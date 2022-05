Suvița de păr a lui Marilyn Monroe, primită de Kim Kardashian înainte de Met Gala, ar fi falsă

Kim Kardashian a uimit în urmă cu câteva zile când și-a făcut apariția la Met Gala 2022 într-o rochie purtată de Marilyn Monroe într-un moment istoric al carierei sale. După ce impresionat prin ținuta ei, o nouă controversă a urmat-o pe vedetă.

Kim Kardashian ar deține o suviță de păr falsă a lui Marilyn Monroe

Rochia purtată de Kim a fost împrumutată de la Ripley’s Believe it Or Not! Museum din Orlando, Florida, care, de asemenea, ar fi surprins-o pe vedeta de reality TV, în vârstă de 41 de ani, cu ceea ce se pretinde a fi o șuviță din părul platinat al legendarei actrițe. Șuvița ar fi fost tunsă chiar înainte ca aceasta să-i cânte președintelui John F. Kennedy la Madison Square Garden, cu ocazia zilei de naștere a acestuia, în 1962.

Cu toate acestea, istoricul lui Monroe, Scott Fortner, susține că a dezmințit părți din povestea lui Ripley și ar putea avea chitanța care să o dovedească.

Colecționarul Scott Fortner a oferit explicații

„Părul lui Marilyn Monroe dăruit lui Kardashian de Ripley’s este fals„, a declarat Fortner pe Instagram. Vineri, colecționarul a redistribuit din nou clipul lui Ripley’s în care Kim Kardashian acceptă cadoul, urmat de o captură de ecran de pe site-ul muzeului și de ceea ce Fortner susține că este o fotografie a unei chitanțe de la un salon de coafură din 1962, punând astfel sub semnul întrebării originile salonului de coafură.

Se spune că Fortner deține cea mai mare colecție privată din lume de proprietăți și arhive ale lui Monroe, potrivit site-ului său TheMarilynMonroeCollection.com, unde a distribuit și o postare pe blog în care a catalogat drept „fals” cadoul primit de fosta soție a lui Kanye West.

Răspunsul lui Ripley’s Believe it Or Not! Museum

Într-o declarație pentru The Post, Ripley’s a clarificat descrierea lor despre șuvița de păr acordată lui Kardashian, precum și despre o „a doua șuviță, separată”, care a fost expusă doar în vestiarul ei de la Met Gala. Niciuna dintre ele nu poate fi asociată în mod decisiv cu ziua de naștere a lui JFK.

Potrivit descrierii inițiale a lui Ripley’s, „șuvița a fost tăiată de hairstylistul ei, Robert Champion, chiar înainte de spectacolul de la Madison Square Garden”, când a cântat celebrul „La mulți ani” pentru politician. Muzeul notează că șuvița de păr a actriței a fost „autentificată de John Reznikoff, unul dintre cei mai respectați și de încredere experți în domeniul colecționării„.

Totuși, muzeul susține acum că ambele șuvițe, cea care apare în videoclipul lor cu Kardashian și cea fotografiată în dressingul ei pe site-ul lor, sunt autentice.

„Părul oferit lui Kim a fost dăruit de Marilyn Monroe lui Robert Champion. Această tăietură a fost autentificată de John Reznikoff, unul dintre cei mai respectați și de încredere experți în domeniul colectării părului. I-a fost dăruit lui Kim la sediul Ripley’s din Orlando pe 23 aprilie 2022, nu în seara galei Met. Un al doilea decupaj, diferit, a fost expus în dressingul lui Kim de la Met Gala pe 2 mai 2022. Articolul de pe Ripleys.com care detaliază eșantionul expus în cabina lui Kim a fost modificat.”, a detaliat Ripley’s în corecția sa către The Post.

Fortner susținuse că hairstylistul Champion nu s-a atins niciodată de părul lui Monroe în acea noapte. Reznikoff și Fortner nu au răspuns la solicitarea de comentarii a publicației The Post.

FOTO: Arhivă ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro