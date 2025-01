Vedete despre care probabil nu știai că au cochetat cu muzica

În această listă, vei găsi o parte din celebritățile care și-au dorit să aibă un nume solid în muzică. Dacă pentru unele au fost încercări care au eșuat din prima, altele nu s-au lăsat afectate de la primul obstacol.

1. Kim Kardashian

Kim Kardashian nu a avut un plan foarte bine pus la punct în ceea ce privește o posibilă carieră în muzică. De asta, a lansat o singură piesă, în anul 2011, numită Jam (Turn It Up), pe care ani mai târziu a dezvăluit că o regretă. Dar, încasările de pe urma piesei le-a donat pentru o cauză caritabilă, așa că munca ei nu a fost în zadar.

2. Florence Pugh

Florence Pugh și-a încercat norocul în muzică și a avut și un nume de scenă, Flossie Rose. Actrița a postat pe YouTube o serie de conver-uri și avea intenții serioase spre o carieră muzicală. Chiar dacă s-a preocupat intens de actorie, în 2023 și-a făcut debutul în calitate de compozitoare, piesele sale fiind ascultate pe coloana sonoră a filmului A Good Person, unde are și rolul principal.

3. Tom Hardy

Când era adolescent, Tom Hardy a fost rapper. Dezvăluirea a venit din partea actorului într-un interviu pentru BBC. „Am început să cânt rap când aveam 14 ani 15 ani. (…) Am înregistrat o mulțime de lucruri, dar nu au fost niciodată lansate.” Chiar dacă își găsise un manager și a ajuns până în punctul în care să aibă un contract cu o casă de discuri, n-a mers prea departe cu această pasiune.

4. Jada Pinkett Smith

Alături de Pocket Honore, Rio Lawrence, Cameron Graves și Phillip Fisher, Jada Pinkett Smith a fost în trupa Wicked Wisdom, ea fiind chiar solista. În 2005, și-au făcut debutul în cadrul festivalului de muzică Ozzfest, iar în 2013 au fost și într-un turneu. Publicul nu a fost captivat de muzica lor, care avea influențe din punk și metal.

5. Alyssa Milano

Serialul Charmed i-a adus celebritatea actriței Alyssa Milano. În trecut, ea a activat în muzică. A avut un contract cu o casă de discuri din Japonia și a lansat în total patru albume, ultimul dintre acestea apărând în anul 1992.

6. Russell Crowe

Russell Crowe a fost în trupa Roman Antix, care ulterior s-a transformat în 30 Odd Foot of Grunts, împreună cu prietenul său din liceu, Dean Cochran. Actorul a avut și un alt nume de scenă, Russ le Roq. Au adus în fața publicului trei albume și au fost prezenți în mai multe turnee, până ca în 2015 trupa să se despartă. Russell Crowe nu și-a abandonat înclinația pentru muzică, pentru că după a făcut parte din trupa Russell Crowe and the Ordinary Fear of God. În 2017, actorul și-a lansat proiectul muzical Indoor Garden Party.

7. Tyra Banks

Tyra Banks a cochetat pentru o vreme cu muzica. Supermodelul a încercat timp de șase ani să își consolideze un nume în această lume și chiar a făcut pași importanți în această direcție. Ea a colaborat și cu producătorii Pharrell Williams și David Foster. A lansat un singur single, în anul 2004, care se cheamă Shake Ya Body.

8. Tom Felton

Tom Felton și-a început de mic drumul în actorie. Însă, ce poate nu știu foarte mulți este că în anul 2008, el a lansat un EP, Time Well Spent. El nu a renunțat ușor la această pasiune, în ciuda proiectelor în actorie în care s-a implicat și a faptului că publicul nu l-a susținut în direcția muzicală. Și în 2024 a publicat pe TikTok o piesă, însă fanii nu s-au arătat prea încântați de ea.

9. Lucy Hale

Pentru foarte mulți, Lucy Hale a ajuns faimoasă prin prisma rolului din serialul Pretty Little Liars. Când era adolescentă, a participat la un concurs muzical. Deși s-a mutat în Los Angeles pentru a avea o carieră în muzică, în viața ei a apărut șansa de a juca în Pretty Little Liars și a acceptat-o. Dar, după ce a semnat în 2012 cu casa de discuri Hollywood Records , a lansat un album de muzică country.

10. Bruce Willis

Bruce Willis este recunoscut în special pentru rolurile emblematice din Die Hard, Pulp Fiction și The Sixth Sense. Actorul a activat și o perioadă, scurtă ce-i drept, și în muzică. În 1987, a lansat albumul primul său album, numit The Return of Bruno, care s-a clasat pe locul 14 în topurile Billboard și pentru care a colaborat și cu alte nume din muzică, inclusiv cu artista June Pointer. În 1989, a lansat un al doilea album, care s-a numit If It Don’t Kill You, It Just Makes You Stronger.

