecare episod săptămânal era în timp real, iar fiecare sezon în parte cuprindea acțiunea dintr-o singură zi. Cei care l-au privit au susținut că nu au fost necesare opt sezoane cu agentul antiterorist Jack Bauer și că serialul a fost lungit fără prea mult sens.

Citește și:
Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Mai multe din lifestyle
10 miniserii pe care nu trebuie să le ratezi dacă vrei acțiune și suspans
10 miniserii pe care nu trebuie să le ratezi dacă vrei acțiune și suspans
Lifestyle

Nu trebuie să ocolești serialele acestea.

+ Mai multe
Tipare comportamentale care îți aduc de fiecare dată nefericire în cuplu
Tipare comportamentale care îți aduc de fiecare dată nefericire în cuplu
Lifestyle

Există tipare comportamentale repetate de-a lungul anilor, care au impact negativ în cuplu, indiferent de partener.

+ Mai multe
F-SIDES, colectiva dedicată filmelor făcute de femei, lansează trei noi proiecte în 2026
F-SIDES, colectiva dedicată filmelor făcute de femei, lansează trei noi proiecte în 2026
Lifestyle

F-SIDES, colectiva dedicată filmelor făcute de femei, lansează trei noi proiecte în 2026.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC