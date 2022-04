Kim Kardashian și Pete Davidson, gesturi de tandrețe în public. Cum au fost surprinși cei doi

Kim Kardashian și Pete Davidson au fost surprinși împreună la premiera noului reality show al vedetei „The Kardashians”, joi, în Los Angeles. Cei doi au fost văzuți ținându-se de mâna ca un adevărat cuplu, iar gesturile de tandrețe au fost nelipsite.

sursa foto: Profimedia

sursa foto: Instagram

Kim Kardashian a purtat o rochie argintie elegantă, mulată pe corp, în timp ce Pete Davidson a păstrat un look casual, cu un blazer negru peste un tricou alb.

Vedeta și comediantul au fost văzuți împreună prima dată în octombrie

La scurt timp, cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână într-un parc de distracții din California de Sud. Aceștia au ieșit la o întâlnire în patru, alături de Kourtney Kardashian și Travis Barker, pe care Davidson îi cunoaște prin prietenul lor comun, Machine Gun Kelly.

Kim și comediantul au fost văzuți împreună în numeroase ocazii, inclusiv când au petrecut timp în Palm Springs, California pentru a sărbători ziua de naștere a lui Davidson în noiembrie. În ianuarie, o sursă a declarat pentru People că relația cu Pete este exact ceea ce Kim are nevoie, fiind prinsă în scandalul divorțului de Kanye West . Fondatoarea SKIMS a cerut divorțul de rapper în februarie anul trecut, după aproape șapte ani de căsnicie.

În februarie, Davidson a numit-o pe Kim Kardashian „iubita lui” în mod public, pentru prima dată. Apoi, în martie, vedeta din „Keeping Up with the Kardashians” și-a oficializat relația pe Instagram, la scurt timp după ce a fost declarată legal necăsătorită.

„Sunt o fată care se implică în relații cu siguranță, și nu aș fi cu cineva dacă nu aș plănui să-mi petrec mult timp cu ea. Evident, vreau să-mi acord timp, dar sunt foarte fericită și foarte mulțumită. Și, este un sentiment atât de bun doar să simt pacea”, a spus Kim Kardashian.

Foto: Arhiva ELLE

