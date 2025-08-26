Zoë Kravitz stârnește speculații despre o posibilă relație cu Harry Styles, pe fondul zvonurilor despre idila cu Austin Butler

Viața amoroasă a lui Harry Styles pare să se fi schimbat. Fostul membru One Direction a stârnit speculații privind o posibilă relație cu Zoë Kravitz, după ce un videoclip cu cei doi, filmați împreună la Roma, a devenit viral.

Zoë Kravitz, surprinsă alături de Harry Styles

Duminică, un fan i-a surprins plimbându-se braț la braț. „Când îi întâlnești pe Harry Styles și Zoë Kravitz la Roma”, a scris utilizatorul de TikTok în descrierea filmării, tradusă din portugheză.

Persoana care i-a văzut a povestit că era „încă în șoc de emoție” după întâlnirea neașteptată: „Am cerut o poză înainte, iar el mi-a spus că era offline, dar a fost atât de drăguț și mi-a ținut mâna”. Styles, în vârstă de 31 de ani, și Kravitz, 36 de ani, și-au ținut mai mult spatele la cameră. Cântărețul piesei „Golden', care a încercat să rămână discret purtând ochelari de soare retro, a fost îmbrăcat într-o jachetă albastră, jeans și adidași negri.

Actrița a optat pentru o ținută lejeră: șapcă neagră, balerini asortați și o rochie albă. Vedeta din „Blink Twice” purta o geantă pe umăr și o cafea în mână.

Plimbarea apropiată a stârnit reacții aprinse în mediul online. Unii i-au catalogat „atât de drăguți împreună”, în timp ce alții au criticat presupusa apropiere, amintind de prietenia lui Kravitz cu Taylor Swift, fosta iubită a lui Harry.

„Omule, ea e prietena lui Taylor, iar el e fostul ei, mi se pare super ciudat”, a scris cineva. Alt utilizator a întrebat: „Stai, nu e ea prietena lui Taylor?”.

Reprezentanții lui Styles și Kravitz nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Între timp, un utilizator de X a ironizat situația, descriind-o pe Kravitz drept „lacomă”, având în vedere că zvonurile o leagă și de Austin Butler, colegul ei din filmul „Caught Stealing”.

Kravitz și câștigătorul Globului de Aur, în vârstă de 34 de ani, au atras atenția săptămâna trecută prin aparițiile tandre de pe covorul roșu și au fost surprinși flirtând într-un bar din Paris.

Detalii despre relația cu Austin Butler

De asemenea, Kravitz, în vârstă de 36 de ani, și Butler, 33, interpretează un cuplu în filmul Caught Stealing, ale cărui filmări au început în septembrie 2024. În octombrie, au fost surprinși sărutându-se pasional pe platoul de filmare din New York, cu o lună înainte de finalizarea proiectului.

„Au chimie nu doar pe platoul de filmare, ci și în afara acestuia. Deocamdată păstrează totul discret și nu au definit încă natura relației lor”, a declarat o sursă apropiată celor doi. Potrivit aceleiași surse, „amândoi respectă relațiile trecute și, pentru moment, lasă lucrurile să evolueze natural”.

Ultima relație publică a actriței din „Big Little Lies” a fost cu fostul logodnic Channing Tatum, între 2021 și 2024. Înainte, ea a fost căsătorită timp de un an cu actorul Karl Glusman. Harry Styles, la rândul lui, s-a despărțit în 2024 de actrița Taylor Russell, cunoscută din „Lost in Space”, după un an de relație. Ulterior, a fost surprins sărutându-se cu o femeie misterioasă la Festivalul Glastonbury, în iunie.

Cu o lună mai devreme, Harry Styles fusese văzut la Roma, purtând aceeași jachetă albastră, în mijlocul mulțimii uriașe care îl întâmpina pe Papa Leon al XIV-lea la Vatican.

