Harry Styles și Zoë Kravitz își confirmă relația romantică. Cum au fost surprinși împreună la New York

Harry Styles și Zoë Kravitz au părut îndrăgostiți la o ieșire romantică în New York. Cei doi, care alimentează zvonurile despre o relație după mai multe apariții apropiate în Europa în ultimele două săptămâni, au fost surprinși plimbându-se prin Brooklyn, foarte apropiați.

Harry Styles și Zoë Kravitz, un nou cuplu

Harry, de 31 de ani, a fost surprins zâmbind larg în timp ce și-a trecut brațul peste umerii unei la fel de zâmbitoare Zoë, de 36 de ani. Mai devreme, în aceeași zi, au fost văzuți ținându-se de mână, continuând apoi distracția și seara.

Harry Styles a ales pentru ținută jacheta sa albastră preferată, combinată cu un tricou galben și pantaloni chino, în timp ce Zoë a adoptat un look relaxat, complet negru, accesorizat cu o șapcă de baseball. Întâlnirea lor în New York vine la doar o săptămână după ce au fost fotografiați la o ieșire similară în Roma, imediat după o seară petrecută împreună la Londra.

Totuși, deși în imaginile recente păreau un cuplu, o sursă citată de TMZ susține că relația lor este mai degrabă o situație de tip „prieteni cu beneficii”. Cei doi s-ar distra împreună, dar nu ar fi exclusivi.

Foto: Profimedia

Zilele trecute, Styles și Kravitz au fost surprinși la o plimbare romantică în Italia, unde mergeau braț la braț. Potrivit martorilor, întâlnirea lor ar fi avut loc chiar mai devreme, la restaurantul Rita’s Bistro din Soho, Londra. Conform unei surse citate de The Sun: „Harry și Zoë erau ascunși într-un colț la Ritas și se sărutau ca niște adolescenți. Păreau foarte atrași unul de altul și nu păreau să le pese dacă erau văzuți. Au intrat împreună, a fost clar o întâlnire, fac un cuplu superb.”

La scurt timp, Zoë Kravitz a fost filmată din nou, de data aceasta la Roma, plimbându-se braț la braț cu Harry, imaginile devenind virale pe rețelele sociale și alimentând speculațiile fanilor.

„Ei bine, asta nu mă așteptam”, a scris cineva pe Twitter., „Harry și Zoë nu erau pe lista mea de bingo pentru 2025”, a comentat altcineva.

Kravitz și Austin Butler au stârnit zvonuri de relație

Între timp, Kravitz continua să atragă atenția și prin interacțiunile cu colegul ei de platou, Austin Butler, la premiera noului film Caught Stealing. Pe covorul roșu, Austin i-a pus mâna pe talia descoperită, apropiindu-se de ea, iar Zoë i-a răspuns cu un zâmbet și o atingere prietenoasă pe braț.

Zvonurile despre o posibilă apropiere între cei doi circulă de luni bune, iar săptămâna precedentă au fost văzuți într-un bar din Paris, într-o atmosferă relaxată și jucăușă. „Nu e chiar o relație în toată regula, dar nici nu a fost trecut în zona de prieteni”, a spus o sursă despre Butler.

Atât Zoë, cât și Austin au trecut recent prin despărțiri de mare profil: ea de Channing Tatum, iar el de Kaia Gerber. O sursă declara pentru The Sun în aprilie că cei doi „se înțeleg foarte bine”.

În ceea ce-l privește pe Harry Styles, acesta a avut o relație intens mediatizată cu actrița Olivia Wilde, 41 de ani, relație care a durat aproape doi ani și s-a încheiat în 2022.

Citește și:

Miranda Kerr, declarații inedite despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry: „Suntem o familie mare și fericită'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro