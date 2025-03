Musicaluri care n-au transmis niciun fel de emoție publicului

Deși ar fi avut toate ingredientele pentru a străluci, de la o regie bine pusă la punct, la o poveste promițătoare sau o distribuție formată din nume cunoscute, aceste musicaluri nu au stârnit prea multe emoții pozitive.

1. The Broadway Melody

În ciuda faptului că musicalul The Broadway Melody a fost recompensat cu un premiu Oscar, acest lucru nu i-a garantat succesul în ochii fanilor. Deși lumea de la Broadway are o anumită fascinație, aceasta nu a fost transpusă așa cum ar fi trebuit în acest film.

2. Joker: Folie à Deux

Todd Phillips este regizorului filmului Joker: Folie à Deux, care a dus întreg proiectul în direcția unui musical. Deși în teorie acest lucru ar fi putut fi promițător, în realitate s-a dovedit a fi un eșec. Este, de fapt, o dezamăgire de la început și până la final, care nu a fost salvată nici măcar de prestațiilor protagoniștilor, Lady Gaga și Joaquin Phoenix.

3. Nine

În timp ce unii au apreciat musicalul Nine, pentru alții a fost o completă pierdere de timp. Nine este un musical cu Daniel Day-Lewis, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Marion Cotillard, Judi Dench și Sophia Loren în distribuție. Daniel Day-Lewis l-a jucat pe Guido Contini, un regizor de film care duce extrem de multe lupte interioare, atât în viața lui personală, cât și profesională

4. Paint Your Wagon

Doi bărbați dintr-un oraș minier din California se întâmplă să fie îndrăgostiți de aceeași femeie. Deși Paint Your Wagon pornește de la o premisă care ar putea fi abordată într-o manieră interesantă, acest lucru nu s-a întâmplat, chiar deloc, ba mai mult, a fost dusă chiar la extrem, într-un mod neplăcut.

5. Music

Filmul Music este regizat de cântăreața și compozitoarea Sia și e bazat pe un scenariu pe care l-a scris alături de autorul Dallas Clayton. Kate Hudson o joacă pe Zu, o fostă consumatoare de substanțe care încă se află în recuperare. Când abia își găsește drumul în lume, primește vestea că va deveni singurul tutore al surorii ei vitegre, Music, interpretată de Maddie Ziegler, o tânără care suferă de autism. Filmul a fost considerat jignitor la adresa oamenilor pe care încearcă să îi reprezinte și a primit o mulțime de recenzii negative, atât din partea criticilor, cât și a publicului pentru maniera în care este prezentat autismul, conform site-ului de cronici Rotten Tomatoes.

6. Dear Evan Hansen

Dear Evan Hansen este adaptat după musicalul premiat cu Tony și Grammy și îl are în centrul său pe liceanul Evan Hansen, care suferă de anxietate socială severă. Un eveniment tragic schimbă radical lucrurile. Un coleg de clasă se sinucide, iar Evan începe astfel un drum spre acceptare, fiind dornic de înțelegere și apartenență. Filmul a fost considerat controversat pentru că Ben Platt, care îl joacă pe Evan Handen, are 28 de ani și nu ar fi fost atât de potrivit să interpreteze rolul unui licean. Au existat și speculații conform cărora rolul l-a obținut datorită tatălui său, Marc E. Platt, care e unul dintre producătorii filmului.

7. Lost Horizon

Lost Horizon este un remake al filmului cu același nume, din 1937, regizat de Frank Capra. Povestea din pelicula din 1973 are în vedere mai mulți europeni, care, după ce se prăbușesc în Himalaya, ajung într-o lume plină de mister. Momentele artistice din film au fost considerate drept nereușite și chiar stângace.

8. The Apple

Musicalul The Apple ne poartă prin culisele industriei muzicale, ilustrând cum arată o competiție din acest domeniu. Și, așa cum probabil era ușor de intuit, fiecare persoană care participă e dispusă la o mulțime de compromisuri pentru a ajunge la șansa de a atinge faima. Însă, povestea aceasta fantastică, plină de magie, aventură și romantism, nu a fost întocmai pe gustul publicului.

9. Cats

Cats este un film regizat de Tom Hooper, care a avut o distribuție promițătoare, printre numele prezente regăsindu-se Judi Dench, Jennifer Hudson și Rebel Wilson. Pelicula este adaptată după musicalul lui Andrew Lloyd Webber. Cats a avut un buget de aproximativ 95 de milioane de dolari, iar pierderile au fost între 71 și 113 milioane de dolari. Pelicula nu a ieșit în evidență cu nimic, conform vocilor critice.

10. From Justin to Kelly

Robert Iscove a regizat musicalul From Justin to Kelly, care îi are în rolurile principale pe Kelly Clarkson și Justin Guarini. În film este vorba despre o chelneriță din Texas și un student Pennsylvania care se apropie datorită pasiunii lor comune pentru muzică. Cei doi se și îndrăgostesc unul de altul. Deși s-a dorit un film de dragoste, tocmai romantismul, precum și chimia dintre protagoniști au lipsit cu desăvârșire.

