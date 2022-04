Kim Kardashian recunoaște că a folosit Photoshop-ul pentru a edita o fotografie cu nepoatele sale

La sfârșitul anului trecut, o fotografie de pe contul de Instagram al lui Kim Kardashian, în care apăreau fiica ei, Chicago, precum și nepoata sa, True, a stârnit o adevărată controversă pe rețelele sociale. La momentul respectiv, multe persoane au acuzat-o pe vedeta reality show-ului Keeping Up With the Kardashians că ar fi lipit o poză cu chipul lui True peste cea originală, în care se afla de fapt Stormi, fiica lui Kylie Jenner.

Chiar dacă Kim nu a răspuns atunci acuzelor, în urmă cu câteva zile, fondatoarea Skims a recunoscut că a folosit Photoshop-ul pentru a edita fotografia. Aceasta a mărturisit că nu a primit acordul lui Kylie pentru a posta poza, așa că a decis să lipească peste trupul lui Stormi o imagine cu capul lui True. Însă motivul pentru care a făcut asta a stârnit și mai multă furie din partea fanilor. Kim a declarat că a recurs la acest gest pur și simplu pentru ca pagina sa de Instagram să aibă o estetică unitară.

„În pozele originale era Stormi! Am întrebat-o pe @kyliejenner dacă pot să le postez și ea a spus că nu este pregătită să posteze în acel moment așa că am respectat asta! Dar nu puteam să o las să îmi strice feed-ul de Instagram. Chi purta roz și se potrivea perfect”, a scris Kim Kardashian pe Instagram.

„Nu era estetica pe care mi-o doream și pot să recunosc asta! Știți cât de mult contează pentru mine o estetică bună și nu o să o las pe Kylie să îmi strice Instagram-ul. Așa că îți mulțumesc True că ai încasat o lovitură pentru echipă”, a mai spus Kim Kardashian.

Așa cum era de așteptat, fanii au reacționat vehement la această declarație, acuzând-o pe Kim că a recurs la un gest ciudat. „Mi se rupe inima când mă gândesc la cât de multă terapie vor avea nevoie copiii ăștia”, a scris o persoană pe Twitter. O alta a declarat că familia Kardashian „este de pe o altă planetă” și că a pierdut complet contactul cu realitatea.

În 2019, Kim Kardashian a dezvăluit că a modificat în Photoshop și felicitarea de Crăciun a familiei. Aceasta a povestit că, la început, fiica ei cea mare, North West, nu a vrut să ia parte la ședința foto, lucru care a dus, ulterior, la folosirea Photoshop-ului pentru ca micuța să fie adăugată în imagine.

„Este foarte greu să ai într-o singură cameră pe toți cei patru copii zâmbind”, i-a spus Kim prezentatoarei Ellen DeGeneres. „North avea o zi mai dificilă, așa că a refuzat să participe la ședința foto. Plângea pentru că își dorea o anumită coafură și lucruri de genul ăsta. Așa că i-am zis că nu o să mai apară în felicitarea familiei.”

