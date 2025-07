10 filme care au contribuit la celebritatea unor actori

Filmele acestea, deja cunoscute publicului astăzi au scos câteva staruri la lumină din umbra anonimatului.

1. Risky Business

Risky Business este filmul care i-a adus celebritatea lui Tom Cruise. În pelicula scrisă și regizată de Paul Brickman, actorul l-a jucat pe Joel Goodsen, care atunci când rămâne singur acasă, are parte de tot felul de experiențe revelatoare în drumul său spre maturizare. Desigur, este cu totul diferit față de filmele de acțiune în care joacă astăzi Tom Cruise, însă este de remarcat că actorul a pornit de la cu totul și cu totul alte tipuri de proiecte.

2. American Psycho

Christian Bale a jucat un rol de-a dreptul tulburător în celebrul film American Psycho. Actorul l-a interpretat pe Patrick Bateman, un om de afaceri bogat din New York, care ascunde de toată lumea faptul că e un criminal în serie. Prestația actorului Christian Bale nu a putut fi uitată, având în vedere complexitatea acestui personaj pe care l-a dus până la capăt și este filmul care l-a făcut mult mai cunoscut, el începând să apară în reclame din perioada adolescenței.

3. The Color Purple

Filmul The Color Purple regizat de Steven Spielberg pornește de la romanul cu același nume de Alice Walker. Whoopi Goldberg a jucat rolul principal, al unei femei afro-americane care trăiește în Sud și este victima unor abuzuri teribile. Datorită acestui proiect, Whoopi Goldberg și-a început cariera în actorie și a primit laude pentru deschiderea pe care a avut-o față de un astfel de rol.

4. The Deer Hunter

Maryl Streep este una dintre cele mai apreciate și talentate actrițe de la Hollywood. A primit prima ei nominalizare la Oscar în urma performanței din filmul The Deer Hunter, un film care expune viețile soldaților americani care locuiesc într-un oraș american și sunt detașați în timpul războiului din Vietnam. Maryl Streep a interpretat-o pe Linda, cea de care doi soldați, Mike și Nick, sunt îndrăgostiți.

5. Good Will Hunting

Filmul Good Will Hunting regizat de regizat de Gus Van Sant, l-a avut în rol principal pe Matt Damon. Actorul, care a și scris scenariul alături de Ben Affleck, a interpretat un om de serviciu care este geniu la matematică. Acesta este și rolul care i-a lansat cariera și nu este greu de uitat datorită luptelor sale interioare.

6. 12 Years a Slave

Lupita Nyong’o a obținut rolul lui Patsey în 12 Years a Slave, un film tulburător și greu de urmărit, regizat de Steve McQueen și care se bazează pe povestea adevărată a lui Solomon Northup, care a fost răpit și vândut pentru a deveni sclav. Prestația remarcabilă a actriței a fost apreciată de industrie la scară largă și fost recompensată cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar.

7. Speed

Filmul Speed regizat de Jan de Bont i-a adus pe ecrane pe Sandra Bullock și Keanu Reeves. În această peliculă este vorba despre un ofițer de poliție care reușește să salveze un autobuz plin de oameni. Prestația actriței Sandra Bullock, în rolul pasagerei Annie Porter, a rămas în memoria publicului datorită laturii emoționante pe care o aduce filmului.

8. Pretty Woman

Pretty Woman este comedia romantică regizată de Garry Marshall care i-a lansat cariera actriței Julia Roberts. Ea a interpretat-o pe Vivian Ward, o lucrătoare sexuală care începe o relație cu un bogat om de afaceri, Edward Lewis, jucat de către Richard Gere. Pretty Woman a atras atenția datorită felului în care urmărește evoluția personajului Vivian Ward, iar Julia Roberts a cucerit publicul cu șarmul său aparte.

9. Roman Holiday

În comedia romantică Roman Holiday, Audrey Hepburn a jucat-o pe prințesa Ann care vrea, chiar și pentru câteva momente, să stea departe de obligațiile sale. Așa că, pornește într-o explorare a Romei, acolo unde trăiește o poveste de iubire cu un jurnalist pe nume Joe Bradley. Această peliculă rămâne importantă pentru cariera actriței Audrey Hepburn pentru că a contribuit la vizibilitatea ei în Statele Unite și a fost primul film important al ei în limba engleză.

10. The Godfather

Al Pacino și-a început cariera în anul 1969 cu rolul din filmul Me, Natalia regizat de Fred Coe. Rolul Michael Corleone din The Godfather i-a adus actorului un val foarte mare de popularitate datorită interpretării sale dramatice de excepție pentru un personaj pe marginea căruia se poate dezbate despre cât de morale au fost acțiunile sale. Fanii lui au fost dezamăgiți atunci când acesta nu a câștigat primul său premiu Oscar pentru interpretarea din peliculele The Godfather. Chiar dacă a fost nominalizat, a pierdut în fața lui Joel Gray și Art Carney.

Foto: PR

