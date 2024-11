Kim Kardashian, criticată dur după ce a purtat un celebru colier al Prințesei Diana. Ce i-au reproșat fanii: "E atât de disperată..."

Kim Kardashian nu a trecut neobservată la gala LACMA Art + Film 2024, care a avut loc sâmbătă, în Los Angeles. Vedeta, în vârstă de 44 de ani, a optat pentru o rochie albă, cu un decolteu generos, și un palton cu o trenă lungă.

Chiar dacă ținuta era provocatoare, bijuteriile au fost cele care au atras atenția publicului. Fondatoarea Skims și-a accesorizat ținuta cu colierul Attallah Cross, pe care Prințesa Diana l-a purtat în diverse ocazii.

Kardashian a achiziționat celebrul colier cu cruce în 2023, la o licitație organizată de Sotheby’s, pentru suma de 200.000 de dolari. Numit după fostul său proprietar, Naim Attallah, un om de afaceri palestiniano-britanic, colierul din ametist și diamante i-a fost împrumutat Prințesei Diana de-a lungul anilor ’80. Aceasta a purtat pandantivul pe un șirag de perle la gala caritabilă Birthright din 1987, precum și la diverse premiere de film și teatru. Potrivit DailyMail.com, crucea Attallah a fost creată inițial de Garrard în anii 1920.

Publicul nu a fost deloc încântat de apariția lui Kim Kardashian, mulți considerând că alegerea ei stilistică este „vulgară.”

„A transformat bijuteria într-un lucru vulgar”, a comentat un utilizator pe X. „A avut tupeul să o poarte cu rochia asta. Complet insensibilă, needucată, narcisistă, fără pic de bun gust”, a scris altcineva, adăugând că „vrea cu disperare să fie legată de familia regală.”

Criticile au continuat, fanii declarând că vedeta „nu ar putea să fie mai lipsită de eleganță — este artificială din cap până-n picioare.” O altă persoană a numit apariția „exemplul perfect de clasă versus prost gust” și a sugerat că, dacă alege să poarte un simbol religios sacru, „măcar să o facă cu eleganță, așa cum a făcut-o Diana. Să arate puțin respect…”

Unii au criticat decolteul adânc al vedetei, comentând că „sânii aproape ies afară în timp ce poartă un colier imens cu cruce – atât de kitsch.” Un alt utilizator a adăugat: „Să porți o cruce în timp ce îți expui sânii este o alegere ciudată, Kim.” „E atât de disperată să fie amintită la fel ca alte femei celebre — Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Prințesa Diana, etc. — și crede că poate cumpăra drumul spre vârf.”, a mai scris un alt internaut.

Nu este însă pentru prima oară când vedeta se confruntă cu astfel de critici. În 2022, Kardashian a stârnit o adevărată controversă în mediul online după ce a purtat rochia lui Marilyn Monroe la Met Gala.

Legendarul designer Bob Mackie, acum în vârstă de 84 de ani, care a creat ținute pentru numeroase vedete, de la Cher la Lucille Ball, a vorbit despre Kim Kardashian și decizia ei de a purta la Gala MET rochia iconică a lui Marilyn Monroe.

Renumitul designer Bob Mackie spune că a fost o „mare greșeală” să îi permită lui Kim Kardashian să poarte rochia emblematică a lui Marilyn Monroe la Gala Met – la șase decenii după ce el a realizat schița pentru designul original.

Designerul a descris decizia de a i se permite lui Kim Kardashian să poarte legendara rochie la evenimentul plin de vedete drept „alarmantă”, insistând că „nimeni altcineva nu ar trebui să o poarte vreodată”.

„Cred că a fost o mare greșeală”, a spus el pentru Entertainment Weekly. „[Marilyn] a fost o zeiță. O zeiță nebună, dar o zeiță. Ea a fost pur și simplu fabuloasă. Nimeni nu este fotografiat ca ea. Și rochia a fost făcută pentru ea. A fost concepută pentru ea. Nimeni altcineva nu ar trebui să poarte vreodată acea rochie”.

Kim Kardashian a împrumutat rochia strălucitoare de culoare nud de la oficialii lanțului de muzee Ripley’s Believe It or Not!, unde rochia veche de 60 de ani a fost depozitată într-un mediu cu temperatură controlată de când a fost cumpărată pentru suma record de 5 milioane de dolari în 2016.

Mackie avea doar 23 de ani când a schițat designul original al rochiei în timp ce lucra ca asistent pentru legenda modei Jean Louis, care a creat rochia special pentru ca Monroe să o poarte când i-a cântat La mulți ani președintelui american de atunci John F. Kennedy, în mai 1962.

Nu este prima dată când Bob Mackie îi critică dur pe membrii familiei Kardashian; în noiembrie 2021, designerul – care a trecut de la rolul său de asistent al lui Louis pentru a deveni un designer important – a spus despre vedetele reality că sunt „celebre pentru că sunt celebre”.

De asemenea, le-a acuzat pe celebrele surori că au „copiat” modelele pe care el le-a creat pentru cântăreața Cher de-a lungul anilor.

„Știți, au făcut mulți bani, așa că cred că este ceva de spus despre asta. Câteva dintre ele chiar au copiat ținutele lui Cher, unu la unu, ceea ce este interesant. Nici nu a contat. Am făcut acele [modele] cu atât de mulți ani în urmă, încât nu îmi fac griji că vor fi copiate sau altceva. Este un fel de compliment, într-adevăr”, a declarat el pentru Page Six.

Bob Mackie nu este singurul care a criticat decizia de a i se permite lui Kim Kardashian să poarte celebra rochie.

Experții au lansat o serie de critici cu privire la alegerea lui Kim Kardashian de a purta rochia lui Marilyn Monroe. Justine De Young, profesoară de istoria modei la Fashion Institute of Technology, a declarat pentru publicația People că apariția vedetei „a fost iresponsabilă și inutilă.”

„Ea poate – și a făcut – o comandă după o replică care nu ar fi distinsă de original. O astfel de bucată emblematică a istoriei americane nu ar trebui să fie expusă riscului de deteriorare doar pentru o creștere a ego-ului și o ședință foto.”

Istoricul și colecționarul Scott Fortner, care deține una dintre cele mai mari colecții private din lume care au aparținut actriței, a adăugat:

„Rochia a fost făcută la comandă pentru Marilyn Monroe. Nu este o îmbrăcăminte obișnuită. A fost creată de designerul câștigător al unui premiu Oscar, Jean Louis, care realizase costume pentru ultimele două filme ale lui Marilyn, The Misfits și Something’s Got to Give.”

