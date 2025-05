10 staruri care au refuzat să joace în filme care, ulterior, au fost criticate

Decizia acestor staruri de a nu mai juca în anumite filme s-a dovedit a fi o variantă în beneficiul lor, având în vedere că peliculele în cauză au fost aspru criticate și au dezamăgit publicul.

1. Hugh Jackman

Mai multe nume cunoscute au jucat în filmul Cats și putem aminti de Judi Dench, Daniela Norman, Idris Elba, James Corden, Naoimh Morgan și Jason Derulo. Musicalul regizat de Tom Hooper a fost o dezamăgire completă și nimic nu a putut salva pelicula de la eșec. Pentru Hugh Jackman nu a fost tocmai o prioritate să joace în musicalul Cats, drept dovadă nici nu și-a modificat programul astfel încât să își facă loc pentru acest proiect.

2. Zendaya

Zendaya a refuzat să interpreteze rolul principal din filmul biografic Aaliyah: The Princess of R&B, despre povestea de viață a cântăreței Aaliyah, care a murit la vârsta de 22 ani în urma unui accident de avion. Actrița nu a dorit să joace pentru că familia artistei nu a fost de acord cu realizarea acestui proiect și a respectat acest lucru.

3. Mike Faist

Mike Faist a cucerit publicul cu prestația sa din filmul Challengers regizat de Luca Guadagnino. Actorul și-a făcut debutul în 2016 într-un musical de pe Broadway, Dear Evan Hansen, unde l-a jucat pe Connor Murphy. El ar fi trebuit să îl interpreteze și în adaptarea cinematografică lansată în 2021 și regizată de Stephen Chbosky, însă nu a acceptat acest lucru. Rolul său din film a fost jucat de Ben Platt, care a fost criticat pentru interpretarea sa.

4. Margot Robbie

În filmul Ghost in the Shell din 2017 și regizat de Rupert Sanders, actrița Scarlett Johansson a avut rolul principal. Personajul jucat de ea trebuia să fie interpretat de Margot Robbie, care a refuzat rolul. Proiectul a primit mai mult critici, inclusiv pentru faptul că rolul trebuia să fie jucat de o actriță asiatică.

5. Emma Stone

Emma Stone era pe punctul de a o interpreta pe Barbara Minerva, alias Cheetah în Wonder Woman 1984. În final, actrița nu a mai jucat-o, iar rolul a mers către Kristen Wiig, care a avut singura prestație care a putut ieși în evidență într-un mod pozitiv, pentru că filmul nu a fost apreciat de fani.

6. Anne Hathaway

Și actrița Anne Hathaway a primit o ofertă de a juca în musicalul Cats. În final, ea nu a putut juca în film pentru că nu îi permitea programul aglomerat, dar se pare că acest lucru a fost salvarea ei.

7. Rachel Weisz

Rachel Weisz nu a fost prea încântată de scenariul filmului The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor regizat de Rob Cohen, motiv pentru care a ales să nu fie în distribuția acestuia. Actrița a jucat în primele două părți ale seriei, însă a refuzat să își reia rolul în a treia parte.

8. Drew Barrymore

În filmul Showgirls din 1995 au jucat Elizabeth Berkley, Gina Gershon, Kyle MacLachlan și Glenn Plummer. Drew Barrymore s-a numărat printre actrițele care au refuzat să facă parte din distribuție și să aibă rolul principal deoarece acesta implica foarte multă nuditate. Pelicula a fost considerată slabă în ochii publicului, așa că Drew Barrymore a luat decizia potrivită pentru cariera ei.

9. Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal nu a fost încântat de propunerea de a juca în Suicide Squad și se pare că a fost o decizie bună, având în vedere nemulțumirile publicului la adresa filmului. Actorul ar fi trebuit să îl interpreteze pe Rick Flag, rol care a fost jucat de Joel Kinnaman.

10. Val Kilmer

Filmul Batman and Robin regizat de Joel Schumacher a fost considerat un eșec din mai multe puncte de vedere, lucru susținut și de către George Clooney, unul dintre actorii din distribuție, dar și cel care a avut rolul principal. Regretatul actor Val Kilmer ar fi trebuit să revină pe marile ecrane în rolul lui Batman, însă nu a acceptat proiectul din cauza unor angajamente în care era deja implicat și pe care nu le putea anula.

Citește și:

Cele mai bune 10 filme de acțiune cu personaje feminine puternice

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro