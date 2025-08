Filme de neratat în luna august 2025 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna august 2025 în cinematografe.

Materialists

Pedro Pascal, Chris Evans, Dakota Johnson interpretează rolurile principale din această comedie romantică. Afacerea profitabilă a unei femei care conduce o agenție matrimonială ajunge în pericol după ce intră într-un triunghi amoros toxic care îi amenință clienții.

Premiera: 15 august 2025

Freakier Friday

La ani după ce Tess și Anna au trecut printr-o criză de identitate, Anna are acum o fiică și, în curând, o fiică vitregă. Pe măsură ce navighează printre provocările care apar atunci când două familii fuzionează, Tess și Anna descoperă că fulgerul ar putea lovi de două ori în același loc. Jamie Lee Curtis, Chad Michael Murray, Stephen Tobolowsky, Lindsay Lohan, Mark Harmon fac parte din distribuția acestei comedii mult așteptate de fani.

Premiera: 8 august 2025

The Naked Gun

Doar un singur om are abilitățile speciale… necesare pentru a conduce poliția și a salva lumea! Locotenentul Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) calcă pe urmele tatălui său în „Un polițist cu explozie întârziată”, o comedie regizată de Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar: Never Stop Never Stopping) și produsă de Seth MacFarlane (Ted, Family Guy).

Premiera: 1 august 2025

Caught Stealing

Hank Thompson, un fost jucător de baseball, se trezește pe neașteptate implicat într-o luptă periculoasă pentru supraviețuire în lumea interlopă a New York-ului anilor ’90, fiind nevoit să navigheze într-o lume perfidă pe care nici nu și-a imaginat-o. Din distribuția acestui thriller fac parte Austin Butler, Vincent D’Onofrio, Zoë Kravitz, Liev Schreiber, Griffin Dunne

Premiera: 29 august 2025

Splitsville

Când Ashley cere divorțul, Carey, un tip cumsecade, apelează la prietenii săi, Julie și Paul, pentru sprijin. Secretul lor pentru fericire este o căsnicie deschisă; asta până când Carey întrece măsura și împinge toate relațiile lor către haos. O comedie savuroasă cu Dakota Johnson, Adria Arjona, O.T. Fagbenle, David Castaneda, Nicholas Braun în rolurile principale.

Premiera: 22 august 2025

The Roses

Competitivitatea și resentimentele ascunse sub imaginea de cuplu perfect erup atunci când visurile în carieră ale soțului se prăbușesc. Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samberg, Jamie Demetriou fac parte din distribuția acestei comedii cu accente dramatice.

Premiera: 29 august 2025

Smurfs

Când Papa Ștrumf este răpit de vrăjitorii răi Razamel și Gargamel, Smurfette îi conduce pe Ștrumfi într-o misiune în lumea reală pentru a-l salva. Cu ajutorul noilor prieteni, ștrumfii trebuie să descopere ce le definește destinul pentru a salva universul. Hannah Waddingham, Natasha Lyonne, Dan Levy, Kurt Russell, John Goodman, Rihanna și-au împrumutat vocile acestor personaje adorabile.

Premiera: 29 august 2025

Nobody 2

Uneori, cel mai periculos loc pentru un tată este… vacanța în familie. Și asta vei vedea urmărind această comedie savuroasă. La patru ani după ce a înfruntat accidental mafia rusă, Hutch are încă o datorie de 30 de milioane de dolari față de organizația criminală și o achită printr-un șir nesfârșit de execuții ale unor infractori internaționali.

Deși îi place adrenalina meseriei sale, Hutch și soția lui Becca (Connie Nielsen) sunt copleșiți de muncă și încep să se îndepărteze unul de celălalt. Așa că decid să le ofere copiilor lor (Gage Munroe, Paisley Cadorath) o scurtă vacanță la Wild Bills Majestic Midway and Waterpark – singurul loc unde Hutch și fratele său Harry (RZA) au fost vreodată în vacanță, pe vremea când erau copii. Împreună cu tatăl lui Hutch (Christopher Lloyd), familia ajunge în micul oraș turistic Plummerville („Plummerville e Summerville!'), entuziasmată de o escapadă însorită. Dar o confruntare aparent banală cu niște bătăuși locali declanșează un lanț de evenimente periculoase, implicându-i într-un conflict cu un patron corupt de parc tematic (John Ortiz) și un șerif dubios (Colin Hanks). Hutch devine astfel ținta unui gangster cu totul ieșit din comun – cel mai dezechilibrat și sângeros cap al crimei organizate cu care s-a confruntat vreodată (Sharon Stone).

Premiera: 15 august 2025

Weapons

Când toți copiii dintr-o clasă, cu excepția unuia, dispar în mod misterios în aceeași noapte, la exact aceeași oră, un oraș întreg trebuie să descopere misterul și vinovatul. Din distribuția filmului fac parte Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, cu Benedict Wong și Amy Madigan. Cregger regizează după propriul scenariu și produce filmul împreună cu Roy Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitz și Raphael Margules, în timp ce Michelle Morrissey și Josh Brolin sunt producători executivi.

Premiera: 8 august 2025

The Bad Guys 2

În noul capitol al comediei de succes semnate DreamWorks Animation despre o echipă de animale proscrise, Băieții răi, acum reformați, încearcă (foarte, foarte tare) să fie mai buni. Ajung, însă, implicați într-un jaf spectaculos, la scară globală, pus la cale de o nouă echipă de infractoare necruțătoare: Fetele rele. Inspirat de seria de mare succes de cărți semnate de Aaron Blabey, aflate pe lista de bestselleruri a New York Times – care a crescut de la 8 la peste 30 de milioane de exemplare vândute de la lansarea primului film în 2022 – Băieții Răi 2 îi are din nou în rolurile principale pe Sam Rockwell în rolul domnului Lup, Marc Maron, în rolul spărgătorului de seifuri domnul Șarpe, Craig Robinson în rolul maestrului deghizărilor, domnul Rechin, Anthony Ramos în rolul domnului Piranha, și Awkwafina în rolul hackeriței, domnișoara Tarantula.

Premiera: 1 august 2025

Citește și:

10 actori care au ascuns detalii importante despre ei pentru a primi un rol

foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro