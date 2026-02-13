Relația dintre Zoë Kravitz și Harry Styles devine tot mai serioasă. Ce planuri are actrița cu partenerul ei

Harry Styles și Zoë Kravitz încearcă să își facă relația să funcționeze, în ciuda programelor încărcate, potrivit unei surse citate de PEOPLE.

Styles, în vârstă de 32 de ani, se pregătește pentru o serie importantă de concerte, ca parte a viitorului său turneu global Together, Together, în timp ce Kravitz, 37 de ani, rămâne concentrată pe cariera ei de actriță, inclusiv pe viitorul său film, How to Rob a Bank.

„Amândoi au programe încărcate, care nu se potrivesc întotdeauna. Când va fi posibil, ea s-ar putea să-l însoțească în turneu.”, a declarat o sursă despre cuplul care a fost asociat pentru prima dată în luna august a anului trecut, după ce au fost văzuți plimbându-se mână în mână prin Roma.

O a doua sursă adaugă: „Par foarte serioși și concentrați să prioritizeze timpul petrecut împreună. De asemenea, par să fi construit o viață împreună pe care amândoi o apreciază cu adevărat.”

Fostul membru One Direction a anunțat turneul Together, Together la începutul acestui an, ca parte a promovării viitorului său album, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Este un turneu de tip rezidență ambițios, care îl va purta prin mai multe orașe, cu șederi prelungite. În această perioadă, cu repetițiile abia la început, cântărețul își dedică majoritatea timpului pregătirii pentru angajamentul ce va începe în mai și se va întinde până la sfârșitul anului.

Între timp, Zoë Kravitz a sugerat că ar dori să revină pentru sezonul 2 al comediei The Studio, producție Apple TV care arată culisele Hollywood-ului.

„Cred că va fi foarte amuzant și sper să mă întorc, să continui și să duc proiectul și mai departe”, a declarat Kravitz pentru The Hollywood Reporter anul trecut. Aceasta a primit o nominalizare la Emmy pentru interpretarea unei versiuni a sa în sezonul 1. De la prima lor apariție împreună, anul trecut, cei doi au fost văzuți în mai multe rânduri împreună, inclusiv la Londra și New York.

Persoanele apropiate cuplului au oferit anterior impresii pozitive despre relația lor. O sursă a povestit pentru PEOPLE că tatăl lui Zoë, Lenny Kravitz, „s-a bucurat foarte mult” să-l cunoască pe Styles. Cântărețul în vârstă de 61 de ani a luat masa cu fiica sa și cu Harry în New York, în septembrie 2025, iar cuplul a fost văzut ținându-se de mână.

„Prietenii lui Lenny spun că este foarte protector cu Zoë, dar părea că i-a plăcut să-l cunoască pe Harry. Din ceea ce se putea observa, a considerat că Harry este politicos, cu picioarele pe pământ și cu adevărat interesat să cunoască familia.”, a declarat o sursă la acel moment.

Potrivit sursei, cei apropiați actriței din Hunger Games știu că ‘Lenny și-a dorit mereu ca Zoë să fie cu cineva care o respectă, și părea că a simțit că Harry face asta. Au râs mult la prânz, iar atmosfera a arătat că Lenny apreciază simțul umorului lui Harry. Îi place când cineva poate păstra lucrurile lejere.”

